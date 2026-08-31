Para el PSG: Los campeones de Francia probablemente nunca habrían imaginado que el valor de Barcola alcanzaría los 140 millones de euros después de ficharlo por solo 45 millones procedente del Lyon en 2023. Barcola ha rendido bien en el PSG, pero no ha terminado de hacerse indispensable, así que el club ha estado brillante al sacar una cifra de nueve dígitos al Liverpool. Luis Enrique, además, se anticipó a este momento con las llegadas de Ferran Torres, Maghnes Akliouche y Mika Godts, lo que garantiza que el PSG no será un equipo peor sin Barcola. De hecho, ahora será más fácil para Luis Enrique alinear un once más consistente una vez que el jugador de 23 años ya no entra en la ecuación. Barcola quería un papel más protagonista que el PSG simplemente no podía ofrecerle, por lo que esta operación también ayudará a mantener la armonía en el vestuario mientras el equipo persigue aún más éxitos esta temporada. La cantidad final también colocará al PSG en una posición negociadora muy fuerte cuando venda a otros jugadores de la plantilla en futuros mercados de fichajes. En definitiva, esta era una decisión obvia. Nota: A+

Para el Liverpool: Barcola ha marcado 39 goles y ha repartido 37 asistencias en 152 partidos con el PSG pese a entrar y salir constantemente del once inicial. Solo eso ya demuestra que es un jugador especial, y en Liverpool creerán que puede ser aún más decisivo como pieza fija del plan táctico de Andoni Iraola. Aunque es más eficaz partiendo desde la izquierda, Barcola también se siente cómodo por la derecha y le devuelve al Liverpool el pedigrí de máximo nivel en el último tercio que perdió cuando Mohamed Salah dejó el club. Su velocidad explosiva y su estilo directo encajan de forma ideal con Iraola, que exige una alta intensidad y quiere que el Liverpool juegue hacia delante. Barcola sin duda aportará más al frente de ataque del Liverpool que el unidimensional Cody Gakpo, que, según se informa, es un objetivo de última hora tanto para el Tottenham como para el Manchester City en este mercado. Sin embargo, no todo son buenas noticias, porque Barcola no tiene margen de error como jugador de 120 millones de libras. Liverpool ha pagado de más y no hay forma de saber si se adaptará al instante a la brutal exigencia física del fútbol de la Premier League. La afición y los comentaristas se le echarán encima enseguida a Barcola si atraviesa cualquier problema de adaptación, y Liverpool se ha expuesto a volver a ser objeto de burla por sus decisiones en el mercado tras las dificultades de Florian Wirtz y Alexander Isak. Nota: B

Para Barcola: El exjugador del Lyon confiará en sí mismo para manejar la presión de la vida en Anfield después de deslumbrar en un PSG que ha ganado Copas de Europa consecutivas y de dejar su huella con Francia en el escenario del Mundial. Pero también podría argumentarse fácilmente que desempeñar un papel secundario por detrás de Ousmane Dembele, Khvicha Kvaratskhelia y Desire Doue ayudó a acelerar el desarrollo de Barcola. Sin cargar con demasiada responsabilidad, se expresaba con libertad cada vez que saltaba al campo y se benefició enormemente de trabajar con varios futbolistas de clase mundial. Virgil van Dijk es el único miembro de la plantilla del Liverpool que entra ahora mismo en esa categoría, y está en el ocaso de su carrera con 35 años. En comparación, Barcola lo tuvo fácil en el PSG frente al desafío al que se enfrenta en Anfield. Iraola necesita que sea el jugador que gane partidos para el Liverpool dos o tres veces por semana, y todavía no sabemos si tiene la resistencia necesaria para estar a la altura de unas expectativas tan elevadas. Aun así, hay que respetar la valentía de Barcola; salir de su zona de confort, donde el éxito estaba casi garantizado, para formar parte del proyecto de Iraola en sus primeras fases sugiere que es mentalmente fuerte. Habría sido muy difícil que Barcola llegara alguna vez a convertirse en candidato al Balón de Oro en el PSG, porque estaba eclipsado por al menos cuatro compañeros de equipo, incluido Vitinha, pero liderar una oleada de títulos del Liverpool bien podría meterle en la pelea. Siempre que salga con todo desde el primer momento y ponga el trabajo necesario, este podría ser el movimiento que catapulte a Barcola al estrellato. Nota: A-

James Westwood