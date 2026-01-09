El Liverpool habría sido una mejor opción para Antoine Semenyo que el Manchester City: calificaciones de transferencias de GOAL para la ventana de enero de 2026

Para Bournemouth: El final de cualquier pequeña posibilidad que tenían los Cherries de clasificarse para Europa. Bournemouth hizo un comienzo brillante de la temporada, gracias en gran parte a la sensacional forma de Semenyo, pero una racha de 11 partidos sin ganar los hizo caer en la tabla. Además, si no hubiera sido por Semenyo, esa mala racha no habría llegado a su fin contra Tottenham el miércoles. Por lo tanto, ahora hay poca posibilidad de que el equipo de Andoni Iraola se impulse de nuevo a la contienda por un puesto entre los seis primeros, o incluso disfrute de una buena actuación en copa, sin su mejor jugador, especialmente porque el reemplazo más obvio, Brennan Johnson, decidió unirse al Crystal Palace. Por supuesto, viendo este acuerdo desde una perspectiva puramente financiera, uno no puede evitar nuevamente alabar el modelo de negocio de Bournemouth. Admitidamente, hubiera sido bueno si la cláusula de rescisión hubiera reflejado un poco mejor el verdadero valor de mercado de Semenyo, pero el club ha generado, no obstante, una enorme ganancia en otro jugador adquirido por una miseria (£10 millones para ser precisos). Aun así, perder a Semenyo a mitad de temporada es un duro golpe para Iraola, quien ahora estará mirando nerviosamente a los equipos debajo de Bournemouth en lugar de los que están por encima de ellos. Calificación: B

Para City: Un fichaje muy satisfactorio, dado que casi todos los demás miembros del 'Big Six' de la Premier League tenían interés en Semenyo. Algunos han cuestionado precisamente dónde encajará el jugador de 25 años en el equipo de Pep Guardiola, con Rayan Cherki, Phil Foden y Jeremy Doku entre los que compiten por puestos de titular. Pero aunque el entrenador catalán tiene una abundancia de opciones ofensivas, no tiene otro extremo bendecido con la misma mezcla de velocidad, habilidad y, más importante aún, físico como Semenyo. La llegada del ghanés probablemente también resultará en la salida de Oscar Bobb y probablemente Savinho durante el verano. Incluso si City no recupera dinero con las salidas, Semenyo aún podría resultar una compra económica, como un jugador versátil y probado en la Premier League con sus mejores años por delante. Calificación: A

Para Semenyo: Un paso adelante completamente merecido en su carrera. Semenyo sufrió una serie de contratiempos durante sus años de adolescencia, pero siempre se creyó capaz de llegar a la cima, y ahora lo ha logrado gracias a su talento natural y estupenda ética de trabajo. De hecho, el simple hecho de que dejó Bournemouth con los mejores deseos de todos en el club dice todo lo que necesitas saber sobre el hombre. Claramente, hay una posibilidad de que pueda ganar un trofeo importante dentro de sus primeros seis meses en el Etihad (¡aunque sospechamos que el título de la Premier League ya está fuera de alcance!), pero no estamos 100% convencidos de que este sea el movimiento correcto para Semenyo. Para empezar, Liverpool parecía un mejor ajuste para el obvio sucesor a largo plazo de Mohamed Salah, pero la verdadera preocupación radica en la incertidumbre que rodea a City. Hay una especulación creciente de que Guardiola, sin duda un factor importante en la decisión de Semenyo, renunciará como entrenador antes de que expire su contrato en 2027, mientras que también existe la posibilidad de que el club sea severamente sancionado por supuestas 115 infracciones de los reglamentos financieros de la Premier League. Por lo tanto, aunque Semenyo indudablemente tiene el talento para brillar en City, este es un movimiento que está lejos de no tener riesgos. Calificación: B+