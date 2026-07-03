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El Liverpool inaugura un monumento en memoria de Diogo Jota y André Silva en Anfield, víspera del primer aniversario de sus trágicas muertes
El Liverpool rinde un homenaje duradero a Jota y Silva
El Liverpool ha inaugurado el monumento permanente «Forever 20» en la 97 Avenue, cerca de la tribuna principal de Anfield. Se eligió este lugar porque miles de aficionados se reunieron allí para dejar flores, bufandas y homenajes personales tras la muerte de Jota y Silva.
Diseñado por la escultora Emma Rodgers, muestra un corazón en movimiento inspirado en la celebración de gol de Jota. Desde distintos ángulos se ven los números 20 y 30, y lleva grabada la letra de la canción que la grada Kop dedica a Jota.
El Liverpool rinde homenaje al legado de los hermanos
El monumento se inauguró durante el primer aniversario del accidente de tráfico en España en el que murieron Jota y Silva. El club lo definió como un símbolo permanente de amor, unidad y recuerdo, y un lugar para que los aficionados reflexionen y rindan homenaje.
«El Liverpool FC se detiene hoy para recordar a Diogo Jota y André Silva», indica el comunicado oficial. «El 3 de julio se cumple el primer aniversario del trágico accidente de tráfico en España en el que fallecieron el delantero y su hermano.
Se ha inaugurado un nuevo y conmovedor monumento en su honor en la 97 Avenue, junto al estadio, que ofrece un espacio permanente para el recuerdo y la reflexión.
El club retiró de inmediato la camiseta número 20 que Diogo lució con orgullo. Siempre será nuestro 20, nuestro chico de Portugal».
Un monumento forjado a partir de recuerdos personales
El monumento incluye detalles personales que recuerdan la vida de los hermanos. Los objetos que dejaron los seguidores tras la tragedia se han conservado en cera e incrustado en la estructura, y el zócalo se ha construido con piedra portuguesa de su ciudad natal, Gondomar.
Incluye una pieza de bronce con una flor y un mando de PlayStation, homenaje a la pasión de Jota por los videojuegos y los esports. El Liverpool retiró el dorsal 20 en todos sus equipos tras su fallecimiento.
- AFP
Un lugar permanente de recuerdo
El monumento ya está abierto al público y se espera que atraiga a muchos seguidores durante el fin de semana del aniversario. Formará parte permanente de Anfield, ofreciendo un lugar para rendir homenaje a Jota y Silva durante años.