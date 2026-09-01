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El Liverpool hace un intento de última hora por fichar cedido a la estrella del Chelsea Malo Gusto, pero el Chelsea rechaza la operación sin una cláusula de compra obligatoria
Drama en el cierre de mercado en Anfield
Las últimas horas del mercado de fichajes de verano vieron al Liverpool aparecer como pretendiente sorpresa de Gusto, del Chelsea. En busca de aportar fondo de armario de alto nivel y competencia en el costado derecho de su defensa, el club de Merseyside hizo un esfuerzo importante para llevar al francés de 23 años a Anfield.
Según informó Fabrice Hawkins, el Liverpool realizó hoy un último intento para fichar a Gusto cedido, pero la operación terminó sin éxito. El Liverpool había identificado a Gusto como un candidato ideal para reforzar su rotación defensiva, pero el tiempo acabó agotándose en su intento.
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Los obstáculos financieros bloquean un traspaso permanente
El principal escollo de la operación fue la insistencia del Chelsea en una desvinculación total para el exdefensa del Lyon. Mientras que el Liverpool solo estaba interesado en una solución temporal para sus problemas de fondo de armario, el Chelsea no estaba dispuesto a dejar salir a Gusto sin un compromiso importante a largo plazo por parte del club comprador. Este choque de posturas acabó de hecho con cualquier esperanza de que el jugador completara el movimiento desde el oeste de Londres al noroeste antes de la fecha límite de las 23:00.
En concreto, el Liverpool solo estaba dispuesto a contemplar una cesión simple para el internacional francés, pero el Chelsea solo autorizaría su salida si implicaba un traspaso permanente. Según se informó, el Liverpool no pudo financiar una operación definitiva por Gusto en este momento, tras haber comprometido ya recursos sustanciales en otras zonas de su plantilla.
La búsqueda de Iraola de profundidad defensiva
El entrenador del Liverpool, Iraola, estaba decidido a perfilar su plantilla tras un verano ajetreado, y un nuevo lateral derecho ocupaba un lugar destacado en su lista de prioridades. Gusto, que ha impresionado por su potencia física y su capacidad de centro desde su llegada a la Premier League, era considerado un encaje táctico perfecto para el sistema de alta intensidad de Iraola.
El técnico entendía claramente que la plantilla necesitaba una alternativa más específica en esa posición para competir en múltiples competiciones durante la campaña 2026-27.
La ofensiva por el jugador del Chelsea no fue una decisión de última hora, ya que, según se informa, el club seguía de cerca a Gusto desde hace tiempo. Sin embargo, la incapacidad de encontrar un terreno común con un rival directo de la Premier League resultó ser un obstáculo insalvable.
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Implicaciones para la plantilla del Liverpool
Con el frustrado fichaje de Gusto, el Liverpool debe afrontar ahora la primera mitad de la temporada con sus opciones defensivas actuales. No haber logrado cerrar la incorporación del jugador de 23 años deja a Iraola con menos alternativas en el lateral derecho de las que esperaba de cara al otoño. Esto podría añadir más presión sobre los jugadores que ya tiene a su disposición para mantenerse en forma y rendir con regularidad a medida que el calendario se cargue más con compromisos nacionales y europeos.
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