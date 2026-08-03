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El Liverpool fija una postura firme sobre el traspaso de Cody Gakpo mientras se intensifica el interés del Tottenham
El Liverpool se mantiene firme sobre el futuro de Gakpo
El Liverpool no tiene intención de autorizar la salida de Gakpo este verano, a pesar del creciente interés del Tottenham, según talkSPORT. El delantero de 27 años se ha convertido en un objetivo prioritario para Roberto De Zerbi, ya que el italiano busca continuar con su agresiva reestructuración de la plantilla del Tottenham. Sin embargo, el Liverpool ha dejado claro que el internacional neerlandés sigue siendo una parte fundamental de sus planes con Iraola. Con un contrato que expira en 2030, el Liverpool está en una posición negociadora fuerte y tiene muy poco interés en perder a un miembro experimentado de su línea ofensiva.
Las informaciones apuntaban a que el Tottenham estaba dispuesto a poner a prueba la firmeza del Liverpool con un importante paquete económico, y señalaban que el club de Anfield probablemente exigiría una cifra cercana a los 70 millones de libras por Gakpo. Aunque esa cantidad representaría un beneficio considerable respecto al importe inicial pagado al PSV Eindhoven, el proyecto deportivo en Anfield tiene actualmente prioridad sobre un beneficio financiero inmediato.
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El gasto de Tottenham sigue disparado bajo De Zerbi
El interés del Tottenham en Gakpo llega en medio de un verano de gasto sin precedentes en el norte de Londres. El equipo de De Zerbi ha sido el más activo en el mercado de la Premier League y ha pulverizado dos veces su propio récord de fichajes en cuestión de semanas. Matheus Fernandes fue la primera incorporación de alto perfil, al llegar procedente del West Ham por 85 millones de libras, antes de quedar eclipsado poco después por el sorprendente fichaje de Sandro Tonali por 100 millones de libras.
El técnico italiano se ha mostrado claro sobre su deseo de añadir más poder ofensivo a su plantilla y recientemente ha ilusionado a los aficionados con la posibilidad de que lleguen más incorporaciones importantes. De Zerbi ya afirmó anteriormente que el Tottenham solo ha completado "un 60 por ciento" de su trabajo en el mercado de fichajes.
La crisis de lesiones marca la postura del Liverpool
Una de las principales razones detrás de la negativa del Liverpool a vender a Gakpo es la situación actual de su plantilla. El Liverpool afronta un importante quebradero de cabeza en la elección de sus delanteros tras la grave lesión de Hugo Ekitike. No se espera que el delantero clave vuelva a jugar hasta comienzos de 2026, mientras continúa recuperándose de una lesión de larga duración en el tendón de Aquiles. Esto deja a Iraola con pocas opciones, lo que convierte en inestimable la capacidad de Gakpo para actuar como referencia ofensiva o en cualquiera de las dos bandas.
Aunque, según se informa, el Liverpool está trabajando en una operación para incorporar al extremo del Paris Saint-Germain Bradley Barcola, el resto de sus opciones de banda carecen de experiencia al máximo nivel. Más allá de los nombres consolidados, la plantilla cuenta actualmente con Rio Ngumoha, de 17 años, y el nuevo fichaje Victor Munoz. Gakpo, que saboreó la gloria de la Premier League con el club en 2025, aporta un nivel de regularidad que Iraola no puede permitirse perder. La pasada temporada, el exjugador del PSV disputó 52 partidos en todas las competiciones, con un balance de nueve goles y seis asistencias en una campaña en la que con frecuencia tuvo que cubrir los huecos dejados por Alexander Isak y Ekitike.
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El Tottenham vira hacia objetivos alternativos
Con una operación por Gakpo cada vez más improbable, el Tottenham está explorando varias otras opciones de alto perfil en ataque para satisfacer las exigencias de De Zerbi. El dúo del Manchester City formado por Savinho y Omar Marmoush ha sido vinculado con movimientos al Tottenham Hotspur Stadium, mientras que también se ha mencionado al Marcus Rashford del Manchester United en relación con un sensacional cambio de ciudad. Se entiende que los dirigentes del club están trabajando en una operación por Savinho que podría alcanzar un valor total de 60 millones de libras. La urgencia por incorporar a un nuevo delantero aumentó cuando De Zerbi dijo a los medios que estaba preparando otra "bomba" de fichaje antes del cierre del mercado.
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