Según el periodista Fabrice Hawkins, el Liverpool lanzó un intento de última hora en el último día del mercado para fichar a Gusto como cedido. El club de Merseyside quería añadir al lateral derecho de 23 años a la plantilla de Andoni Iraola para aportar profundidad de calidad y competencia.

Sin embargo, la operación terminó sin éxito porque los dos clubes no pudieron ponerse de acuerdo sobre la estructura fundamental del acuerdo. El Liverpool solo estaba dispuesto a negociar una cesión simple, sin obligación de compra al final de la campaña. En líneas generales, el club ha tenido un verano tranquilo, pero sí cerró los fichajes de Jeremy Jacquet, Victor Munoz, Ronald Araujo y Bradley Barcola antes de que se cerrara el mercado.