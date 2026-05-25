El Liverpool mantiene «conversaciones concretas» para adelantarse al Manchester City en un importante fichaje para el centro del campo

El Liverpool de Arne Slot ha actuado con decisión para liderar la pugna por Eichhorn, joven promesa de 16 años. Según el periodista de Sky Sports Plettenberg, el club ya mantiene conversaciones avanzadas con sus representantes.

El joven, que ha batido récords en Alemania, es considerado un talento generacional capaz de liderar una nueva era de dominio nacional y europeo para el club.