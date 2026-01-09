+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Mark Doyle

El Liverpool habría sido una mejor opción para Antoine Semenyo que el Manchester City: calificaciones de transferencias de GOAL para la ventana de enero de 2026

Enero es un momento notoriamente malo para los compradores porque nadie quiere vender talento de primera a mitad de temporada. Sin embargo, hay excepciones a la regla. Algunos clubes necesitan recaudar fondos para equilibrar las cuentas, mientras que otros no tienen opción más que deshacerse de un jugador descontento que ha dejado claro que quiere unirse a un equipo más fuerte.

En su mayor parte, sin embargo, obtener una buena relación calidad-precio es difícil, como vimos durante la última ventana de invierno. El Manchester City gastó casi £180 millones en seis jugadores hace un año, y ninguno de ellos ha sido un éxito rotundo.

Por supuesto, eso no detendrá a los equipos de gastar dinero este mes, ya que buscan mantener su impulso o cambiar su temporada. Como resultado, GOAL está una vez más disponible para calificar los mayores acuerdos de enero desde la perspectiva de los dos clubes involucrados y del propio jugador...

    9 de enero: Antoine Semenyo (Bournemouth a Manchester City, £65 millones)

    Para Bournemouth: El final de cualquier pequeña posibilidad que tenían los Cherries de clasificarse para Europa. Bournemouth hizo un comienzo brillante de la temporada, gracias en gran parte a la sensacional forma de Semenyo, pero una racha de 11 partidos sin ganar los hizo caer en la tabla. Además, si no hubiera sido por Semenyo, esa mala racha no habría llegado a su fin contra Tottenham el miércoles. Por lo tanto, ahora hay poca posibilidad de que el equipo de Andoni Iraola se impulse de nuevo a la contienda por un puesto entre los seis primeros, o incluso disfrute de una buena actuación en copa, sin su mejor jugador, especialmente porque el reemplazo más obvio, Brennan Johnson, decidió unirse al Crystal Palace. Por supuesto, viendo este acuerdo desde una perspectiva puramente financiera, uno no puede evitar nuevamente alabar el modelo de negocio de Bournemouth. Admitidamente, hubiera sido bueno si la cláusula de rescisión hubiera reflejado un poco mejor el verdadero valor de mercado de Semenyo, pero el club ha generado, no obstante, una enorme ganancia en otro jugador adquirido por una miseria (£10 millones para ser precisos). Aun así, perder a Semenyo a mitad de temporada es un duro golpe para Iraola, quien ahora estará mirando nerviosamente a los equipos debajo de Bournemouth en lugar de los que están por encima de ellos. Calificación: B

    Para City: Un fichaje muy satisfactorio, dado que casi todos los demás miembros del 'Big Six' de la Premier League tenían interés en Semenyo. Algunos han cuestionado precisamente dónde encajará el jugador de 25 años en el equipo de Pep Guardiola, con Rayan Cherki, Phil Foden y Jeremy Doku entre los que compiten por puestos de titular. Pero aunque el entrenador catalán tiene una abundancia de opciones ofensivas, no tiene otro extremo bendecido con la misma mezcla de velocidad, habilidad y, más importante aún, físico como Semenyo. La llegada del ghanés probablemente también resultará en la salida de Oscar Bobb y probablemente Savinho durante el verano. Incluso si City no recupera dinero con las salidas, Semenyo aún podría resultar una compra económica, como un jugador versátil y probado en la Premier League con sus mejores años por delante. Calificación: A

    Para Semenyo: Un paso adelante completamente merecido en su carrera. Semenyo sufrió una serie de contratiempos durante sus años de adolescencia, pero siempre se creyó capaz de llegar a la cima, y ahora lo ha logrado gracias a su talento natural y estupenda ética de trabajo. De hecho, el simple hecho de que dejó Bournemouth con los mejores deseos de todos en el club dice todo lo que necesitas saber sobre el hombre. Claramente, hay una posibilidad de que pueda ganar un trofeo importante dentro de sus primeros seis meses en el Etihad (¡aunque sospechamos que el título de la Premier League ya está fuera de alcance!), pero no estamos 100% convencidos de que este sea el movimiento correcto para Semenyo. Para empezar, Liverpool parecía un mejor ajuste para el obvio sucesor a largo plazo de Mohamed Salah, pero la verdadera preocupación radica en la incertidumbre que rodea a City. Hay una especulación creciente de que Guardiola, sin duda un factor importante en la decisión de Semenyo, renunciará como entrenador antes de que expire su contrato en 2027, mientras que también existe la posibilidad de que el club sea severamente sancionado por supuestas 115 infracciones de los reglamentos financieros de la Premier League. Por lo tanto, aunque Semenyo indudablemente tiene el talento para brillar en City, este es un movimiento que está lejos de no tener riesgos. Calificación: B+

    5 de enero: Joao Cancelo (Al-Hilal a Barcelona, préstamo)

    Para Al-Hilal: No lo que habrían esperado después de invertir tanto dinero en Cancelo. Recuerda, Al-Hilal pagó al Manchester City 25 millones de euros por el defensor portugués hace poco más de 18 meses, otorgándole también un contrato de tres años por valor de 15 millones de euros anuales. Desafortunadamente, Cancelo ha demostrado ser un colosal desperdicio de dinero, con su tiempo en Riad caracterizado por problemas de lesiones y malas actuaciones. De hecho, no le tomó mucho tiempo al nuevo entrenador Simone Inzaghi darse cuenta de que no podía confiar en el jugador de 31 años en absoluto, por lo que Cancelo no ha aparecido en la Liga Profesional Saudí desde septiembre. Una salida en la ventana de invierno era, por lo tanto, una formalidad, y aunque Inzaghi indudablemente habría preferido verlo unirse al Inter, dado que los Nerazzurri ofrecían enviar a uno de sus jugadores en la dirección opuesta, Al-Hilal probablemente estará feliz de que el Barça haya acordado cubrir parte del salario de Cancelo. Calificación: D

    Para Barcelona: No es una mala solución temporal a su dilema defensivo. El entrenador Hansi Flick esperaba que el Barça incorporara un central de calidad este mes, pero los continuos problemas de flujo de caja de los catalanes hicieron que eso fuera difícil. Sin embargo, fichar a Cancelo ayuda de manera indirecta, ya que significa que Flick tiene cobertura en el lateral derecho si necesita mover a Jules Koundé al centro. Por supuesto, el producto de la academia del Benfica también puede jugar en el lado izquierdo de la defensa, así que si bien hay preocupaciones sobre su estado físico (así como su propensión a quedar repetidamente fuera de posición), Cancelo al menos ofrece a Flick cobertura valiosa en la defensa, mientras que también es más que suficientemente bueno con el balón para jugar más adelante si es necesario. Calificación: C

    Para Cancelo: Un regreso inesperado a la 'gran liga' para un futbolista defectuoso pero tremendamente talentoso. La carrera de club de Cancelo en el más alto nivel parecía terminada cuando se mudó al Medio Oriente después de que su estancia anterior en préstamo en el Barça no se materializara en un movimiento permanente. Y, aparte de un par de actuaciones positivas para Portugal, ha hecho muy poco desde que se unió a Al-Hilal para sugerir que es capaz de recuperar la fantástica forma que lo hizo tan popular en el Etihad antes de caer en desgracia con Pep Guardiola. Cancelo, por lo tanto, estará encantado de haber logrado asegurar un regreso a Cataluña, dado que realmente disfrutó de su temporada anterior en el Barça. Calificación: A

    2 de enero: Brennan Johnson (Tottenham a Crystal Palace, £35m)

    Para Spurs: Una venta extraña en cierto sentido. Johnson fue el máximo goleador del Tottenham la temporada pasada, su único jugador en alcanzar cifras dobles en la Premier League y su héroe en la histórica victoria en la final de la Europa League sobre el Manchester United. Y sin embargo, poco más de seis meses después de esa famosa noche en Bilbao, Johnson ha sido despedido, a pesar de que ha contribuido con más goles en todas las competiciones esta temporada (cuatro) que el hombre que efectivamente ha tomado su lugar en el equipo de los Spurs, Mohammed Kudus (tres). Sin embargo, la realidad es que el club no tuvo más remedio que beneficiarse de uno de sus activos más valiosos, ya que Thomas Frank claramente no valoraba al galés tan altamente como su predecesor, Ange Postecoglou. En justicia para el danés, Johnson definitivamente tiene sus defectos: para ser un extremo, no es bueno en el uno contra uno y a menudo desaparece durante los partidos. El dinero también es bueno (la cuarta venta más alta en la historia de los Spurs), pero no hay duda de que el club podría llegar a arrepentirse de vender a Johnson, particularmente si Frank no termina la temporada... Calificación: B-

    Para Palace: Los cimientos de un golpe maestro. El Palace hizo un comienzo sensacional de temporada, pero competir en tres frentes hasta su salida de la Carabao Cup el 23 de diciembre ha tenido un gran costo en una plantilla que el entrenador Oliver Glasner ha dicho desde el principio que carece de profundidad. Johnson debería ayudar en ese aspecto. El joven de 24 años indudablemente tiene la calidad para abrirse paso en el once inicial, ya que ofrece el tipo de amenaza de gol que al Palace le ha faltado gravemente esta temporada. Por supuesto, 35 millones de libras representan una inversión seria para un club con los recursos limitados del Palace, pero la apuesta es que Glasner hará un buen uso de un atacante bendecido con una velocidad increíble. Calificación: B+

    Para Johnson: La decisión correcta dadas las circunstancias. Johnson indudablemente habría preferido quedarse en los Spurs, pero solo si jugara fútbol regularmente, lo cual no estaba haciendo, y eso constituía un problema mayor para un internacional galés que busca estar completamente en forma y listo para cuando lleguen las eliminatorias del Mundial en marzo. Claro, no hay garantías de que se incorpore directamente al equipo del Palace, mientras que habría tomado inmediatamente el lugar de Antoine Semenyo en el Bournemouth si en lugar de eso hubiera elegido mudarse al Estadio Vitality. Sin embargo, Glasner le ofrecía la oportunidad de jugar en un equipo emocionante que generalmente crea muchas oportunidades a través de transiciones, así como una verdadera oportunidad de levantar un trofeo europeo por segunda temporada consecutiva. Además, considerando el hecho de que ni siquiera tiene que salir de Londres, Johnson parece muy bien posicionado para integrarse sin problemas en su nuevo entorno en Selhurst Park. Calificación: A

    2 de enero: Niclas Fullkrug (West Ham a AC Milan, préstamo)

    Para West Ham: El primer paso hacia la esperanza de recuperar parte de los 27 millones de libras que desperdiciaron en Fullkrug hace 18 meses. Para ser justos con los Hammers, en su momento parecía una buena idea. Fullkrug era un internacional alemán que acababa de desempeñar un papel importante en que el Borussia Dortmund llegara a la final de la Liga de Campeones. Sin embargo, fue acosado por problemas de lesiones e incluso cuando estaba en forma, parecía muy fuera de ritmo y, por lo tanto, resultó dolorosamente ineficaz. Ahora la esperanza es que Fullkrug se mantenga en forma el tiempo suficiente en Milán para convencer al club italiano de ejercer su opción de ficharlo de forma permanente en el verano. Calificación: C

    Para Milán: Un movimiento desconcertante pero indicativo de la situación actual en San Siro. Es cierto que el Milán está corto de efectivo. También tienen pocos jugadores en ataque, con Santiago Giménez fuera por otros tres a cuatro meses, y además se habla de que el no rendidor Christopher Nkunku podría ser vendido durante la ventana de invierno, por lo que el entrenador Massimiliano Allegri ha estado utilizando a Christian Pulisic y Rafael Leao en el frente esta temporada (cuando el último ha estado disponible para la selección). Sin embargo, Fullkrug realmente no parece la solución en absoluto, dado sus propios problemas de lesiones y su pésimo récord de anotación en la Premier League (tres goles en 26 apariciones). Aún así, Allegri probablemente argumentará que al menos podría ofrecerles una opción decente de ariete saliendo del banquillo. Calificación: D+

    Para Fullkrug: ¡La Navidad ha llegado tarde! Fullkrug no habría soñado con terminar en el líder de la liga italiana mientras nuevamente luchaba tanto en el West Ham durante la primera mitad de temporada fragmentada para el frágil delantero, por lo que probablemente su agente se merece un aumento. Por supuesto, Fullkrug estaría perfectamente en su derecho de señalar que no es el primer delantero en fracasar en el West Ham, y probablemente tampoco será el último. También, sin duda creerá ser capaz de volver a algo que se asemeje a su mejor versión de la Bundesliga si puede mantenerse en forma los próximos seis meses. Cuánto tiempo de juego realmente obtendrá es algo debatible, especialmente porque el Milán ya está fuera de la Coppa Italia y no tiene compromisos europeos esta temporada, pero probablemente no le preocupe demasiado eso en este momento. A los 32 años, se le ha ofrecido una oportunidad de oro de la nada. Calificación: A

    1 de enero: Endrick (Real Madrid a Lyon, cesión)

    Para el Real Madrid: La jugada inteligente. Obviamente, existe la posibilidad de que el Madrid se arrepienta de dejar que Endrick se vaya durante la segunda mitad de la temporada, cuando los partidos se concentran y el riesgo de lesiones a jugadores clave aumenta. Sin embargo, era en el interés del club enviar al delantero frustrado en préstamo. Endrick se había convertido en la tercera opción de Xabi Alonso después de quedar detrás de Gonzalo García en el orden jerárquico en el Bernabéu y solo participó tres veces en todas las competiciones. Por lo tanto, el brasileño debería beneficiarse enormemente del fútbol regular en el primer equipo del Lyon, que no solo ha acordado pagar un millón de euros por el préstamo, sino también cubrir la mitad del salario de Endrick. Si uno también considera que no hay ni siquiera una opción de compra incluida en este acuerdo, no se puede considerar otra cosa que una decisión obvia para los Blancos, ya que parece uno de esos movimientos que tiene perfecto sentido para todos los involucrados. Calificación: B+

    Para el Lyon: Un fichaje potencialmente transformador para la temporada. El Lyon no estaba mal posicionado al entrar en el descanso de invierno en Francia, ocupando el quinto lugar en la Ligue 1 y a solo cinco puntos de los puestos de la Liga de Campeones. Sin embargo, la pérdida de Alexandre Lacazette, Rayan Cherki y Georges Mikautadze durante la ventana de transferencia de verano diezmó su ataque. De hecho, el Angers, en décima posición (17), fue el único equipo en la mitad superior de la tabla que había anotado menos goles que el Lyon (22) durante las primeras 16 jornadas de la temporada, con el nuevo delantero Martin Satriano teniendo dificultades para encontrar la red. En consecuencia, la llegada de Endrick, uno de los adolescentes más talentosos del fútbol mundial, se considera con razón un gran golpe para el Lyon, incluso si es solo por seis meses. Como señaló el canal de medios del club, con la confirmación de la transferencia el 23 de diciembre, realmente se sintió como si la Navidad hubiera llegado temprano para los aficionados. Calificación: A

    Para Endrick: Una excelente oportunidad para relanzar una carrera que se había estancado en España. El nombramiento de Alonso como jefe del Madrid no solo ha sido una mala noticia para Vinicius Jr, sino que también frenó el progreso de Endrick después de una temporada debut alentadora en el Bernabéu bajo el mando de Carlo Ancelotti. Por lo tanto, se ha argumentado que nada cambiará para Endrick mientras Alonso permanezca al mando, pero eso es absurdo. Todavía tiene solo 19 años y un potencial increíblemente alto. Un período productivo en la Ligue 1 con un equipo que también debería avanzar mucho en la Europa League podría ser el impulso necesario para Endrick, quien ya ha recibido la camiseta número 9 en el Lyon. Ciertamente no le faltará motivación, eso es seguro. Endrick puede que no haya sido convocado por Brasil desde marzo del año pasado, pero si comienza a marcar en Francia, tiene muchas posibilidades de abrirse camino en la selección de la Seleção antes de la Copa del Mundo, con la batalla por el puesto de delantero central en la alineación titular de Ancelotti completamente abierta ahora. Calificación: A

