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Todo sobre apuestas en GOAL
Bradley Barcola Liverpool GFXGetty/GOAL
Mark Doyle,Krishan Davis y James Westwood

Traducido por

El Liverpool está pagando de más por Bradley Barcola, pero fichar por el Liverpool ofrece al velocísimo francés la oportunidad de convertirse en una superestrella mundial: GOAL valora las mayores operaciones del mercado de fichajes del verano de 2026

Opinion
Liverpool
B. Barcola
Manchester City
A. Bouaddi
N. Gonzalez
Manchester United
C. Baleba
Tottenham
O. Marmoush
Savio
Arsenal
E. Konsa
B. Guimaraes
Barcelona
Rodri
E. Anderson
Inter Milán
C. Jones
D. Spence
Chelsea
J. Henderson
D. Welbeck
M. Lacroix
M. Rogers
L. Delap
Paris Saint-Germain
F. Torres
M. Godts
J. Stones
C. Tzolis
Aston Villa
A. Garnacho
K. Adeyemi
A. Gordon
Y. Tielemans
A. Santos
S. Tonali
M. Fernandes
C. Romero
Real Madrid
Y. Diomande
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B. Silva
M. Cucurella
Bayern Múnich
I. Saibari
M. Palestra
AC Milán
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Ronald Araújo
Víctor Muñoz
M. Salah
J. van Hecke
A. Robertson
Newcastle
Borussia Dortmund
Atlético Madrid
West Ham
Nottingham Forest
Crystal Palace
Brighton
Ajax
Atalanta
PSV Eindhoven
Brujas
Premier League
Primera División
Serie A
Bundesliga
Ligue 1

Para algunos aficionados al fútbol, el verano es la época del calendario que esperan con más ganas, y no solo porque cada cuatro años lo llena un Mundial. Más bien, es porque el final de la temporada solo significa una cosa: ¡es tiempo de fichajes! El mercado de 2026 vuelve a demostrar que está siendo muy movido, con algunos nombres de primer nivel protagonizando traspasos millonarios antes del cierre del mercado el 1 de septiembre.

Sabemos que algunos traspasos salen bien para todas las partes implicadas, pero hay muchos en los que al menos uno de los clubes, o incluso el propio jugador, se queda preguntándose qué habría pasado si hubiera tomado una decisión diferente en la mesa de negociación.

GOAL está aquí, por tanto, para que sepas quién ha salido mejor parado de cada gran operación incluso antes de que los jugadores sean presentados oficialmente. A lo largo del mercado de verano, iremos calificando cada fichaje cerrado a medida que se produzca, para que puedas seguir a los grandes ganadores y perdedores del periodo de traspasos.

Consulta todas nuestras notas a continuación y dinos qué te parece en la sección de comentarios...

  • FBL-EUR-C1-CHELSEA-PSGAFP

    27 de agosto: Bradley Barcola (del Paris Saint-Germain al Liverpool, 120 millones de libras)

    Para el PSG: Los campeones de Francia probablemente nunca habrían imaginado que el valor de Barcola alcanzaría los 140 millones de euros después de ficharlo por solo 45 millones procedente del Lyon en 2023. Barcola ha rendido bien en el PSG, pero no ha llegado a hacerse indispensable, así que el club ha estado brillante al sacarle a Liverpool una cifra de nueve dígitos. Luis Enrique, además, se adelantó a este momento con las llegadas de Ferran Torres, Maghnes Akliouche y Mika Godts, lo que garantiza que el PSG no será un equipo más débil sin Barcola. De hecho, ahora le resultará más fácil a Luis Enrique alinear un once más consistente una vez que el jugador de 23 años ya no está en escena. Barcola quería un papel más importante que el PSG sencillamente no podía ofrecerle, y por ello esta operación ayudará a mantener la armonía en el vestuario mientras persiguen todavía más éxitos esta temporada. La cantidad final también colocará al PSG en una posición negociadora muy fuerte cuando venda a otros jugadores de la plantilla en futuros mercados de fichajes. En definitiva, esta operación era una decisión obvia. Nota: A+

    Para el Liverpool: Barcola ha marcado 39 goles y ha repartido 37 asistencias en 152 partidos con el PSG pese a haber entrado y salido constantemente del once inicial. Solo eso ya demuestra que es un jugador especial, y en Liverpool creerán que puede ser todavía más decisivo como pieza fija en el plan táctico de Andoni Iraola. Aunque rinde mejor desde la izquierda, Barcola también se siente cómodo por la derecha y devuelve al Liverpool el pedigrí de élite en el último tercio que perdió cuando Mohamed Salah dejó el club. Su velocidad fulgurante y su estilo directo encajan a la perfección con Iraola, que exige una gran intensidad y quiere que el Liverpool juegue hacia adelante. Barcola sin duda aportará más al ataque del Liverpool que el unidimensional Cody Gakpo, que según se informa es un objetivo de última hora tanto de Tottenham como de Manchester City en este mercado. No todo son buenas noticias, sin embargo, porque Barcola no tendrá margen de error como jugador de 120 millones de libras. Liverpool ha pagado de más, y no se puede saber si se adaptará de inmediato a la brutal exigencia física del fútbol de la Premier League. Aficionados y analistas se le echarán encima a Barcola de inmediato si atraviesa cualquier problema de adaptación, y Liverpool se ha expuesto a volver a ser objeto de burlas por sus decisiones en el mercado tras las dificultades de Florian Wirtz y Alexander Isak. Nota: B

    Para Barcola: El exjugador del Lyon confiará en sí mismo para manejar la presión de la vida en Anfield después de haber deslumbrado en un PSG que ha ganado Copas de Europa consecutivas y de haber dejado su huella con Francia en el escenario del Mundial. Pero también podría argumentarse fácilmente que desempeñar un papel secundario por detrás de Ousmane Dembele, Khvicha Kvaratskhelia y Desire Doue ayudó a acelerar el desarrollo de Barcola. Sin cargar con demasiada responsabilidad, se expresó con libertad cada vez que saltó al campo y se benefició enormemente de trabajar con varios jugadores de talla mundial. Virgil van Dijk es el único miembro de la plantilla del Liverpool que entra ahora mismo en esa categoría, y está en el ocaso de su carrera a los 35 años. En comparación, Barcola lo tuvo fácil en el PSG frente al desafío que le espera en Anfield. Iraola necesita que sea el jugador decisivo del Liverpool dos o tres veces por semana, y todavía no sabemos si tiene la resistencia necesaria para estar a la altura de unas expectativas tan elevadas. Aun así, hay que respetar la valentía de Barcola; salir de su zona de confort, donde el éxito estaba casi garantizado, para formar parte del proyecto de Iraola en su fase inicial sugiere que es fuerte mentalmente. Habría sido muy difícil que Barcola llegara alguna vez a convertirse en candidato al Balón de Oro en el PSG, porque estaba eclipsado por al menos cuatro compañeros de equipo, incluido Vitinha, pero liderar una ofensiva del Liverpool por los títulos bien podría meterle en la pelea. Siempre que llegue con ganas desde el primer momento y se esfuerce, este podría ser el movimiento que catapulte a Barcola al estrellato absoluto. Nota: A-

    James Westwood

    • Anuncios
  • Manchester City v Atletico Madrid - Preseason FriendlyGetty Images Sport

    27 de agosto: Omar Marmoush (del Manchester City al Tottenham, cedido)

    Para el Manchester City: Un caso un tanto extraño para el City, que ha optado por desprenderse de Marmoush apenas temporada y media después de su llegada procedente del Eintracht Frankfurt con una reputación al alza. Disputarle a Erling Haaland el puesto de titular en punta es una tarea poco envidiable para cualquier delantero, y probablemente el City considere que Marmoush no terminó de destacar precisamente cuando Pep Guardiola le dio oportunidades. Su única temporada completa estuvo condicionada por sus minutos inevitablemente limitados, una lesión de rodilla y su convocatoria con la selección de Egipto para la Copa Africana de Naciones. Resulta revelador que no fuera hasta finales de enero de este año cuando por fin marcó su primer gol en la Premier League de 2025-26. Marmoush puede señalar con razón su falta de minutos, dado que participó en seis goles en el equivalente a unos 7,5 partidos la temporada pasada, pero sencillamente nunca iba a desbancar a Haaland del once inicial, y con 27 años, no sorprende que el City haya aprovechado la oportunidad para sacar algo de dinero, con el Tottenham dispuesto a pagar hasta 60 millones de libras para fichar a Marmoush de forma permanente el próximo verano tras su cesión inicial al norte de Londres. Será interesante ver cómo lo reemplaza el City, porque quien llegue tendrá que conformarse con chupar banquillo. Nota: B+

    Para el Tottenham: Otro gasto excesivo más en un verano de operaciones desconcertantes por parte del Tottenham. Marmoush no ha hecho ni mucho menos lo suficiente en Manchester como para justificar que el City obtenga un pequeño beneficio sobre lo que pagó por él en enero de 2025, y los Spurs siguen arrojando dinero a sus problemas después de haber coqueteado con el descenso en temporadas consecutivas; Marmoush sigue a Jan Paul van Hecke, Mateus Fernandes, Sandro Tonali y Savinho al llegar al club del norte de Londres por una cantidad que acabará siendo desorbitada. Aunque Marmoush aparentemente ha tenido problemas para adaptarse a la Premier League, el Tottenham confiará en que la llegada del jugador de 27 años solucione por fin una posición problemática desde que Harry Kane se marchó al Bayern de Múnich hace tres años; tanto Richarlison como Dominic Solanke han estado lastrados por las lesiones y la irregularidad. Los Spurs deben creer que, con minutos, Marmoush puede convertirse en un delantero de élite de la Premier League capaz de inflarse a marcar goles cuando sea la referencia en punta, pese a sus dificultades en el Etihad. En ese sentido, es un movimiento ilusionante y que podría ayudar al club del norte de Londres a recortar distancias con sus rivales. Nota: C+

    Para Marmoush: Con la perspectiva que da el tiempo, probablemente Marmoush sienta que no debería haberse molestado en fichar por el City el año pasado, ya que su breve etapa salió como muchos habrían esperado, dado que tenía el importante obstáculo de Haaland bloqueando su camino hacia el éxito en Manchester. Aunque pueda parecer un poco prematuro, no se le puede reprochar al delantero que busque un nuevo comienzo en la Premier League. Aunque probablemente no vaya a pelear por títulos, Marmoush tiene ahora la oportunidad de mudarse a Londres y convertirse en un héroe para los Spurs, donde debería esperar ser un titular fijo en punta. Está por ver si puede convertirse o no en el tipo de goleador que tanto ha echado de menos el club desde la salida de Kane. Marmoush estará decidido a recuperar el nivel goleador que convenció al City para desembolsar dinero por él en primer lugar, pero necesitará empezar con fuerza para evitar chocar con el notoriamente volátil Roberto De Zerbi. Nota: B+

    Krishan Davis

  • Western Sydney Wanderers v Chelsea FC: Sydney Super CupGetty Images Sport

    27 de agosto: Liam Delap (del Chelsea al Nottingham Forest, 50 millones de libras)

    Para el Chelsea: A simple vista, parece una buena operación para el Chelsea. De algún modo ha conseguido vender a Delap por 20 millones de libras más de lo que pagó al Ipswich Town por él hace solo un año, y la inyección de dinero inmediata podría ayudarle a hacer más negocios antes de que se cierre el mercado de fichajes. Sin embargo, según se informa, el 20% de la plusvalía irá directamente al Ipswich por una cláusula de futura venta incluida en el acuerdo que llevó a Delap a Stamford Bridge. Su salida también deja potencialmente a Xabi Alonso con solo Joao Pedro y el veterano delantero Danny Welbeck como opciones para el puesto de ‘9’, con Nicolas Jackson y Emmanuel Emegha también muy vinculados a posibles salidas. Aun así, es un riesgo calculado por parte del técnico del Chelsea. Alonso decidió rápido que Delap no encajaba en su sistema, y el Chelsea se ha desprendido de él sin contemplaciones en lugar de permitir que su valor disminuyera como suplente sin protagonismo. El Chelsea no sacó la mejor versión de Delap en medio de una temporada de caos en el banquillo, y desprenderse de él tan pronto es una admisión de fracaso, pero la enorme cantidad final amortigua perfectamente el golpe. Al final, Delap quedó completamente eclipsado por otro fichaje de 2025, Pedro, y no habría tenido sentido retenerlo otro año más. Nota: B+

    Para el Forest: Romper el récord de traspaso del club para fichar a un jugador que solo marcó un gol en la Premier League en 28 partidos de la Premier League con el Chelsea no da una gran imagen. Si Delap fracasa en el City Ground, el Forest afrontará una humillación pública y su margen futuro respecto al PSR podría verse muy afectado. Invertir tanto en un jugador de 23 años que ha tenido problemas de forma y físico durante el último año es un movimiento muy desesperado, se mire como se mire. Aun así, el Forest sí necesitaba otro delantero tras el traspaso de Taiwo Awoniyi al Coventry por 9 millones de libras. Igor Jesus y Chris Wood, de 35 años, fueron ineficaces en las dos derrotas consecutivas del Forest ante el Leeds en la Premier League y la Carabao Cup, y Delap puede aportar la energía que tanto falta. En su mejor versión, el exjugador del Ipswich puede ser una pesadilla para las defensas por su potencia física y su conducción a alta velocidad. También es un rematador solvente con ambas piernas, y tendrá hambre de reivindicarse después de una etapa tan frustrante en el Chelsea. Obviamente, Oliver Glasner cree en el potencial de Delap, o esta operación nunca se habría cerrado. La cuestión es si podrá manejar la inmensa presión que tendrá sobre sus hombros desde el primer minuto en otro club ambicioso. Nota: C

    Para Delap: Este es un momento crítico en la incipiente carrera de Delap. Desaprovechó su oportunidad en el Chelsea, pero triunfar en el Forest podría devolverle al camino hacia la absoluta de Inglaterra. Aquel delantero centro casi imparable que cargó con el Ipswich a la espalda en su campaña 2024-25 en la Premier League sigue estando ahí en algún lugar, y este cambio de entorno podría devolverlo al primer plano. Delap era la quinta opción en el Chelsea y ni siquiera tenía dorsal, pero llegará directamente para asumir el papel principal en el Forest. Por tanto, el City Ground es el lugar ideal para recuperar la confianza, y el estilo de juego de Glasner debería venirle como anillo al dedo. El Forest de Glasner está preparado para jugar un fútbol directo y de alta intensidad, que hace daño al rival en las transiciones, algo para lo que Delap está hecho. Tiene envergadura, agilidad y velocidad para atacar el espacio a placer; la única cuestión es si sabrá aprovechar las ocasiones cuando empiecen a llegar. Delap tiene suerte de haber caído de pie, pero no habrá una tercera oportunidad a este nivel: ahora es todo o nada. Nota: B-

    James Westwood

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  • Nico Gonzalez Newcastle 2026Getty Images

    26 de agosto: Nico Gonzalez (del Manchester City al Newcastle, 52 millones de libras)

    Para el Manchester City: Recuperar los 50 millones de libras que pagó al Porto por Gonzalez en enero de 2025 es todo un logro, teniendo en cuenta el poco impacto que tuvo en el Etihad Stadium. Nunca llegó a asentarse en un rol definido en Mánchester, y los fondos de su venta deberían ayudar al City en su intento de fichar a Enzo Fernandez. Sin embargo, si esa operación no se cierra antes de la fecha límite, el City se quedará desesperadamente corto de opciones en el centro del campo. Gonzalez es el cuarto centrocampista senior que sale en este mercado tras Rodri, Bernardo Silva y Tijjani Reijnders. A día de hoy, Enzo Maresca solo cuenta en la sala de máquinas con los fichajes veraniegos Elliot Anderson y Ayyoub Bouaddi, además de Mateo Kovacic. Puede que no fuera un jugador clave, pero Gonzalez era perfectamente capaz de ofrecer cobertura y nunca daba menos del 100 %. Bien podría ser una venta de la que el City se arrepienta rápidamente, ya que no hay garantías de que Anderson y Bouaddi justifiquen sus enormes precios en los próximos meses. Nota: C

    Para el Newcastle: La llegada de Gonzalez amortigua el golpe de perder al dúo clave del centro del campo formado por Bruno Guimaraes y Sandro Tonali, y el español podría ser un mentor valioso para otro de los nuevos fichajes, Sean Steur, que sigue estando muy verde a sus 18 años. Puede ejercer como organizador desde atrás en el sistema de Newcastle de Matthias Jaissle gracias a su pase vertical y a su impresionante tasa de recuperaciones en campo rival, la mejor de Europa la temporada pasada entre todos los centrocampistas con al menos 900 minutos jugados (2,13). Como jugador físicamente fuerte, con experiencia en la Premier League y con los mejores años de su carrera aún por delante, el futbolista de 24 años podría demostrar ser una compra astuta para el Newcastle. Sin embargo, los aficionados que puedan esperar que Gonzalez sustituya directamente la influencia de Guimaraes se engañan a sí mismos. Es más un jugador de destrucción que de creación y, por tanto, no ofrece ni de lejos la misma amenaza en el último tercio. Este no es el fichaje transformador que el Newcastle necesita para volver a aspirar al top 6, pero debería servir en gran medida para evitar que caiga en la pelea por el descenso. Nota: B

    Para Gonzalez: Aunque sin duda supone un paso atrás en términos de competitividad al más alto nivel, este es un movimiento positivo para Gonzalez en líneas generales. Nunca fue un titular habitual en el City, pero entrará directamente en el once del Newcastle de Jaissle como miembro clave del equipo. Si consigue arrastrar al Newcastle de vuelta hacia la parte alta de la tabla, la cotización de Gonzalez se disparará hasta nuevas cotas y se le verá como un jugador especialista, y no simplemente como una buena opción de rotación. Sin embargo, no se incorpora a un entorno estable que favorezca un impulso inmediato. El Newcastle está en una fase de transición que naturalmente traerá mucha frustración, y Gonzalez asumirá una carga mucho mayor sin los jugadores de talla mundial que tenía a su lado en el City. Es un desafío intimidante, no menos complicado por su precio de 52 millones de libras, lo que significa que no tendrá mucho tiempo para adaptarse. Dicho esto, tiene las cualidades mentales y físicas para estar a la altura, y sus opciones de entrar en la selección española serán mayores debido al aumento sustancial de minutos. Nota: B+

    James Westwood

  • Ayyoub Bouaddi Lille 2025-26Getty Images

    26 de agosto: Ayyoub Bouaddi (del Lille al Manchester City, 86 millones de libras)

    Para el Lille: Otro cobro gigantesco. Bouaddi tenía solo 13 años cuando se unió al Lille en 2021, pero no tardó en empezar a hablarse de él como su canterano más prometedor desde Eden Hazard. En ese sentido, el traspaso multimillonario del centrocampista defensivo a Inglaterra no sorprende en absoluto. Después de firmar una actuación de MVP contra el Real Madrid el día de su 17º cumpleaños, era solo cuestión de tiempo que fichara por uno de los grandes de Europa, y su sobresaliente actuación con Marruecos en su duelo del Mundial con Brasil el 13 de junio hizo inevitable un cambio de aires este verano. Sin embargo, sigue siendo una cifra increíble para el Lille, que anteriormente había tasado a Bouaddi en alrededor de 70 millones de libras. Antes ya habían ingresado mucho dinero por jugadores como Nicolas Pepe, Victor Osimhen y Rafael Leao pero, al igual que en la venta de Leny Yoro al Manchester United en 2024, esto no es otra cosa que beneficio puro para un club con una merecida reputación por desarrollar y cuidar a grandes talentos jóvenes. Nota: A+

    Para el City: El sustituto de Rodri. Nunca hubo realmente dudas de que el internacional español dejaría el Etihad este verano, incluso después de recordarle a todo el mundo sus innumerables cualidades liderando a España hacia la gloria en el Mundial de 2026. Así que el doble reto al que se enfrentaba el City era sacar la mayor cantidad de dinero posible por Rodri y, al mismo tiempo, encontrar un sucesor a su altura. Hay que decir que han logrado ambos objetivos: 65 millones de libras es una gran cantidad por un jugador de 30 años que no hace mucho se recuperó de una lesión de ligamento cruzado anterior; y, aunque el City claramente ha pagado de más por Bouaddi, su potencial es evidente y enorme. Por supuesto, sigue siendo muchísimo pedirle a un jugador de 18 años que llene de inmediato el inmenso vacío dejado por uno de los mejores mediocentros defensivos que ha visto este deporte. Pero también hay que decir que el City ha fichado al centrocampista defensivo más prometedor del mundo en estos momentos (¡al Liverpool realmente le habría venido bien fichar a Bouaddi!). La cuestión de si podrá solucionar de inmediato todos los ya evidentes problemas del City bajo Enzo Maresca es, eso sí, completamente distinta... Nota: B

    Para Bouaddi: El tipo de movimiento que siempre estuvo destinado a hacer, y más pronto que tarde. Bouaddi es conocido por ser una persona muy humilde y trabajadora, pero también tiene una confianza absoluta en su calidad. No tiene ninguna duda de que puede triunfar al más alto nivel, lo que explica en parte por qué cambió su lealtad internacional de Francia a Marruecos a principios de este año, ya que esta última le ofrecía la oportunidad de jugar el Mundial de este verano. Las sorprendentemente maduras actuaciones de Bouaddi en Norteamérica invitan al optimismo de cara a su llegada a Mánchester. Es cierto que reemplazar a Rodri sigue siendo una tarea intimidante y no se le concederá demasiado margen de error dado su precio. Pero desde luego da la sensación de tener los niveles necesarios de inteligencia, confianza y serenidad para soportar la increíble intensidad del fútbol de la Premier League. El hecho de que vaya a tener a Elliott Anderson, y muy probablemente a Enzo Fernandez, como apoyo en la medular también debería ayudar a aligerar su carga y quitarle parte de la presión para rendir desde el primer día. Nota: B+

    Mark Doyle

  • Carlos Baleba Manchester United 2026Getty Images

    25 de agosto: Carlos Baleba (del Brighton al Manchester United, 70 millones de libras)

    Para el Brighton: Este es, una vez más, el brillante modelo de negocio del Brighton en acción. El Brighton pudo levantar cejas al desembolsar 23 millones de libras para llevar al centrocampista camerunés Carlos Baleba a la Premier League desde el Lille como un relativo desconocido hace tres años, pero esa decisión ha dado grandes frutos, ya que obtiene un enorme beneficio apenas tres años después. Es cierto que el valor de Baleba ha caído desde el pasado verano, cuando el Brighton pedía más de 100 millones de libras al Manchester United por él, en medio de una temporada algo irregular, con su entrenador Fabian Hurzeler creyendo que las especulaciones sobre su traspaso afectaron inicialmente a su rendimiento. En consecuencia, Baleba desde luego no habría podido alcanzar los 100 millones de libras o más este verano, pero un paquete total de 70 millones de libras (95,5 millones de dólares) sigue pareciendo una buena operación para el Brighton, especialmente si el jugador de 22 años sigue rindiendo de forma inconsistente. El club de la costa sur reinvertirá inevitablemente ese dinero en varias otras joyas jóvenes, a las que luego venderá con un beneficio significativo. Nota: B+

    Para el Man Utd: El United sentirá que su paciencia ha dado resultado. El club se había alejado de las negociaciones con el Brighton en el verano de 2025 después de que quedara claro que el Brighton quería una cifra en la misma línea que los 115 millones de libras que el Chelsea le había pagado por Moises Caicedo en 2023, pero siempre se informó de que volverían a por Baleba en algún momento en el futuro. Ese momento ha llegado, con el Manchester United aprovechando la campaña 2025-26 algo discreta del centrocampista para cerrar lo que considerará en realidad una operación a precio rebajado en un verano en el que las cifras se han inflado enormemente, dado que habría costado bastante más hace 12 meses. La esperanza será que, con 22 años, las actuaciones irregulares de Baleba fueran simplemente el resultado de que todavía le faltaba pulirse un poco, con los mejores años de Baleba claramente aún por delante. Su temporada también se vio alterada por la Copa Africana de Naciones, y mejoró mucho en la segunda mitad del último curso, con el United supuestamente animado por sus datos subyacentes. Baleba aporta la presencia física y el empuje en el centro del campo que el United llevaba reclamando este verano tras la salida de Casemiro. Michael Carrick y la afición tendrán que darle algo de tiempo para asentarse, eso sí, especialmente después de que se lesionara los ligamentos del tobillo en la pretemporada. Pero si logra cumplir su potencial, será una solución ideal a largo plazo para una posición problemática en Old Trafford. Nota: B+

    Para Baleba: Ha tenido que tener paciencia, pero Baleba por fin está de camino a Old Trafford en lo que sin duda es un fichaje soñado para un jugador que solo llegó a Europa desde su Camerún natal hace cuatro años y medio. El Brighton claramente sabía que estaba fichando a un joven de gran potencial cuando consideró oportuno desembolsar la friolera de 23 millones de libras para hacerse con él en 2023 como un relativamente desconocido jugador de 19 años y, más allá del bajón de la temporada pasada, ha seguido la trayectoria esperada. Baleba se ha ganado esta oportunidad y ahora estará decidido a asegurarse de que no se le escape. Desde luego, da la impresión de que está destinado a ser una figura importante desde el principio en Old Trafford, donde un centrocampista defensivo físico llevaba tiempo en la lista de deseos. Formará parte de un nuevo centro del campo junto a Youri Tielemans, Kobbie Mainoo o Andrey Santos y Bruno Fernandes, con la tarea de cortar ataques y hacer avanzar a su equipo con el balón. Necesitará tiempo para asentarse tras su lesión en pretemporada, pero no hay duda de que se trata de una incorporación ilusionante a largo plazo para el Manchester United. Nota: A

    Krishan Davis

  • FBL-ENG-LCUP-TOTTENHAM-CHARLTONAFP

    25 de agosto: Savinho (del Manchester City al Tottenham, 85 millones de libras)

    Para el Manchester City: ¡Un candidato realmente firme a la tarifa de traspaso más ridícula jamás pagada en toda la historia de este deporte! El City se estará frotando las manos tras haber conseguido de algún modo una venta récord en la historia del club por un jugador que dejó más promesas que realidades durante sus dos temporadas en el Etihad Stadium, pese a haber llegado en medio de una enorme expectación, una etapa que se saldó con un total de solo dos goles en la Premier League. El Manchester City estará encantado de que el Tottenham, una vez más, haya estado dispuesto a llegar a una cifra tan desconcertantemente alta para hacerse con su objetivo, apenas un año después de haber intentado fichar a Savinho por alrededor de la mitad del paquete total de 85 millones de libras (116 millones de dólares) que ha acabado desembolsando. Es cierto que, con 22 años, Savinho todavía tiene potencial para convertirse en un talento de talla mundial en el Tottenham Hotspur Stadium y que Enzo Maresca podría quedarse algo corto en las bandas, pero aún queda mucho tiempo en el mercado para reinvertir ese ingreso descomunal y además siguen contando en sus filas con jugadores como el muy bien valorado Jeremy Monga y un Jack Grealish ya recuperado. Para un jugador del nivel actual, bastante discreto, del brasileño, esta era sencillamente una oferta demasiado, demasiado buena como para rechazarla, pase lo que pase en el futuro. Nota: A+

    Para el Tottenham: Si los fichajes de Sandro Tonali y Mateus Fernandes por un total de 185 millones de libras (252 millones de dólares) ya levantaron cejas, este acuerdo hará que se disparen hasta el techo. El Tottenham ha mostrado disposición a gastar a lo grande durante todo el verano, y se podría argumentar que su derroche por esa pareja de nuevos centrocampistas era más o menos justificable como una parte necesaria de la reconstrucción de la plantilla de Roberto De Zerbi tras dos temporadas consecutivas en las que el club ha coqueteado con el descenso. Sin embargo, pagar 85 millones de libras por Savinho, de entre todos los jugadores posibles, sugiere que podrían haber perdido el rumbo en los despachos. Una cantidad así exige un impacto constante y de alto nivel, y en ningún momento durante su etapa en el City el extremo brasileño ha demostrado ser capaz de ofrecer eso. Hay que hacerse preguntas serias sobre cómo los Spurs han pasado de ofrecer 43 millones de libras por el extremo hace un año a literalmente doblar esa cifra solo 12 meses y una temporada anodina después, con cuatro goles, tres asistencias y solo siete titularidades en la Premier League. Hay muchas posibilidades de que Savinho termine triunfando y sea un gran éxito en el norte de Londres, pero eso no cambia el hecho de que, de entrada, esto es un gasto desmedido. Nota: F

    Para Savinho: Hay que sentir cierta empatía por Savinho, porque ahora va a tener que estar a la altura de esta monstruosa tarifa de traspaso en el Tottenham Hotspur Stadium o arriesgarse a que le cuelguen la etiqueta de fracaso, un desenlace que algunos considerarán inevitable. Si el Tottenham hubiera pagado lo que realmente vale, probablemente alrededor de 45 millones de libras (61 millones de dólares), la presión no existiría, pero ahora se espera que el jugador de 22 años rinda desde el primer momento y se convierta rápidamente en una figura central del ataque de De Zerbi. Como ya hemos señalado, Savinho tiene desde luego la capacidad de triunfar si se convierte en una pieza clave y juega semana tras semana, algo que nunca iba a suceder a las órdenes del célebre Pep Guardiola en Manchester. Desde la perspectiva del jugador, se trata de un nuevo comienzo muy necesario en otro club del llamado ‘Big Six’, la oportunidad de trabajar con otro entrenador de excelente reputación y un apetecible cambio de aires con su marcha a Londres. Sin embargo, persiste la sensación inamovible de que siempre cargará con el peso de esa tarifa astronómica. Es un traspaso que ya podría definir para bien o para mal su carrera al más alto nivel. Nota: B-

    Krishan Davis

  • Curtis Jones InterGetty

    21 de agosto: Curtis Jones (del Liverpool al Inter, 35 millones de euros)

    Para el Liverpool: Un desenlace previsible, pero triste de todos modos. La salida de Jones significa que ya no queda ni un solo chico de la zona en la plantilla del Liverpool, lo que resulta bastante deprimente para los aficionados. No hay que olvidar que no hace tanto que Jurgen Klopp soñaba con un "equipo de scousers". Aun así, se puede entender en cierto modo por qué el Liverpool ha permitido la salida de Jones, ya que solo le quedaba un año de contrato y estaba claro que ya no era feliz en Anfield. Ni siquiera el despido de Arne Slot pareció mejorar su estado de ánimo durante el verano, como quedó subrayado por su disputa por el brazalete de capitán con Dominik Szoboszlai. Sin embargo, aunque el Liverpool hizo bien en mantenerse firme con la cantidad que quería por el traspaso de Jones, ahora es imprescindible que encuentre un sustituto, porque incluso teniendo en cuenta la continua progresión de Trey Nyoni, el Liverpool ya andaba preocupantemente corto de efectivos y de calidad en el centro del campo. Y tampoco hay que olvidar que el polivalente Jones fue en realidad una de las mejores opciones de Slot en el lateral derecho la temporada pasada. Nota: C

    Para el Inter: Un fichaje potencialmente astuto. Beppe Marotta es poco menos que un maestro del mercado de fichajes y probablemente el CEO del Inter considere que Jones representa una operación muy interesante. No hay que olvidar que, aunque da la sensación de que el canterano del Liverpool lleva toda la vida ahí, todavía solo tiene 25 años y no hace tanto que rindió a un nivel lo bastante alto como para abrirse paso en la selección de Inglaterra. Jones parece encajar bien en el centro del campo de Christian Chivu, dado que resiste muy bien la presión y además trabaja sin descanso para el equipo. Así que, aunque Jones evidentemente no tiene la misma amenaza goleadora que Scott McTominay, se puede defender que es un futbolista técnicamente superior, lo que significa que tiene muchas opciones de convertirse en un éxito tan grande en Milán como lo ha sido el escocés en Nápoles. Nota: B+

    Para Jones: Un cambio de aires muy necesario. Las cosas se habían estancado para Jones en Anfield. Se había frenado su progresión, su carrera se había atascado y su frustración era evidente. Hubo rumores de un desencuentro con Slot y enseguida quedó claro que tampoco iba a tener los minutos que tanto ansiaba en su posición preferida en el centro del campo con Andoni Iraola. En consecuencia, el traspaso era imprescindible y un movimiento a Milán podría ser justo lo que Jones necesitaba. Desde luego, la presencia de compatriotas como John Stones y Djed Spence debería ayudarle a adaptarse rápidamente a San Siro, y realmente no sorprendería verle brillar en la Serie A, que, con todas sus virtudes, está indudablemente uno o dos peldaños por debajo de la Premier League. Nota: B+

    Mark Doyle

  • Ezri Konsa Arsenal 2026Getty Images

    21 de agosto: Ezri Konsa (del Aston Villa al Arsenal, 55 millones de libras)

    Para el Villa: Aston Villa no tiene por qué estar descontento con un paquete total de 55 millones de libras (75 millones de dólares) por un jugador al que le quedaban los dos últimos años de contrato. De cara al futuro, habría habido oportunidades limitadas de ingresar una suma tan importante si el central Ezri Konsa se hubiera quedado y, con 28 años, probablemente esto era lo mejor que iba a conseguir, pese a su condición de internacional con Inglaterra y a que el Villa llegó a pedir 60 millones de libras (82 millones de dólares) en una fase de las negociaciones. Sin embargo, tras la salida de Lucas Digne al PSG a principios de verano, la marcha de Konsa deja al Villa con una zaga bajo mínimos en la víspera de la nueva temporada de la Premier League, por lo que tendrá que moverse con rapidez para encontrar un sustituto. También supone la pérdida de otro jugador clave más, mientras la plantilla de Unai Emery sigue siendo desmantelada tras las respectivas salidas de Morgan Rogers y Youri Tielemans al Chelsea y al Man Utd, al tiempo que existe una gran incertidumbre en torno a los futuros de Ollie Watkins y Emiliano Martinez. Nota: C

    Para el Arsenal: Esta es una operación desconcertante por parte del Arsenal y de Mikel Arteta. Según se informó, el Arsenal estaba decidido a reforzar el lado derecho de su defensa tras las lesiones del central William Saliba y del lateral Jurrien Timber, pero el técnico seguramente ya tenía a su disposición las herramientas necesarias para salir adelante sin ellos y ahorrarle al club una cantidad importante de dinero. Tanto Ben White como Cristhian Mosquera pueden cubrir esas posiciones, mientras que el lateral izquierdo titular Riccardo Calafiori es nominalmente central, al igual que Piero Hincapie, y Myles Lewis-Skelly es más que capaz de cubrir esa banda si otros se desplazaban. Puede que el Arsenal hubiera necesitado una reorganización con jugadores ligeramente fuera de posición, pero cuesta imaginar que eso hubiera sido tan perjudicial para una defensa tan bien trabajada. Mosquera impresionó en sus limitadas apariciones la temporada pasada, pero Konsa es ahora un obstáculo directo para su progresión, y lo mismo puede decirse del canterano Marli Salmon. Este es claramente un ejemplo de Arteta ejerciendo los importantes poderes que tiene entre bastidores en el Emirates, mientras el club accede a su deseo de contar con un recambio de calidad, y Konsa es sin duda un muy buen defensa que aporta un liderazgo muy útil. El técnico español sí necesita efectivos con el Arsenal compitiendo en cuatro frentes, pero esto parece una solución costosa para lo que debería ser un problema a corto plazo. Nota: C+

    Para Konsa: Desde luego, no se puede reprochar a Konsa que dé el salto a los campeones de la Premier League en esta etapa de su carrera mientras busca más grandes títulos tras ganar la Europa League en 2025-26, pero le espera una auténtica pelea para asentarse a largo plazo en el norte de Londres. No hay ninguna garantía de que vaya a ser titular inicialmente en el lateral derecho por delante de White, y casi con toda seguridad caerá en el orden de preferencias para el invierno, una vez que tanto Saliba como Timber se hayan recuperado de sus respectivas operaciones y sean considerados lo bastante aptos para volver. Sabemos que Arteta quiere poder apoyarse en una plantilla amplia compuesta por titulares garantizados y sus llamados “finishers”, y todo apunta a que ese último será el papel que desempeñe Konsa en el Emirates. Sin embargo, si termina su etapa allí como campeón de la Premier League y quizá incluso de Europa, probablemente no le importará lo más mínimo. Nota: B-

    Krishan Davis

  • Manchester City v Team K league - Preseason FriendlyGetty Images Sport

    18 de agosto: Tijjani Reijnders (del Manchester City al Al-Qadsiah, 52 millones de libras)

    Para el City: ¡Vaya logro! El City se las ha arreglado de algún modo para obtener un pequeño pero significativo beneficio con un jugador que firmó una temporada muy pobre después de llegar al Etihad procedente del AC Milan el verano pasado por 46,5 millones de libras. Reijnders dejó de hecho una impresión positiva al inicio en la Premier League, marcando un gol y asistiendo en otro en su debut ante el Wolves el pasado agosto, pero el anterior técnico Pep Guardiola acabó perdiendo casi por completo la fe en el internacional neerlandés, que pasó la mayor parte de sus últimos meses en Manchester sentado en el banquillo. El posterior cambio de entrenador no hizo nada por mejorar las opciones de Reijnders de relanzar su carrera en el City. Al contrario, acabó con cualquier esperanza que tuviera de darle la vuelta a la situación, con el jugador de 28 años vendido al mejor postor para ayudar a financiar un movimiento previsto por el favorito de Enzo Maresca, Enzo Fernandez. Así que, aunque sin duda se podría argumentar que el neerlandés merecía más tiempo para demostrar su valía, el City nunca iba a rechazar una oferta tan generosa por un suplente. Nota: B+

    Para el Al-Qadsiah: Otra declaración de intenciones, y quizá la más llamativa hasta la fecha. El Al-Qadsiah se ha ganado con justicia la reputación de ser uno de los clubes ascensor del fútbol saudí, pero fichar a Reijnders es una seria muestra de ambición por parte de unos propietarios que creen firmemente que Brendan Rodgers es capaz de liderar una pelea por el título esta temporada. El norirlandés ha hecho sin duda un gran trabajo desde que asumió el cargo el pasado diciembre, con el Al-Qadisah terminando cuarto en la Saudi Pro League 2025-26 gracias en no poca medida a una racha récord en el club de 17 partidos sin perder. Que el exentrenador del Liverpool pueda replicar ese tipo de rendimiento doméstico mientras también afronta una primera campaña histórica en la AFC Champions League Elite está abierto a debate. Sin embargo, la llegada de un internacional de la calidad de Reijnders no ha hecho más que reforzar la percepción de que el equipo respaldado por Saudi Aramco, que pronto se mudará a un estadio completamente nuevo con capacidad para 47.000 espectadores, es la fuerza emergente de la SPL. Nota: A

    Para Reijnders: Una decisión desconcertante, particularmente a estas alturas de su carrera. Reijnders dejó el Milan por Mánchester porque quería competir por los mayores títulos del fútbol de clubes. Entonces, ¿por qué ha decidido ahora pasar lo que deberían ser los años cumbre de su carrera profesional jugando en Arabia Saudí? No es que no tuviera otros pretendientes. Por supuesto, Reijnders no es el primer jugador de alto perfil tentado por las riquezas que ofrece la SPL, y desde luego no será el último. Pero es difícil no preguntarse si podría llegar a arrepentirse de su decisión desde un punto de vista deportivo. Reijnders es un centrocampista con una gran técnica y llegada al gol, está claro que es demasiado bueno para el Al-Qadsiah y existe un riesgo muy real de que este movimiento acabe perjudicando sus esperanzas de representar a Países Bajos en la próxima Eurocopa. A los 28 años, su etapa en la élite podría haber terminado ya. Nota: D

    Mark Doyle

  • FC Barcelona v Al Ahly SC - Joan Gamper TrophyGetty Images Sport

    16 de agosto: Rodri (del Manchester City al Barcelona, 75 millones de euros)

    Para el Manchester City: La marcha de Pep Guardiola y de leyendas del club como Bernardo Silva y John Stones ya habría sido lo bastante dolorosa para la afición del City, pero perder a su mejor jugador provocará un temor real. Da la sensación de que el City está condenado a sufrir un bajón sin Rodri, que era el corazón del equipo y un líder insustituible. Actuando tanto como principal escudo defensivo como organizador en la base de la jugada, Rodri impulsó el éxito del City bajo Guardiola. De hecho, el City ganó el 74,1% de sus partidos de la Premier League cuando el español controlaba el centro del campo, y esa cifra se desplomó hasta el 61,9% cuando estuvo ausente. Rodri también dio un paso al frente para marcar goles en los partidos más importantes, incluido el tanto de la victoria en la final de la Champions League de 2023 y en varios encuentros decisivos por el título de la Premier League. A pesar de su precio de 116 millones de libras (156 millones de dólares), Elliot Anderson no tiene el mismo juego completo, y el posible fichaje de Ayyoub Bouaddi es demasiado joven e inexperto como para esperar que cubra ese vacío. Es poco menos que un golpe de pesadilla para el sucesor de Guardiola, Enzo Maresca, que tiene por delante una tarea enorme para ajustar el plan táctico del City y asegurarse de que siga pudiendo competir por los títulos más importantes. Nota: F

    Para el Barcelona: Un fichaje de impacto que sacude al fútbol europeo. El Barça ya era el gran favorito para ganar una tercera Liga consecutiva, pero ahora parece una conclusión inevitable. El Real Madrid estará tocado tras ver cómo su principal objetivo ficha por su eterno rival, con Rodri optando por el proyecto ya bien asentado de Hansi Flick en lugar del trabajo de reconstrucción de Jose Mourinho en la capital española. Rodri bien podría ser la pieza final del puzle para que el Barça conquiste su primera Champions League desde 2015; es el mejor mediocentro defensivo del mundo y el hombre perfecto para aportar estabilidad al once de Flick. Sin duda, a los rivales les resultará mucho más difícil romper al Barça en transición con Rodri barriendo todo por delante. El jugador de 30 años también debería poder adaptarse de inmediato, dado que la plantilla del Barça está repleta de compañeros suyos de la selección española. El club necesitaba actuar tras la pérdida de Frenkie de Jong, de quien se informa que afronta una carrera contrarreloj para volver a jugar antes de final de año después de dañarse los ligamentos de la rodilla, y Rodri es una solución de ensueño. No parece exagerado sugerir que el Barça podría dominar tanto a nivel nacional como continental durante los próximos dos o tres años ahora que tiene al ganador del Balón de Oro de 2024 llevando la batuta. Nota: A+

    Para Rodri: Este es un paso natural en la carrera de Rodri tras su triunfo en el Mundial de 2026 y su Balón de Oro con España. Ayudar al City durante un periodo de transición palidece en comparación con la oportunidad de devolver al Barça a la cima del fútbol, y no hay otro equipo que encaje mejor con los principios tácticos a los que se acostumbró tanto bajo Guardiola. Este también es un movimiento que podría permitir a Rodri volver a su pico físico. Las lesiones graves han trastocado la carrera del ex del Atlético de Madrid en los últimos años, y regresar al entorno menos exigente físicamente de La Liga debería ayudar a prolongar su longevidad en la élite. Después de haber ganado ya dos grandes títulos junto a jugadores como Pedri, Gavi, Lamine Yamal y Dani Olmo a nivel internacional, la transición al Camp Nou debería ser perfecta para Rodri, de quien se espera que desempeñe el mismo papel de dictador total que tan buenos resultados le ha dado con España y el City durante los últimos siete años. Se ha informado de que el Real ofreció a Rodri un paquete económico mucho más atractivo, pero tomó la decisión correcta al decantarse por el entorno más saludable y seguro del Camp Nou, donde ahora podría escribir el capítulo más exitoso de su brillante carrera. Nota: A

    James Westwood

  • FBL-FRA-LIGUE1-RENNES-PSGAFP

    15 de agosto: Ferran Torres (del Barcelona al Paris Saint-Germain, 50 millones de euros)

    Para el Barcelona: Ferran Torres nunca recibió el cariño de la afición del Barça que creía merecer, pero no es tan difícil entender por qué. El ex del Manchester City marcó una cifra respetable de 65 goles durante sus cuatro años en el Camp Nou, incluido un registro personal de 21 en todas las competiciones el curso pasado, cuando el equipo de Hansi Flick defendió con éxito el título de La Liga, pero era considerado un comodín y sacaba de quicio a los aficionados con su irregular definición. Por un lado, venderlo era arriesgado porque al Barça ya le faltaban efectivos en ataque tras la salida de Robert Lewandowski, pero por otro, nunca iba a haber una mejor oportunidad para hacer caja. La cotización de Torres alcanzó un máximo histórico tras su gol de la victoria con España en la final del Mundial de 2026, y la posterior oferta de 50 millones de euros del PSG era demasiado buena como para rechazarla. Sí, era ligeramente inferior a los 55 millones de euros que el Barça invirtió en Torres cuando lo fichó del City, pero su contrato expiraba el próximo verano y habrían tenido que pagar 8 millones de euros adicionales al club de la Premier League si le hubieran renovado por una cláusula específica del acuerdo. Además, quitarse de encima su elevado salario también ayudó al Barça a cerrar un acuerdo por Rodri, que será una incorporación mucho más determinante para la plantilla de lo que Torres llegó a ser nunca. Nota: B+

    Para el PSG: Puede que Torres nunca entre en la categoría de futbolista de élite a nivel individual, pero asegurarse a un campeón del mundo versátil en el mejor momento de su carrera por una cantidad razonable sigue siendo una victoria importante para el PSG. Torres también encaja muy bien a nivel táctico con Luis Enrique, que le dio al delantero su debut absoluto con España allá por 2020. La fluidez posicional ha sido una de las bases del éxito del PSG con Luis Enrique, y Torres es de los más flexibles que hay, capaz de jugar por dentro o en cualquiera de las dos bandas. También tiene una relación casi telepática con su compatriota Fabian Ruiz, lo que debería dar réditos inmediatos al bicampeón de Europa. Hay muchas opciones de que Torres sea más prolífico en la Ligue 1 de lo que lo fue en el entorno más competitivo de La Liga, y su amplia experiencia en los grandes escenarios también lo convertirá en una buena opción en la Champions League. Torres no es un sustituto natural de Goncalo Ramos, pero potencialmente sí ofrece al PSG más de lo que daba el delantero portugués, especialmente en lo que respecta a sus inteligentes movimientos en el último tercio.Nota: A-

    Para Torres: El héroe mundialista de España verá este movimiento como un paso adelante y como la confirmación de que tenía razón al denunciar públicamente la falta de avances en las conversaciones para renovar con el Barça, algo comprensible. El PSG aspira a convertirse en el segundo club en completar un triplete consecutivo en la Champions League en la era moderna, mientras que el Barça no gana la competición desde 2015, cuando eran ellos quienes contaban con Luis Enrique. Sin embargo, la realidad es que la situación de Torres en París no será distinta de la que tenía en Cataluña. El tridente más fuerte del PSG, al que Luis Enrique siempre recurrirá en los partidos más importantes, está formado por Khvicha Kvaratskhelia y Desire Doue en las bandas, y Ousmane Dembele por dentro. Si Torres cree que por fin se convertirá en un hombre franquicia en el Parque de los Príncipes después de haber vivido tanto tiempo a la sombra de jugadores como Lewandowski, Raphinha y Lamine Yamal en el Barça, está muy equivocado. Luis Enrique podrá ofrecerle más minutos en liga, pero Torres no va a ser esencial en la Champions League. Fichar por el PSG no agrandará su legado, simplemente reforzará aún más su condición de jugador de rotación. Puede que Torres se dé cuenta rápidamente de que la hierba no es más verde al otro lado, e incluso llegue a arrepentirse de haber salido de su zona de confort en el Barça, que ahora parece mejor situado para competir con el PSG por la gloria europea sin él.Nota: B-

    James Westwood

  • Cristian Romero Atletico Madrid 2026Getty Images

    15 de agosto: Cristian Romero (del Tottenham al Atlético de Madrid, 40 millones de euros)

    Para el Tottenham: el club ha aceptado unas pérdidas de alrededor de 8 millones de libras respecto a su inversión inicial al vender a Romero al Atlético de Madrid, lo que es un mal negocio se mire por donde se mire. Sí, ha evitado que acabara en un rival de la Premier League, pero el jugador de 28 años está en plena madurez y fue uno de los mejores de Argentina en el Mundial de 2026. El Tottenham podría, y debería, haber aguantado para sacar una cifra mayor. Sin embargo, también da la sensación de que era el momento adecuado para separar caminos. Romero cuestionó públicamente la estrategia de fichajes del club y su departamento médico la temporada pasada, y vio dos tarjetas rojas mientras el Tottenham luchaba por evitar el descenso. Su relación con la afición se deterioró como consecuencia de ello, y es justo decir que no estuvo a la altura de las expectativas como capitán del club. El Tottenham también ha fichado a Jan Paul van Hecke y al compatriota argentino de Romero Marcos Senesi, además de renovar a Micky van de Ven, así que sigue bien cubierto en defensa. Romero quería marcharse claramente, y las opciones del Tottenham de llevar a cabo una reconstrucción seria bajo Roberto De Zerbi son ahora mayores después de que haya conseguido lo que quería. Nota: B-

    Para el Atlético de Madrid: Romero encaja absolutamente a la perfección en el sistema del Atlético de Diego Simeone. Es un defensa agresivo, que va hacia delante y que comparte la mentalidad de Simeone de ganar a cualquier precio, lo que significa que no debería tener ningún problema para adaptarse al unido vestuario del Metropolitano. Tras la salida de Nahuel Molina a la Roma, la llegada de Romero vuelve a dar solidez a la zaga del Atlético. Lo más probable es que actúe como el principal ancla en la línea de tres de Simeone y trabaje para corregir las grietas que provocaron que encajara demasiados goles el curso pasado, además de aportar unas cualidades de liderazgo vitales. No solo es una unión perfecta, sino también un movimiento inteligente que debería ayudar mucho al Atlético a cerrar la brecha con el Barcelona en lo más alto de LaLiga y, potencialmente, acercarle a ese esquivo título de la Champions League. El hecho de que haya logrado ficharlo por unos buenos 20 millones de libras por debajo de su verdadero valor de mercado también es una gran ventaja. Eso podría permitir al Atlético cerrar uno o dos grandes acuerdos más antes de que se cierre el mercado. Nota: A

    Para Romero: Napoli e Inter también estaban interesados en Romero, pero él solo tenía ojos para el Atlético, y haber forzado la operación le dará una gran satisfacción. El equipo de Simeone está hecho a medida para sus virtudes, y estas serán celebradas en el Metropolitano de una forma en que nunca lo fueron en el norte de Londres. Sus críticos en la Premier League veían a Romero como un lastre por su estilo físico y sin concesiones, pero esa es precisamente la razón por la que el Atlético lo ha fichado. Es el movimiento ideal en el momento ideal para un jugador ambicioso que quiere competir por títulos y brillar en el escenario de la Champions League cada año. El Tottenham no podía ofrecerle esa plataforma, aunque aparentemente vuelva a estar en alza con De Zerbi al mando. LaLiga también encaja mejor que la Premier League con Romero; se juega a un ritmo más táctico que le permitirá cerrar líneas de pase y leer el juego con más facilidad. Además, tiene a mano a cuatro compañeros de la selección argentina, entre ellos Julian Alvarez y Giuliano Simeone, para ayudarle a adaptarse rápidamente. Nota: A

    James Westwood

  • Mika Godts PSG 2026-27Getty Images

    15 de agosto: Mika Godts (del Ajax al Paris Saint-Germain, 55 millones de euros)

    Para el Ajax: Un golpe durísimo, pero un gran impulso para las arcas del club. El director técnico del Ajax, Jordi Cruyff, ni siquiera intentó ocultar que esperaban retener a Godts al menos un año más. El extremo fue prácticamente el único rayo de luz durante una campaña 2025-26 por lo demás sombría para el conjunto de Ámsterdam. Godts fue el único miembro de la plantilla que alcanzó dobles cifras tanto en goles (17) como en asistencias (15). Así que perderlo después del inicio de la nueva temporada de la Eredivisie supone un contratiempo considerable. Sin embargo, como reconoció de hecho Cruyff, el Ajax simplemente no está en condiciones de rechazar el tipo de dinero que el PSG puso sobre la mesa por su posesión más preciada. Esta es la brutal realidad financiera en la que llevan mucho tiempo viviendo y la esperanza es que el último gran talento salido de la línea de producción del Ajax, Abdellah Ouazane, ayude a cubrir el vacío dejado por Godts, de quien también conviene señalar que fue fichado con 17 años procedente del Genk en 2023 por solo 1 millón de euros. En ese sentido, el Ajax seguirá haciendo lo que sabe hacer, pero ahora mismo está muy abierto al debate si tiene suficiente calidad en ataque para volver a meterse en la Champions League el próximo año. Nota: B-

    Para el PSG: La señal más clara hasta ahora de que Bradley Barcola está de salida del club. La sospecha desde el principio ha sido que el PSG está muy abierto a hacer caja con el delantero francés, que fue el descartado en ataque la temporada pasada, con Barcola encontrándose repetidamente en el banquillo en los grandes partidos. Sin embargo, los dos veces vigentes campeones de Europa han mantenido con astucia a clubes como el Liverpool en espera mientras reforzaban su ataque con jugadores como Maghnes Akliouche, Ferran Torres y ahora Godts antes de vender a Barcola al mejor postor. Y lo mejor es que la salida del jugador de 23 años probablemente cubra el coste combinado de Aklouche, Torres y Godts, que debería ofrecer una cobertura de calidad para el extremo izquierdo titular Khvicha Kvaratskhelia. Nota: A

    Para Godts: Posiblemente, la prueba definitiva de su calidad. Al fin y al cabo, si Barcola no pudo asegurarse un puesto fijo en el once del PSG repleto de estrellas, ¿qué opciones tiene Godts de conseguirlo? El jugador de 21 años tiene una experiencia limitada en la Champions League, apenas ocho apariciones, y ni siquiera entró en la convocatoria de Bélgica para el Mundial de este verano en Norteamérica. Se puede argumentar, por supuesto, que Godts no puede sino beneficiarse de entrenar junto a jugadores como Kvaratskhelia y Ousmane Dembele, y debería disponer de bastantes minutos en la Ligue 1 y la Coupe de France, mientras Luis Enrique da descanso a sus hombres clave antes y después de sus compromisos europeos entre semana. Sin embargo, uno no puede evitar preguntarse si este es realmente el movimiento adecuado para Godts en esta etapa crucial y formativa de su carrera, aunque probablemente ahora mismo no haya un lugar mejor en el planeta para que un extremo aprenda lo que se necesita para triunfar en la élite absoluta. Nota: B

    Mark Doyle

  • Djed Spence Inter 2026Getty Images

    14 de agosto: Djed Spence (del Tottenham al Inter, 30 millones de euros)

    Para el Tottenham: Se mire por donde se mire, esta es otra operación de mercado desconcertante del Tottenham, que se ha gastado una enorme suma de dinero este verano, y se podría decir que ha pagado de más, sin recuperar demasiado a través de las ventas de jugadores. La cotización de Djed Spence está ahora mismo en su punto más alto, después de convertirse en una especie de héroe de culto para Inglaterra en el Mundial gracias a actuaciones defensivas de gran solidez tanto en el lateral derecho como en el izquierdo, al participar en los ocho partidos de Inglaterra en Norteamérica. Entre sus acciones destacó una entrada deslizante in extremis en la semifinal contra Argentina que se hizo viral. Y, sin embargo, el club del norte de Londres está a punto de ingresar un total de apenas 30 millones de libras (40,5 millones de dólares) por el jugador de 26 años, incluidas las variables. Realmente se puede argumentar que Spence vale casi el doble después de sus actuaciones a principios de verano, además del hecho de que todavía le quedan tres años de contrato, es muy polivalente, está entrando en sus mejores años y, por supuesto, está la famosa «tasa inglesa». Al menos, los Spurs tienen bien cubierta la demarcación de lateral tras fichar a Andy Robertson como agente libre, con Pedro Porro aparentemente como primera opción por la derecha y Destiny Udogie también en la plantilla, pero muchos aficionados sentirán que Spence es una mejor opción que todos ellos. Nota: D

    Para el Inter: Esto parece un auténtico golpe para el Inter, que ha sabido virar hacia Spence después de ver cómo su hombre clave Denzel Dumfries se marchaba al Real Madrid al final de su contrato y de quedarse sin sus objetivos prioritarios Marco Palestra y Anan Khalaili, con el primero fichando por el Chelsea y el segundo a punto de firmar por el Crystal Palace. Era un mercado limitado, dada la necesidad del Inter de incorporar un carrilero especialista capaz de encajar en el sistema de tres centrales de Cristian Chivu, pero Spence es absolutamente perfecto para el papel; un lateral de largo recorrido que es igual de competente incorporándose al ataque que frenando a los extremos rivales, el internacional inglés encaja a la perfección en la evidente vacante del carril derecho del Inter. Aunque no necesariamente podrá igualar la importante amenaza ofensiva de Dumfries, Spence mejora al neerlandés en defensa y además tiene la versatilidad para cubrir también a un brillante Federico Dimarco en la izquierda. Los campeones del Scudetto también estarán encantados con el precio. Se ha informado de que el Tottenham pedía 38 millones de libras (51 millones de dólares) hace aproximadamente un mes, pero su paciencia y su negativa a entrar en pánico han dado enormes frutos al hacerse con el jugador de 26 años por un precio de ganga. Nota: A+

    Para Spence: Evidentemente no entraba en los planes de Roberto De Zerbi, que ha renovado casi por completo la defensa del Tottenham este verano, así que Spence seguramente sentirá que da el salto a algo mejor, y con razón después de sus impresionantes actuaciones en el Mundial. Aunque finalmente logró asentarse en el norte de Londres, el ex del Middlesbrough ha sido mareado mucho durante sus cuatro años como jugador de los Spurs: no disputó ni un solo partido en sus dos primeras temporadas, fue cedido al Rennes, al Leeds y al Genoa, y Antonio Conte llegó a etiquetarlo como un «fichaje del club» durante el fallido paso del italiano por el banquillo. Después de coquetear con el descenso en cada una de sus dos temporadas como miembro de la plantilla del primer equipo, ahora se marcha a un club que volverá a ser favorito para ganar la Serie A y que, por supuesto, competirá en la Champions League, después de haber mejorado enormemente su reputación en Norteamérica. El Inter fichó al compañero de selección de Spence, John Stones, antes en este mercado, y debería ayudar a su compañero en defensa a adaptarse de cara a lo que será una nueva y emocionante aventura en San Siro. Nota: A+

    Krishan Davis


  • Pep Chavarria ChelseaGetty

    12 de agosto: Pep Chavarria (del Rayo Vallecano al Chelsea, 18 millones de libras)

    Para el Rayo: Puede que los finalistas de la Conference League no hayan conseguido exactamente tanto como les habría gustado por Pep Chavarria, pero esta sigue siendo la venta más cara de la historia del modesto club madrileño. Se ha informado de que el Rayo siguió tratando de cambiar las condiciones durante las negociaciones, llegando incluso a pedir en un momento dado los 50 millones de euros de su cláusula de rescisión (43 millones de libras/58 millones de dólares), pero alcanzó un compromiso significativo después de rechazar la oferta inicial del Chelsea de 15 millones de libras (20 millones de dólares). En realidad, no estaba en una posición negociadora fuerte después de que Chavarria dejara claro que quería poner rumbo al oeste de Londres y, con 28 años, tampoco es precisamente un joven de gran proyección por el que pudieran exigir mucho más. Aun así, ese dinero ayudará al Rayo a reforzarse y a construir sobre una segunda octava plaza consecutiva en La Liga la temporada pasada. Nota: B

    Para el Chelsea: El Chelsea necesitaba sin duda reforzar el lado izquierdo de la defensa tras la rápida salida de Marc Cucurella rumbo al Real Madrid durante el Mundial, lo que dejó a Jorrel Hato como su único lateral izquierdo sénior específico. Sin embargo, habrá dudas sobre si Chavarria tendrá el nivel requerido, aunque fue una apuesta señalada por Xabi Alonso. El Rayo es el único club de Primera en el que ha jugado a lo largo de su carrera, y tiene unos zapatos muy grandes que llenar, con Cucurella convertido ya en uno de los mejores del mundo en su posición. Hato mostró un gran nivel en la parte final de la pasada temporada y está muy bien considerado, por lo que lo más probable es que Chavarria desempeñe el papel de suplente y quizá de mentor del joven neerlandés. Un paquete total de 22 millones de euros (19 millones de libras/25 millones de dólares) representa una solución de bajo coste para una posición problemática en comparación con alguien como Lewis Hall, tasado en 60 millones de libras (81 millones de dólares), aunque esto termine siendo una opción a corto plazo. Nota: B-

    Para Chavarria: ¡Qué historia! Chavarria no dio el salto a la Segunda División española hasta los 22 años, cuando fichó por el Real Zaragoza, y ya tenía 24 cuando ascendió a La Liga después de que el ahora técnico del Liverpool, Andoni Iraola, lo fichara para el Rayo en 2022. Ha ido creciendo sin parar en la capital española, convirtiéndose en una pieza clave como lateral agresivo, de vocación ofensiva y cómodo con el balón en los pies, ayudando a su equipo a alcanzar la final de la Conference League la temporada pasada y disputando los 90 minutos completos en la derrota ante el Crystal Palace. Ahora, con 28 años, da el salto soñado a uno de los grandes pesos pesados de la Premier League, y tiene muchas opciones de disponer de bastantes oportunidades para impresionar a las órdenes de su compatriota Alonso, que evidentemente es uno de sus admiradores. Nota: A+

    Krishan Davis

  • Araujo-LiverpoolGetty

    10 de agosto: Ronald Araujo (del Barcelona al Liverpool, cesión)

    Para el Barcelona: Un movimiento sensato que deja al club en una mejor posición de cara a las últimas semanas del mercado de verano. Según se informa, el Liverpool cubrirá íntegramente el salario de Araujo y, dado su estatus como uno de los jugadores mejor pagados del Barça, eso liberará margen para que el campeón de Liga pueda inscribir a más fichajes. Araujo fue nombrado capitán en el Camp Nou hacia el final de la temporada pasada, pero solo fue titular en un total de 11 partidos de liga con Hansi Flick en 2025-25. Aunque se echarán de menos el liderazgo y la experiencia del uruguayo, el Barça hace tiempo que no depende de él para sostener la zaga. La dura realidad es que Araujo no entraba en los planes de Flick y la inclusión de una opción de compra de 55 millones de euros (47 millones de libras/64 millones de dólares) para el Liverpool podría permitir al Barça ingresar una cantidad significativa por un jugador no deseado el próximo verano. Era una oportunidad inesperada que tenía que aprovechar, aunque ahora puede ser necesario que Flick fiche a otro defensa, ya que la plantilla del Barça ya parecía corta en varias posiciones. Nota: B

    Para el Liverpool: Un acto de desesperación. Según se informa, el Liverpool pagará 180.000 libras semanales por Araujo para paliar una crisis defensiva tras la llegada de Ibrahima Konate al Real Madrid como agente libre. Con Joe Gomez y Giovanni Leoni lesionados, y con otro de los nuevos fichajes, Jeremy Jacquet, todavía trabajando para recuperar plenamente la forma tras una operación de hombro, el Liverpool tenía que incorporar a otro central. Araujo también puede actuar como lateral derecho, así que, sobre el papel, tiene sentido como solución provisional. Sin embargo, el propio jugador de 27 años también arrastra un historial irregular de lesiones y ha tenido problemas para convencer al más alto nivel en las últimas temporadas. Está por ver si puede adaptarse rápido a la intensidad de la Premier League, o compenetrarse con fiabilidad con el capitán del club, Virgil van Dijk. Según se informa, el Liverpool se echó atrás ante la posibilidad de pagar 60 millones de libras por Ezri Konsa, objetivo anterior del verano, pero una gran inversión por el defensa del Aston Villa e Inglaterra habría sido un movimiento menos arriesgado. Araujo llegará a Anfield con mucha presión sobre sus hombros y muchas preguntas por responder. Nota: C-

    Para Araujo: Una oportunidad de oro para volver a jugar semana tras semana y reconstruir su confianza. Araujo tiene la suerte de que otro gran club europeo se haya interesado por él pese a sus problemas de regularidad, y será consciente de las posibles repercusiones si fracasa. Seguramente estará enormemente motivado para demostrar que sus detractores están equivocados, con la idea de volver a disfrutar de verdad del fútbol, después de haber atravesado un periodo complicado el año pasado que le llevó a buscar un descanso por su salud mental. Sentir el aliento de la apasionada afición de Anfield le dará sin duda a Araujo un gran impulso de adrenalina. También es un defensa de perfil agresivo que aportará una verdadera presencia aérea a la zaga del Liverpool, además de encajar bien en el sistema agresivo de Iraola. Este nuevo comienzo podría ser exactamente lo que necesita el internacional uruguayo, pero tendrá que eliminar los errores básicos por los que recibió tantas críticas en el Camp Nou. Nota: B+

    James Westwood

  • Trevoh Chalobah Como 2026-27Getty Images

    9 de agosto: Trevoh Chalobah (del Chelsea al Como, 36 millones de euros)

    Para el Chelsea: El Chelsea estará encantado de haber ingresado una cantidad bastante importante por un central que nunca llegó a alcanzar del todo el máximo nivel desde su irrupción en el primer equipo en 2021, y los 25 millones de libras más 5 millones en variables representan beneficio puro para un canterano. Dicho esto, es triste ver marcharse a uno de los suyos, y Chalobah ha sido una opción sólida a lo largo de un periodo complicado para el club, respondiendo incluso en su momento de necesidad cuando fue repescado de su cesión en el Crystal Palace en enero de 2025 en medio de una crisis de lesiones en defensa. Eso sí, el Chelsea ha fichado a Maxence Lacroix procedente del Crystal Palace y Levi Colwill vuelve a estar en forma tras su rotura del ligamento cruzado anterior, así que las ventas de jugadores eran una necesidad dado que tenían 10 centrales en plantilla. Hay defensores peores que Chalobah entre ellos, pero parece que el club no pudo resistirse a la tentación de hacer caja con un beneficio puro. Nota: B

    Para el Como: Es un reflejo del progreso del Como bajo las órdenes de Cesc Fàbregas que esté fichando jugadores del Chelsea como preparación para su debut en la Champions League en 2026-27. El conjunto italiano ya ha demostrado su ambición reteniendo a Nico Paz un año más y, técnicamente, Chalobah se convertirá en el fichaje más caro de la historia del club. Está por ver, sin embargo, quién saldrá mejor parado de esta operación; aunque es internacional con Inglaterra, Chalobah puede ser irregular y se había convertido en blanco de críticas entre algunos sectores de la afición del Chelsea, mientras que otros eran más indulgentes como consecuencia de su vínculo de 19 años con el club. Un paquete total de 30 millones de libras (40 millones de dólares) sí parece algo elevado, pero el Como confiará en que la experiencia de Chalobah en la Premier League y en Europa resulte inestimable, y el ritmo más lento de la Serie A bien podría favorecerle. Nota: C

    Para Chalobah: Si somos brutalmente honestos, Chalobah se merece claramente este nuevo comienzo después de que el Chelsea le haya mareado durante varios años. Existe la sensación de que la cúpula del Chelsea lleva tiempo intentando hacer caja con él; rechazó un traspaso al Nottingham Forest en 2023, con el Chelsea abierto a vender, y un año después le retiraron su dorsal y lo cedieron al Palace, donde dejó buenas sensaciones, solo para recuperarlo cinco meses más tarde por los problemas de lesiones de su club de origen. Dieciocho meses después, el Chelsea dejó claro con su actividad en el mercado de fichajes que Chalobah volvería a perder posiciones en la jerarquía pese a haber sido su central más utilizado la temporada pasada, y el hecho de que genere beneficio puro obviamente ha influido en la decisión de dejarle salir antes que a jugadores como Wesley Fofana o Tosin Adarabioyo. A los 27 años, esta es por fin una ruptura limpia para el defensa, que puede esperar con ilusión jugar la Champions League y experimentar una nueva cultura en una de las zonas más deseables de Europa, a orillas del lago de Como. No sorprendería demasiado verle adaptarse bien a la vida en la Serie A. Nota: A

    Krishan Davis

  • Bruno Guimaraes ArsenalGetty Images

    8 de agosto: Bruno Guimaraes (del Newcastle al Arsenal, 75 millones de libras)

    Para el Newcastle: Un desastre total para el Newcastle. Dejar salir a Sandro Tonali al Tottenham por 100 millones de libras dejó un gran agujero en el centro del campo, pero ahora parece Springfield Gorge de Los Simpson sin Guimaraes, que fue el mejor jugador del Newcastle durante una turbulenta campaña 2025-26. Es injusto esperar que el nuevo fichaje Sean Steur llene el vacío dejado por Guimaraes con solo 18 años, y poco realista, teniendo en cuenta que el neerlandés solo marcó una vez en su primera temporada completa con el primer equipo del Ajax. Guimaraes fue el máximo goleador del Newcastle en la Premier League la pasada temporada con nueve tantos, y sus cinco asistencias también fueron la cifra más alta del equipo. Como capitán, el internacional brasileño también lideró con el ejemplo y a menudo sacó adelante a sus compañeros. Matthias Jaissle tiene por delante una tarea monumental para estabilizar la sala de máquinas una vez sustituya oficialmente a Eddie Howe en el banquillo, y si no se encuentra de inmediato un reemplazo para Guimaraes con la experiencia adecuada, podría resultar imposible. Nota: F

    Para el Arsenal: Una operación muy inteligente de Mikel Arteta en su objetivo de dar continuidad al tan esperado regreso del Arsenal a la cima del fútbol inglés. Guimaraes puede encajar fácilmente junto a Martin Odegaard como interior y aliviar la carga creativa del capitán del Arsenal. Aportará un dinamismo extra al ataque y más agresividad en defensa, tras haber ganado más duelos que cualquier jugador del Arsenal en la Premier League la temporada pasada. Los aficionados del Arsenal pueden estar seguros de que Guimaraes rendirá desde el primer momento, dada su experiencia y el hecho de que encaja perfectamente en el estilo preferido por Arteta. La fortaleza en el centro del campo fue una razón clave del éxito del Arsenal en 2025-26, y es difícil ver cómo cualquier rival nacional podrá imponerse ahora que Guimaraes ha completado su temible unidad central. Eso también podría ser así en la Champions League si vuelven a enfrentarse al Paris Saint-Germain, lo que invita al optimismo de cara a sus opciones de conquistar por fin ese esquivo título. Nota: A

    Para Guimaraes: A los 28 años, ahora es el momento ideal para que Guimaraes dé el salto a uno de los grandes equipos de Europa. Está en pleno auge de su carrera, como demostró sin ningún género de duda en el Mundial, donde dio cuatro asistencias con Brasil mientras rivalizaba con Vinicius Junior en influencia decisiva, aunque antes de una salida de pesadilla en octavos de final ante Noruega. Guimaraes llevaba tiempo habiéndose quedado pequeño para el Newcastle, y el Arsenal le ofrecerá la plataforma para alcanzar el nivel de clase mundial y pelear con regularidad por los mayores títulos. Es técnicamente brillante en espacios reducidos, tiene visión para el pase definitivo y marca el tono con su incansable trabajo sin balón. Si a eso se le suma su versatilidad y su mentalidad de no rendirse nunca, Guimaraes realmente reúne todas las condiciones para convertirse en un ídolo de culto hecho a medida para la afición del Arsenal, alguien al que no le pesará en absoluto el elevado precio de su traspaso. Nota: A+

    James Westwood


  • ACF Fiorentina v Benevento Calcio - Coppa ItaliaGetty Images Sport

    7 de agosto: Franco Mastantuono (del Real Madrid a la Fiorentina, cedido)

    Para el Real Madrid: Dar salida a Mastantuono cedido es otro golpe para el departamento de captación del Madrid, después de problemas de adaptación similares con la joven promesa brasileña Endrick. Por supuesto, esperarán que Mastantuono recupere su ritmo en Italia del mismo modo que Endrick lo hizo en el Lyon, pero no hay garantías. La Serie A es una liga implacable desde el punto de vista físico y táctico, y mucho dependerá de si Mastantuono se adapta rápido. Si no lo hace, existe el peligro de que regrese a Madrid el próximo verano todavía más falto de confianza y con un valor de mercado significativamente reducido. En el otro lado de la moneda, el Real Madrid puede seguir sin tener sitio para Mastantuono incluso si le va bien en la Fiorentina, tras cerrar los fichajes de Yan Diomande y Bernardo Silva, que empujan al joven aún más abajo en el orden de la plantilla. Es justo decir que Mastantuono ha sido mal gestionado por su club de origen, y ahora tiene muchos obstáculos en su camino para relanzar su carrera en el Madrid. Nota: F

    Para la Fiorentina: Un fichaje excelente y de bajo riesgo para la Viola en su intento de rehacerse de una decepcionante temporada 2025-26, aunque tendrán que cubrir una parte significativa de su salario de 3,5 millones de euros al año. Mastantuono aportará sin duda calidad extra a las filas de Fabio Grosso, además de versatilidad, ya que el jugador de 18 años puede actuar como mediapunta o en la banda derecha, y tendrá hambre de demostrar que sus detractores estaban equivocados y de volver a la selección argentina. También es un movimiento inteligente para la Fiorentina, porque Mastantuono tiene doble nacionalidad argentina e italiana, lo que significa que todavía pueden fichar a dos jugadores extracomunitarios procedentes de ligas extranjeras en cumplimiento de las normas de la Serie A antes de que se cierre el mercado. Construir una buena relación con el Madrid también podría dar lugar a acuerdos similares en el futuro, sobre todo si Mastantuono triunfa en el Stadio Artemio Franchi. Nota: A+

    Para Mastantuono: Una gran decepción. Mastantuono llegó al Real Madrid con mucha expectación y por una cifra de 63 millones de euros que parecía un golpe maestro dado el potencial que mostró en River Plate. Por desgracia, el salto de Argentina a una gran liga europea ha resultado demasiado grande. Disputó 35 partidos con el Real Madrid en 2025-26, pero solo 17 de ellos fueron como titular, y un pobre balance de tres goles apenas justificó la expectación que le rodeaba. Mastantuono también tuvo problemas con una persistente lesión en la ingle, y la frustración era evidente en su lenguaje corporal, especialmente cuando fue expulsado por protestar innecesariamente al árbitro durante una derrota ante el Getafe. Está claro que el adolescente aún tiene mucho que madurar, y un paso por la Serie A le permitirá tener el espacio para hacerlo lejos del intenso foco mediático del Bernabéu. Sin duda es un contratiempo en la carrera de Mastantuono, pero no hay opción de compra en el acuerdo con la Fiorentina, así que sus sueños de triunfar en la capital española todavía no están completamente rotos. Nota: D-

    James Westwood

  • Nottingham Forest FC v Leeds United - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    6 de agosto: James Trafford (del Manchester City al Leeds United, 45 millones de libras)

    Para el Manchester City: De verdad hay que cuestionar la gestión del City y de Pep Guardiola con James Trafford. Recomprado al Burnley el verano pasado tras haberse marchado en 2023 para ser titular en otro sitio, por fin se esperaba que fuera el número 1 en el Etihad la temporada pasada después de la salida de Ederson. Pero apenas tres partidos después del arranque de la nueva campaña, el club consideró oportuno incorporar desde el PSG a Gianluigi Donnarumma, uno de los mejores porteros del mundo, relegando de inmediato al joven inglés en la jerarquía. El City se ha labrado una reputación de priorizar con frialdad las necesidades del negocio por encima de la emoción y el sentimentalismo, y desde un punto de vista financiero estará muy satisfecho de haber obtenido un beneficio bastante significativo por un jugador por el que en última instancia pagó 27 millones de libras al Burnley hace 12 meses y que la pasada temporada fue simplemente el portero de las copas con Guardiola. Es una pena ver marcharse a otro canterano joven, muy bien valorado y con potencial para el primer equipo, pero así funciona el modelo de negocio del City, para bien o para mal. Nota: C+

    Para el Leeds: Esto parece todo un golpe sobre la mesa para el Leeds, que se ha reforzado en silencio este verano y será un tapado en la pelea por acabar en puestos europeos si juega bien sus cartas la próxima temporada. Trafford llega a Elland Road después del codiciado agente libre Harry Wilson y del muy bien valorado defensa de Bosnia y Herzegovina Tarik Muharemovic, aportando una solución de primer nivel a una posición problemática para el Leeds. Considerado como el futuro número 1 de Inglaterra, el Newcastle era un admirador reconocido del jugador de 23 años, que podría haber elegido entre varios equipos de la Premier League. El hecho de que haya elegido al Leeds es significativo, y debe creer que pueden escalar posiciones en la tabla y evitar la pelea por el descenso con Daniel Farke la próxima temporada. El paquete total de 45 millones de libras (60,5 millones de dólares) es importante para alguien que acaba de pasar una campaña completa siendo poco más que un suplente, pero si Trafford alcanza todo su potencial en Yorkshire, el Leeds bien podría estar pidiendo el doble de esa cifra a uno de los grandes pesos pesados de Europa en los próximos años. Nota: B+

    Para Trafford: Un segundo intento de vida lejos del Manchester City para Trafford, que por fin tiene una posibilidad real de consolidarse como número 1 de la Premier League a largo plazo, salvo que se produzca un sorprendente descenso al final de 2026-27. El portero necesitaba claramente otro nuevo comienzo, después de haber hablado abiertamente la temporada pasada sobre su necesidad de jugar más, y esperará que este sea el traspaso que le ponga en el camino para reemplazar a Jordan Pickford, ahora con 32 años, como número 1 de Inglaterra. Trafford competirá directamente con el portero del Everton en la Premier League, y si logra impulsar al Leeds en la clasificación y llamar la atención de Thomas Tuchel en el proceso, tiene muchas opciones de recibir una oportunidad después de haber sido incluido en la convocatoria para el Mundial del técnico alemán pese a su condición de suplente en el City. Algunos cuestionarán la decisión de fichar por el Leeds en lugar de por equipos como el Newcastle o los llamados clubes del ‘big six’, pero Trafford será el número 1 indiscutible en Elland Road y habrá mucha menos presión sobre sus hombros. En silencio, creerá que puede utilizar este movimiento como trampolín hacia cosas aún mejores. Nota: B+

    Krishan Davis

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    6 de agosto: Yan Diomande (del RB Leipzig al Real Madrid, 140 millones de euros)

    Para el RB Leipzig: Obtener un beneficio de 120 millones de euros por un jugador al que solo fichaste hace un año es un negocio extraordinario para el RB Leipzig. Jugadores como Benjamin Sesko, Josko Gvardiol, Dominik Szoboszlai y Dani Olmo perfeccionaron sus habilidades en el Red Bull Arena antes de dar el salto a cotas mayores, y Diomande podría acabar siendo su mayor historia de éxito hasta la fecha. Sin embargo, les resultará muy difícil reemplazarlo. Diomande fue la fuerza impulsora de la carrera del Leipzig hacia un tercer puesto en la Bundesliga la pasada temporada, y desarrolló una relación casi telepática con la estrella del centro del campo del club, Christoph Baumgartner. Sin el electrizante regate de Diomande, su precisión en la definición y su pase progresivo, el Leipzig podría tener problemas para volver a los puestos de la Champions League. Dicho esto, el Leipzig no es ajeno a hacer caja con sus mejores activos; de hecho, todo su modelo de traspasos depende de ello. Se recuperará y pronto descubrirá otra joya, y si Diomande rinde desde el primer momento en el Real Madrid, eso no hará más que reforzar su reputación como rastreador de talentos de élite. Nota: B-

    Para el Real Madrid: El Real Madrid ha pagado de más por Diomande, pero esa parece ser la única forma de hacerse con tus principales objetivos en el mercado actual. Sin duda necesitaba más fondo de armario en las bandas, con Rodrygo sin expectativas de regresar hasta 2027 mientras continúa su recuperación de una operación del ligamento cruzado anterior, y Diomande tiene la versatilidad suficiente para jugar en ambas. Se ha sugerido que el adolescente ha sido fichado para reemplazar a Vinicius Junior, mientras el Arsenal presiona para fichar al brasileño, pero Diomande actuó por la derecha en la mayoría de sus 36 apariciones con el Leipzig la pasada temporada. Podría ser el complemento perfecto para el lateral con proyección ofensiva Trent Alexander-Arnold, y encaja idealmente en el sistema 4-2-3-1 preferido por Jose Mourinho, ya que posee la velocidad y la agilidad para desarbolar defensas, además de la fuerza y la intensidad para pelear y recuperar el balón. Diomande sigue siendo un futbolista por pulir, pero ha demostrado capacidad para aprender rápido, y su familiaridad con LaLiga también debería ayudar en el proceso de adaptación. Superar a equipos como el PSG y el Liverpool para conseguir el fichaje de Diomande también demuestra que el Madrid sigue siendo el club más atractivo del planeta, incluso después de dos temporadas sin títulos. Nota: B

    Para Diomande: Un fichaje soñado para culminar un ascenso al estrellato sin precedentes. La mayoría de los aficionados casuales desconocían la existencia de Diomande por estas fechas hace un año, cuando completó su traspaso de 20 millones de euros al Leipzig procedente del Leganes, que descendió de LaLiga en 2024-25. De hecho, Diomande solo disputó 10 partidos de liga en su única temporada en el Leganes, después de haber empezado en su equipo de reservas, pero el Leipzig estaba convencido de su inmenso potencial. Rápidamente demostró ser un hallazgo magnífico para el club alemán, al firmar 23 participaciones de gol en todas las competiciones en su primera temporada completa como profesional del primer equipo. Después llegó la convocatoria para el Mundial, y Diomande rindió admirablemente en el mayor escenario mientras Costa de Marfil alcanzaba los dieciseisavos de final. Para entonces, el jugador de 19 años ya se había convertido en objetivo de un gran número de clubes de élite de Europa, pero probablemente ni siquiera imaginaba que el Madrid llamaría a su puerta. Está por ver cómo afronta Diomande la presión del Bernabéu y un precio de 140 millones de euros, pero es realmente extraordinario que siquiera esté en esta posición, lo que le convierte en ganador pase lo que pase. Nota: A+

    James Westwood

  • FBL-TUR-SUPERLIG-TRABZONSPORAFP

    6 de agosto: Mohamed Salah (del Liverpool al Trabzonspor, libre)

    Para el Liverpool: Salah probablemente debería haber dejado Anfield al final de la campaña 2024-25, por todo lo alto y de una manera acorde con la consistencia sobrehumana que había mostrado con la camiseta del Liverpool durante los ocho años anteriores. Sin embargo, no sorprendió que Salah aceptara la oferta de ampliación de dos años del club después de liderar su carrera hacia el título de la Premier League con Arne Slot, y nadie podría haber predicho hasta qué punto bajaría su nivel la temporada siguiente. El egipcio solo logró 12 goles y 10 asistencias en todas las competiciones, mientras el Liverpool cayó al quinto puesto en la Premier League y no consiguió ganar ningún título, y cargó públicamente contra Slot y la jerarquía del club después de verse obligado a sentarse en el banquillo. Varios miembros de la plantilla rindieron muy por debajo de lo esperado, incluidos los fichajes récord Alexander Isak y Florian Wirtz, pero Salah fue el principal responsable de romper la armonía en el vestuario con su mala actitud. El Liverpool también parecía mejor sin Salah sobre el campo, porque su aportación ofensiva se evaporó y su falta de trabajo defensivo quedó expuesta tras la salida de Trent Alexander-Arnold. Viéndolo en perspectiva, el Liverpool nunca debería haber roto su regla de larga data de no ofrecer contratos de varios años a jugadores mayores de 30. Su supuesto nuevo contrato de 400.000 £ semanales acabó rescindiéndose de mutuo acuerdo, una pérdida de dinero y de tiempo para todas las partes implicadas. No conseguir ni siquiera un traspaso por Salah, que había sido un objetivo de largo recorrido para la Saudi Pro League, también es una aberración. Nota: D

    Para el Trabzonspor: Uno de los mayores golpes del mercado en la historia de la Superliga turca. Sus mejores años están claramente detrás de Salah a los 34, pero fichar al Jugador del Año de la PFA de 2025 con un contrato de dos años sigue siendo un logro increíble para un club del tamaño del Trabzonspor, que solo ha ganado la Superliga una vez en este siglo y vive claramente a la sombra del Galatasaray y del Fenerbahce. Con razón esperarán recortar distancias con sus grandes rivales tras incorporar a uno de los mejores goleadores y creadores de juego de su generación. Es un traspaso gratis de ensueño que también debería elevar de forma significativa el perfil global del Trabzonspor, aprovechando además la reciente ampliación de cesión del portero del Manchester United Andre Onana. Si Salah logra conectar de inmediato con Paul Onuachu, que compartió la Bota de Oro el curso pasado con 22 goles ligueros para el Trabzonspor, podrían pelear por el primer puesto y firmar una gran trayectoria en la Europa League. Nota: A

    Para Salah: Se mire como se mire, pasar de ser el mejor jugador de la Premier League a marcharse gratis a Turquía en el espacio de 12 meses es una vergüenza para Salah. Pagó el precio más alto por ponerse por delante de las necesidades del Liverpool y de sus compañeros de equipo, alienando incluso a sus aficionados más fieles en el proceso, y ahora está destinado a ir apagando su brillante carrera sin hacer ruido. Parece que ningún otro gran club de Europa mostró interés por el ex de la Roma, lo que resulta condenatorio dado su estatus de agente libre. Salah debería reencontrarse con el gol en Turquía, pero solo porque es una caída enorme de nivel. El movimiento no hace nada por engrandecer su legado, y seguro que en privado lamentará cómo terminaron las cosas en Anfield. Si hubiera dejado a un lado su ego, Salah formaría parte de un ilusionante nuevo comienzo con el nuevo entrenador del Liverpool, Andoni Iraola, en lugar de esforzarse por seguir siendo relevante en una liga de segunda fila. Nota: D

    James Westwood

  • Jordan Henderson ChelseaGetty

    3 de agosto: Jordan Henderson (del Brentford al Chelsea, gratis)

    Para el Brentford: Una situación extraña para el Brentford, que difícilmente iba a interponerse en el camino de Henderson, de 36 años, cuando el Chelsea llamó a su puerta, e incluso facilitó su salida al rescindir su contrato. El internacional inglés fue, eso sí, una pieza importante de lo que Keith Andrews construyó de forma inesperada en el Gtech Stadium la pasada temporada, con 32 apariciones en la Premier League y siendo titular la mayoría de las veces. Su marcha, por tanto, dejó un hueco importante en un centro del campo que ya necesitaba refuerzos tras la salida definitiva de Frank Onyeka al Coventry y el fichaje del ex capitán Christian Norgaard por el Arsenal el verano pasado. Después de un mercado que hasta ahora había sido tranquilo, el Brentford ha irrumpido con fuerza; el mediocentro defensivo maliense del Lens Mamadou Sangare, muy bien valorado, ha llegado por una cifra récord para el club de 41 millones de libras (55 millones de dólares) para sustituir al internacional inglés. Sin embargo, las cualidades de liderazgo de Henderson serán casi imposibles de reemplazar. Nota: C

    Para el Chelsea: Con Danny Welbeck mudándose también a Stamford Bridge, esto representa un giro radical respecto a la anterior y muy criticada estrategia de fichajes del Chelsea, que consistía en intentar acumular algunos de los mejores talentos jóvenes con la esperanza ciega de que pudieran convertirse en estrellas de élite en el futuro. Capitán ganador de la Premier League y de la Champions League, venerado por sus cualidades de liderazgo y con Thomas Tuchel, ex entrenador del Chelsea y ahora seleccionador de Inglaterra, entre sus muchos admiradores, Henderson aportará todos los atributos que el Chelsea busca en su intento de inyectar experiencia, estabilidad y madurez a una plantilla que ha echado muchísimo en falta todo eso en los últimos años. Aunque habrá dudas sobre lo que aporta en términos futbolísticos, está bastante claro que el jugador de 36 años no ha sido fichado por su capacidad sobre el césped, sino por lo que ofrecerá fuera de él. Sin embargo, la pasada temporada demostró que puede ser una presencia fiable, y su temperamento y experiencia podrían ser inestimables en esas situaciones límite en las que el Chelsea ha fallado a menudo. Eso sí, tendrá que ganarse a la afición, dado su vínculo con el Liverpool, pero da la sensación de que el Mundial fue bastante transformador para su reputación, ya que mostró su carácter al ponerse a disposición del equipo e incluso entrenar pese a sufrir una insólita fractura de brazo tras el partido de octavos de final ante México. Nota: B+

    Para Henderson: A sus 36 años, esta era una oportunidad sencillamente demasiado buena como para dejarla pasar para Henderson, y ni siquiera tendrá que mudarse de casa al cambiar un club del oeste de Londres por otro. Se da por hecho que el ex capitán del Liverpool se convertirá de inmediato en uno de los lugartenientes de mayor confianza de Alonso, y la responsabilidad que se le otorgará en el vestuario sin duda le resultará muy atractiva a estas alturas de su ilustre carrera. Además de rendir fuera del campo, se espera que ayude a abrir una nueva era lejos del césped mientras el Chelsea busca renovar su cultura y convertir a una joven plantilla prometedora en un aspirante constante a los grandes títulos. Parece una misión que Henderson disfrutará, y no apostarías en contra de que tenga éxito. Un contrato de dos años, que significa que estará cubierto hasta los 38, edad a la que bien podría retirarse de todos modos, es simplemente la guinda del pastel. Nota: A+

    Krishan Davis

  • Fulham v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    2 de agosto: Valentín Barco (del Strasbourg al Chelsea, 34 millones de libras)

    Para el Estrasburgo: Según se informa, el Chelsea ha pagado 34 millones de libras (46 millones de dólares) para fichar a Barco desde su club hermano, una cifra importante teniendo en cuenta su falta de experiencia al más alto nivel. Se trata de la 13.ª operación cerrada entre ambos clubes desde el inicio de la temporada 2025-26, aunque solo la tercera permanente, y el Estrasburgo lamentará la marcha del argentino. Barco firmó seis contribuciones de gol en la Ligue 1 la temporada pasada, ayudando al equipo a acabar entre los ocho primeros por segundo año consecutivo, y también desempeñó un papel clave en su camino hasta las semifinales de la Conference League. Actuando tanto como organizador retrasado como interior box-to-box, el pase progresivo de Barco dio al Estrasburgo una auténtica capacidad de penetración, y sin balón cubrió cada palmo del campo. La naturaleza de la relación entre el Estrasburgo y el Chelsea hace que perder a sus mejores talentos sea inevitable, pero la salida de Barco podría ser muy perjudicial para sus opciones de seguir avanzando hacia la clasificación para la Champions League. Nota: C-

    Para el Chelsea: Fichar a Barco era una decisión bastante obvia para el Chelsea tras su campaña de eclosión en el Estrasburgo, y el jugador de 22 años también ha ganado notoriedad mundial después de su tenso choque con Jude Bellingham en el Mundial. Es poco probable que Barco entre directamente como titular habitual en el Chelsea, pero encaja a la perfección en el sistema fluido y orientado al control de Xabi Alonso. El joven dará a Alonso una opción extra tanto en la base del centro del campo como en el carril izquierdo, ya que Barco inicialmente se dio a conocer como lateral. Con una enorme calidad técnica y agresividad, el Chelsea puede confiar en Barco para mantener la circulación del balón en campo rival y vaciarse para recuperarlo. Su presencia sin duda aliviará el golpe si Enzo Fernandez acaba siendo tentado para marcharse al Real Madrid, y todavía tiene mucho potencial por explotar. Nota: B+

    Para Barco: Una segunda oportunidad en la Premier League que probablemente no imaginaba que llegaría tan pronto tras su salida del Brighton, donde solo jugó durante ocho meses antes de irse cedido al Sevilla y al Estrasburgo, este último lo fichó en propiedad el verano pasado. Barco ha aprendido mucho en las dos últimas temporadas, y su transición al centro del campo en el Estrasburgo le obligó a trabajar el aspecto físico de su juego. Esta vez estará mucho mejor preparado para la intensidad del fútbol inglés, y Alonso es el entrenador ideal para llevarle al siguiente nivel. La experiencia de trabajar con Lionel Messi y compañía en el exigente escenario del Mundial también le vendrá muy bien a Barco, pese a que solo disputó 19 minutos en el torneo con Argentina. Puede que también tenga que acostumbrarse a un papel secundario en el Chelsea, pero si tiene paciencia y absorbe toda la sabiduría posible de Alonso y de las figuras veteranas del Chelsea, Barco podría convertirse en un miembro importante del ambicioso proyecto de BlueCo en los próximos años. Nota: B

    James Westwood

  • Welbeck-ChelseaGetty

    1 de agosto: Danny Welbeck (del Brighton al Chelsea, 5 millones de libras)

    Para el Brighton: En realidad, es difícil exagerar hasta qué punto esto supone un golpe para el Brighton, que pierde al hombre que fue, con mucha diferencia, su máximo goleador la pasada temporada y el tercer máximo anotador de toda su historia, empatado en ese puesto. Desde luego, no le reprocharán a Danny Welbeck su salida, especialmente cuando se le ha presentado una oportunidad tan improbable a los 35 años, pero aun así dolerá. El entrenador Fabian Hurzeler estará decidido a asegurar un sustituto a la altura, especialmente con el joven delantero griego Stefanos Tzimas, muy bien valorado, todavía de baja tras sufrir la temida rotura del ligamento cruzado anterior el pasado diciembre. En este momento, su compatriota Charalampos Kostoulas y el atacante alemán Georginio Rutter son sus únicas opciones, aunque Evan Ferguson ha regresado de su cesión en la Roma. Ahora mismo no está claro a quién acudirán en el mercado de fichajes, pero no sorprendería que el nombre de Liam Delap hubiese salido en las conversaciones con el Chelsea por el traspaso de Welbeck a Stamford Bridge. Nota: D

    Para el Chelsea: El Chelsea ya dio señales hace tiempo de que buscaría jugadores contrastados en la Premier League, que fueran «maduros» y «emocionalmente resilientes», mientras deja atrás su política de fichajes centrada en la juventud tras otra campaña enormemente decepcionante bajo la dirección de BlueCo. Welbeck, desde luego, aporta todo eso en abundancia pese a estar en el ocaso de su carrera. Tampoco llegaría solo para completar plantilla. Pese a tener ya 35 años, el delantero del Brighton viene de la mejor temporada goleadora de sus 18 años de carrera en la Premier League hasta la fecha (13), y su segunda mejor cifra llegó en 2024-25. Incluso ha firmado nueve goles y dos asistencias en 19 partidos de liga contra el Chelsea, con el primero para el Sunderland allá por 2010 y el más reciente en abril de este año. Todo apunta a que tendrá un papel secundario por detrás de Joao Pedro, lo que significa que los Blues tienen trabajo por hacer en materia de salidas, con Delap, Nicolas Jackson, Marc Guiu, Emmanuel Emegha y Shim Mheuka entre los muchos delanteros que tienen en plantilla. Fichar a Welbeck es, obviamente, una apuesta a corto plazo, pero el Chelsea esperará que su presencia y liderazgo puedan tener un efecto duradero. Ha demostrado que sigue siendo perfectamente capaz de rendir. Nota: B+

    Para Welbeck: A estas alturas de su carrera, esta era una oportunidad que Welbeck sencillamente no podía dejar pasar. Ahora puede añadir al Chelsea a un currículum ya de por sí impresionante, donde tendrá la oportunidad de trabajar con un técnico venerado como Xabi Alonso y, presumiblemente, se le dará una influencia importante en el vestuario mientras el club busca algo de estabilidad y liderazgo. No será un titular habitual, pero hay muchas posibilidades de que disponga de bastantes minutos saliendo desde el banquillo cuando Pedro necesite descanso, mientras que debería liderar el ataque en las primeras fases de las competiciones coperas. Un contrato de dos años también significa que, si el Chelsea se clasifica, podría tener una oportunidad más de jugar la Champions League en 2027-28. Welbeck también volverá a coincidir con Pedro, con quien compartió una gran conexión en el Brighton y para quien podría ser el mentor perfecto, además de para Delap en caso de que los Blues decidan mantenerlo en la plantilla. Nota: A

    Krishan Davis

  • John Stones InterGetty

    30 de julio: John Stones (del Manchester City al Inter, gratis)

    Para el Manchester City: La emotiva salida de John Stones se confirmó al final de la temporada del club, pero lo cierto es que era inevitable. El defensa estuvo lastrado por las lesiones durante toda su etapa en el Manchester City, pero especialmente en los dos últimos años de su contrato, lo que siempre hizo poco probable que se le ofreciera una renovación. El ya exentrenador del City Pep Guardiola había insinuado a comienzos de 2025-26 que Stones tenía una ardua tarea por delante para asegurarse un nuevo contrato, y un problema en el muslo que sufrió durante el invierno y que le dejó fuera durante 18 partidos probablemente acabó con sus opciones en ese sentido. Aun así, el central disfrutó de una brillante etapa de diez años en el Etihad, convirtiéndose en una figura clave en defensa y ayudando al club a conquistar un histórico triplete en 2022-23, incluida esa esquiva primera Copa de Europa de su historia. Sin duda, Stones pasa a la historia como una leyenda del club pese a sus problemas físicos, pero una separación probablemente tenía sentido a estas alturas. Incluso aunque todavía tuviera contrato, no habría generado una gran cantidad en concepto de traspaso. Después de que el jugador de 32 años fuera vinculado con el Chelsea, probablemente el City también se alegrará de que no vaya a un rival de la Premier League. Nota: B

    Para el Inter: Obviamente, dados sus problemas con las lesiones, este movimiento implica un riesgo importante para el Inter, incluso aunque llegue libre. Sin embargo, esperarán haber compensado ese riesgo convenciendo a Stones para firmar un contrato de dos años que, según se informa, está valorado en alrededor de 115.000 £ por semana, una cifra significativamente inferior a la que cobraba en el Etihad. Ahora, al campeón del Scudetto solo le queda esperar que el internacional inglés pueda mantenerse sano, porque habrá serias dudas sobre su resistencia física. En su mejor versión, sigue siendo uno de los mejores centrales con salida de balón que hay, como demostró con varias actuaciones sólidas en el Mundial a principios de verano. La Serie A es en cierto modo un refugio para los jugadores veteranos, e Inter debe creer que el ritmo más lento en Italia exigirá menos físicamente a un jugador cuyo cuerpo le falló a menudo en la Premier League. Stones sustituye a Francesco Acerbi, que, con 38 años, quizá era una prueba de que el inglés podría jugar potencialmente muchos años más en una liga menos intensa. Puede que el Inter también vea esto como algo parecido a un golpe de efecto, tras haber superado supuestamente a clubes como Chelsea y Arsenal en la carrera por el fichaje del defensa. Nota: B

    Para Stones: Stones probablemente necesitaba un nuevo comienzo y confiará en dejar atrás definitivamente sus problemas físicos en Italia. No solo se trata de una oportunidad para experimentar una nueva liga y una nueva cultura, sino que además seguirá peleando por grandes títulos tanto a nivel nacional como en Europa con el club que actualmente es la fuerza dominante de Italia. Puede que todavía no lo sepa, pero, a los 32 años, Stones bien podría haber alargado su carrera un par de años al cambiar la exigencia constante de la Premier League por el ritmo más pausado de la Serie A, y a estas alturas de su carrera debería adaptarse bien a la vida allí. Se reencontrará con su excompañero del City Manuel Akanji en San Siro y tendrá buenas opciones de ser titular en el sistema de tres centrales de Cristian Chivu junto al brillante Alessandro Bastoni. Eso, a su vez, también podría mantenerle en la pelea a nivel internacional, si desea continuar su carrera con Inglaterra más allá del verano tras la decepción de caer en semifinales del Mundial. Nota: A

    Krishan Davis

  • Maxence Lacroix Chelsea 2026Getty Images

    30 de julio: Maxence Lacroix (del Crystal Palace al Chelsea, 52 millones de libras)

    Para el Palace: Han pasado menos de dos años desde que el Palace gastó solo 18 millones de libras para fichar a Lacroix procedente del Wolfsburgo con 24 años, así que estará encantado de haber casi triplicado su dinero en un periodo de tiempo tan corto, ya que su modelo de negocio vuelve a dar resultados. El central se ha desarrollado exactamente como habrían esperado, formando una parte clave de las plantillas que ganaron la FA Cup y la Conference League en las dos últimas temporadas bajo las órdenes de Oliver Glasner. Teniendo en cuenta sus actuaciones como un defensa dominante y con buena salida de balón, el Palace habría anticipado el interés por el internacional francés y, según se informa, era consciente del deseo de Lacroix de ponerse a prueba al más alto nivel. Puede que sienta que podría haber sacado más, dado el mercado inflado, pero el dinero seguirá siendo muy útil a la hora de cuadrar las cuentas después de que el Crystal Palace gastara mucho en enero en Brennan Johnson y Jorgen Strand Larsen. Nota: A-

    Para el Chelsea: BlueCo continúa con su apuesta por añadir más experiencia y calidad de la Premier League. El Chelsea necesitaba desesperadamente una renovación de su nómina de centrales, ya que ninguna de sus actuales y confusas opciones destacaba como una solución de calidad a largo plazo, más allá de Levi Colwill, ya recuperado físicamente. Al margen del internacional inglés, la situación es un poco caótica: Benoit Badiashile, Tosin Adarabioyo, Wesley Fofana, Trevoh Chalobah, Axel Disasi y Mamadou Sarr han amagado con mucho más de lo que han terminado ofreciendo, y por ello sus futuros son inciertos. En consecuencia, se ha informado de que los Blues podrían incluso ir a por otro defensa central tras la llegada de Lacroix, con Jacobo Ramon, del Como, entre los nombres que han sonado, lo que probablemente significaría la salida de varios miembros del grupo actual. Probablemente, en el oeste de Londres consideren que, aunque algo elevado, 52 millones de libras (69 millones de dólares) es un precio bastante razonable en el mercado actual por un central contrastado en la Premier League y absoluto con Francia que se acerca a sus mejores años. Además, Lacroix es un líder muy necesario sobre el terreno de juego. Incorporarlo junto a Colwill da inmediatamente al Chelsea una pareja de centrales de apariencia sólida sobre la que construir. Ahora se trata de desprenderse del lastre y quizá añadir algo más de calidad y experiencia, y eso podría empezar con Disasi marchándose en la dirección opuesta. Nota: B+

    Para Lacroix: Han sido un par de años increíbles para Lacroix, que ha ganado los primeros grandes títulos de su carrera, se ha convertido en internacional absoluto con Francia y ha jugado un Mundial en sus dos años como jugador del Palace. El futbolista de 26 años quiere, según se sabe, ponerse más a prueba y jugar al más alto nivel, y se ha ganado con creces la oportunidad de dar este verano el salto a un club del llamado ‘big six’ tras varias actuaciones consistentemente firmes en el sur de Londres. Un movimiento al Chelsea parece el desenlace perfecto para él: se queda en la capital y puede esperar entrar directamente en el once titular de Xabi Alonso como central derecho, dadas las limitaciones de jugadores como Fofana y Chalobah, y la incertidumbre que rodea a sus respectivos futuros. Lacroix se convirtió en un héroe de culto en Selhurst Park, y un buen inicio con Alonso haría que se convirtiera rápidamente en una figura popular en su nuevo entorno. Nota: A+

    Krishan Davis

  • Arsenal v Manchester City - 2026 FA Community ShieldGetty Images Sport

    23 de julio: Elliot Anderson (del Nottingham Forest al Manchester City, 116 millones de libras)

    Para el Forest: Quizá haya sentimientos encontrados. Por un lado, al Forest le entristecerá ver marcharse a Anderson, dado que desempeñó un papel tan importante primero en la clasificación del equipo para la Europa League y después en su llegada hasta las semifinales la temporada pasada. Anderson era el eje del equipo. Absolutamente todo pasaba por él, así que reemplazarlo no será fácil. Al menos, el dinero no será un problema. Tanto si la cifra real es de 116 millones de libras como de 130 millones de libras, que es lo que sostiene el Forest, se trata de una cantidad colosal por un jugador fichado por solo 35 millones de libras hace dos años. Así que, aunque Anderson será claramente echado de menos en el City Ground, la emoción predominante a nivel de directiva será la satisfacción, porque el Forest ha sacado un enorme beneficio de esta operación con el City. Nota: A

    Para el Man City: Su nuevo Rodri. O, al menos, más le vale serlo. Aunque Rodri aún no ha aclarado sus intenciones, todo apunta a que el ganador del Balón de Oro dejará el Etihad este verano para regresar a su España natal. Y, aunque no lo haga, el City necesitaba igualmente un heredero de garantías para el trono del jugador de 30 años. Al fin y al cabo, ni Nico Gonzalez ni Matheus Nunes han terminado de convencer nunca de verdad en el papel de mediocentro. Anderson, eso sí, parece tener el perfil ideal. Es un jugador ya contrastado en la Premier League, que la temporada pasada registró más contactos con el balón y ganó más duelos que cualquier otro futbolista de la máxima categoría inglesa, lo que hace pensar que encaja perfectamente en el centro del campo de Enzo Maresca. Eso sí, sencillamente no se puede negar que este es el ejemplo definitivo del «impuesto inglés». Anderson es un muy buen jugador que, con 23 años, podría acabar convirtiéndose en uno grandísimo. Pero llega después de un par de buenas temporadas en el Forest y todavía ni siquiera ha jugado en la Champions League. Simplemente, no hay manera de que el City hubiera tenido que pagar una cifra de nueve dígitos por Anderson si siguiera representando a Escocia a nivel internacional, en lugar de a Inglaterra. Nota: C

    Para Anderson: El movimiento correcto en el momento adecuado. Anderson ha superado claramente al Forest. Ha demostrado que tiene potencial para jugar al más alto nivel y ahora va a tener la oportunidad de hacerlo en el City. La magnitud del traspaso traerá consigo muchísima presión, y Anderson no sería el primer joven y prometedor centrocampista inglés al que le cuesta triunfar en el Etihad. Sin embargo, el jugador de 23 años parece un futbolista más completo que Kalvin Phillips a la misma edad, y la gran, gran diferencia entre sus respectivas situaciones es que no parece que Rodri vaya a interponerse entre Anderson y un puesto en el once titular. Así que, aunque hay mucha incertidumbre en torno a la era post-Pep Guardiola en el City, esta es una oportunidad gloriosa para que se consolide como uno de los mejores centrocampistas centrales de Europa. Nota: A+

    Mark Doyle

  • Alejandro Garnacho Aston Villa 2026Getty Images

    23 de julio: Alejandro Garnacho (del Chelsea al Aston Villa, cesión)

    Para el Chelsea: El Chelsea estará encantado de haberse quitado a Garnacho de encima tan rápido este verano, un jugador que perfectamente podría haber sido difícil de colocar tras su olvidable etapa de una sola temporada en el oeste de Londres y el elevado precio de 42,5 millones de libras (57 millones de dólares) fijado por el club. Hace algo más de 10 días se informó de que el Chelsea había permitido a Garnacho ausentarse de los entrenamientos de pretemporada para completar una salida de Stamford Bridge, y ese movimiento se ha materializado rápidamente en forma de una cesión al Aston Villa que incluye una obligación de compra condicional. Se ha informado de que esas condiciones son muy fáciles de cumplir, y el argentino ya ha firmado un contrato de cuatro años con el Villa. Por ahora no está claro cuál será la cantidad, pero cabe imaginar que no estará muy lejos de la tasación del Chelsea, algo de lo que estarán muy satisfechos, especialmente después de haber fichado a Morgan Rogers procedente del conjunto de Midlands por una cifra récord para el club. Nota: A

    Para el Aston Villa: Teniendo en cuenta lo ineficaz que fue Garnacho durante su etapa en el Chelsea, este es un movimiento que hará saltar las alarmas entre los aficionados del Villa. Al parecer, el entrenador Unai Emery fue el principal impulsor de la operación, ya que quería un extremo veloz, y la esperanza será que el técnico español pueda devolverle la confianza a Garnacho. Pero da la sensación de que hay un riesgo importante, debido a que Garnacho lleva tiempo pareciendo carente de la chispa y la personalidad que lo convirtieron en un talento tan destacado durante su etapa en el Manchester United. El extremo no parece capaz de replicar los números ofensivos de Rogers, y habrá preguntas muy serias si no rinde mientras el Villa sigue obligado a comprarlo al final de la temporada, y probablemente por una cantidad elevada. El acuerdo también es una forma bastante descarada de esquivar las normas financieras, en el sentido de que está claramente diseñado para maximizar los beneficios de las operaciones de Rogers y Garnacho a ojos de la UEFA, que consideraría esto un intercambio si el extremo argentino se marchara de forma permanente este verano y, por tanto, se deduciría la diferencia entre las cantidades. Nota: C

    Para Garnacho: Un segundo nuevo comienzo en el espacio de un año, y Garnacho seguramente estará decidido a aprovechar esta oportunidad, ya que corre el riesgo de que su carrera derive en la mediocridad. Emery tiene habilidad para sacar la mejor versión de jugadores que anteriormente no rindieron al nivel esperado, y la salida de Rogers deja un puesto libre en el once inicial del Villa. Sin embargo, el argentino está equivocado si cree que habrá menos presión lejos de un llamado club del ‘big six’, con la afición de Villa Park enormemente ilusionada después de que se asegurara de nuevo la participación en la Champions League, algo positivo para el nuevo fichaje. Garnacho seguramente también será consciente de la situación de Harvey Elliott, que se incorporó al Villa desde el Liverpool el verano pasado en lo que parecía una cesión muy asumible con obligación de compra condicional; simplemente tenía que disputar 10 partidos de la Premier League. Sin embargo, Emery lo apartó y rara vez fue incluido en una convocatoria. El técnico ya tiene antecedentes en ese sentido, y Garnacho tendrá que demostrar su valía. Nota: B

    Krishan Davis

  • Christos Tzolis Arsenal 2026Getty Images

    23 de julio: Christos Tzolis (del Club Brugge al Arsenal, 34 millones de libras)

    Para el Brujas: Aunque Tzolis sin duda valdría más si jugara en una de las cinco grandes ligas de Europa, el Club Brujas estará muy satisfecho con lo que supone un ingreso récord en la historia del club por un jugador al que fichó por solo 6,5 millones de euros hace dos años procedente del Fortuna Dusseldorf. Además, las negociaciones parecen haber sido bastante fluidas, ya que el Arsenal terminó igualando la valoración del extremo fijada por el campeón belga. El club vendedor estaba en una posición de fuerza después de que Tzolis firmara un nuevo contrato hace un año. Esa cantidad de dinero dará mucho margen a un equipo de la Jupiler Pro League, y el Brujas tratará de reinvertirla con inteligencia tras recuperar el título ante el Union Saint-Gilloise la temporada pasada. Nota: A

    Para el Arsenal: El campeón de la Premier League necesitaba refuerzos en las bandas tras la salida de Leandro Trossard al Besiktas después del Mundial, y Tzolis cumple muchos requisitos como recambio. El internacional griego firmó una excelente campaña individual en 2025-26, con unos impresionantes 51 aportes de gol, 22 tantos y 29 asistencias, en todas las competiciones, ayudando a impulsar al Brujas hacia el título de liga y las eliminatorias de la Champions League. Hay, por supuesto, cierto riesgo asociado a este movimiento, aunque el precio parezca una buena oportunidad en el mercado actual; Tzolis sufrió mucho en su primera etapa en la Premier League con el Norwich City, si bien era muy joven y los Canaries estaban condenados al descenso, por lo que habrá dudas sobre si puede trasladar su rendimiento de Bélgica al fútbol inglés. El Arsenal esperará que Tzolis haya sacado aprendizajes de aquella experiencia, y el jugador cuenta con la potencia física y la velocidad para triunfar. Puede que el Arsenal tenga que ser paciente para ver la mejor versión del futbolista de 24 años, pero de inicio debería ser, como mínimo, una útil opción de rotación. Nota: B+

    Para Tzolis: El extremo regresa a la Premier League con algo que demostrar tras su etapa fallida en el Norwich, impulsado por el hecho de haber relanzado su carrera en Bélgica después de cesiones iniciales en el FC Twente y el Dusseldorf. El reto ahora es mantener el altísimo nivel que ha marcado en el Brujas en una liga mucho más exigente, pero todo apunta a que tiene la capacidad para triunfar. Según las informaciones, Tzolis solo quería fichar por el Arsenal y priorizó su interés, así que seguramente estará encantado de que el traspaso se haya concretado. Ahora empieza el trabajo duro en su intento de asentarse en el norte de Londres. Nota: A+

    Krishan Davis

  • FBL-ESP-GER-LIGA-BARCELONA-ADEYEMIAFP

    23 de julio: Karim Adeyemi (Borussia Dortmund al Barcelona, 29 millones de euros)

    Para el Dortmund: Probablemente, lo mejor que podía haber hecho dadas las circunstancias. A Adeyemi le quedaba solo un año de contrato y no había ninguna posibilidad de que firmara uno nuevo. En consecuencia, al Dortmund no le quedó más opción que venderlo este verano para evitar perder gratis el año que viene a un activo bastante valioso. Evidentemente, Adeyemi vale más que los 22 millones de euros que el Dortmund recibirá por adelantado, pero no debe olvidarse que ha sufrido bastantes lesiones y que le ha costado ser regular durante sus cuatro años en el Signal Iduna Park. El BVB también ha hecho bien en asegurarse una cláusula de futura venta en su contrato. Nota: B

    Para el Barcelona: Un fichaje potencialmente astuto. Hemos criticado muchísimo al Barça a lo largo de los años por su política de fichajes, y con razón, pero al César lo que es del César: esto podría acabar siendo una operación excelente. Adeyemi todavía no ha estado a la altura de lo que se esperaba de él como la próxima gran estrella de Alemania, pero sigue teniendo solo 24 años, lo que le convierte en una alternativa más joven, más barata y más rápida que Marcus Rashford. Quizá más importante que cualquier otra cosa, Hansi Flick cree que puede sacar la mejor versión de un jugador al que hizo debutar con la selección hace cinco años. Nota: B+

    Para Adeyemi: Un traspaso perfectamente oportuno. Adeyemi parecía una superestrella en ciernes cuando fichó por el Dortmund procedente del Red Bull Salzburg en mayo de 2022, pero nunca terminó de despegar. Sin duda hubo señales la temporada pasada de que podría, por fin, desarrollar su potencial, pero un movimiento al Camp Nou sigue representando una evolución increíble para el extremo nacido en Múnich. Lo bueno es que no estará sometido a una presión enorme, dado el precio del traspaso. De hecho, se esperará mucho más de Anthony Gordon en las primeras etapas de la nueva temporada, y eso debería hacerle la vida mucho más fácil a Adeyemi, que tiene la versatilidad y la velocidad para convertirse en un miembro realmente importante de una delantera del Barcelona que está siendo profundamente renovada este verano. Básicamente, da la sensación de que este es el movimiento adecuado en el momento adecuado para Adeyemi, que no va a tener una plataforma mejor para desarrollar por fin su potencial. Nota: A

    Mark Doyle

  • Morgan Rogers Chelsea 2026Getty Images

    21 de julio: Morgan Rogers (del Aston Villa al Chelsea, 117 millones de libras)

    Para el Villa: Un brutal recordatorio de cuál es su lugar en el escalafón de la Premier League. Si Rogers se hubiera ido al Arsenal, recién coronado campeón, eso habría sido una cosa. Sin embargo, el Villa terminó cuarto la pasada temporada, seis puestos y 13 puntos por encima del Chelsea, y jugará la Champions League este año, mientras que el Chelsea no tiene ninguna competición continental que esperar en absoluto. Y, aun así, el vigente campeón de la Europa League fue totalmente incapaz de evitar que su posesión más preciada se marchara a Stamford Bridge. Obviamente, desde una perspectiva financiera, es una operación absolutamente increíble para el Villa. Fichó a Rogers procedente del Middlesbrough hace solo dos años y medio por unos £8 millones iniciales. Ahora lo ha vendido por casi 15 veces esa cifra, una cantidad desorbitada que ayudará mucho al Villa a encontrar un sustituto y, al mismo tiempo, a reforzar el resto de la plantilla de Unai Emery. Sin embargo, la afición está profundamente frustrada en estos momentos, porque considera que esto es una prueba más de que los adinerados propietarios del club están maniatados por las normas financieras de la Premier League. Nota: B+

    Para el Chelsea: Todo un golpe. Se esperaba que Rogers pusiera rumbo al norte de Londres este verano y no al oeste. Sin embargo, pese a los supuestos problemas presupuestarios provocados por no haberse clasificado para la Champions League la pasada temporada, el Chelsea ha arrasado al Arsenal para fichar a uno de los atacantes más codiciados de la Premier League. ¿Cómo? Bueno, esa es la pregunta que todo el mundo se hace ahora mismo, y muchos ya esperan que un miembro del ‘escuadrón bomba’ del Chelsea aparezca en Villa Park antes del cierre del mercado de fichajes, y por una cantidad groseramente inflada. Lo que parece más probable, eso sí, es que se hayan producido avances entre bastidores para encontrarle un nuevo destino a Enzo Fernandez y que la venta del argentino, que quiere marcharse, cubra casi por completo el coste del fichaje de Rogers. No se puede negar que el Chelsea ha pagado muchísimo de más por un jugador de 23 años con solo dos temporadas decentes en la Premier League y apenas un gol en 22 partidos con Inglaterra. Sin embargo, una delantera formada por Rogers, Cole Palmer, Estevao y Joao Pedro podría hacer muchísimo daño a las órdenes de Xabi Alonso la próxima temporada. Nota: B

    Para Rogers: Un giro de los acontecimientos sorprendente, al menos visto desde fuera. Se daba por hecho que Rogers tenía entre ceja y ceja marcharse al Emirates, donde se esperaba que ocupara el lugar del recientemente salido Leandro Trossard en el costado izquierdo del ataque del Arsenal de Mikel Arteta. Sin embargo, ahora se informa de que Alonso le hizo cambiar de idea, algo comprensible teniendo en cuenta el gran trabajo que hizo con jugadores como Florian Wirtz en el Bayer Leverkusen. Aun así, sospechamos firmemente que el dinero y la garantía de tener minutos en un equipo más débil desempeñaron un papel todavía más decisivo en el sorprendente traslado de Rogers a Stamford Bridge. Siendo justos, aunque el Chelsea es un club horriblemente gestionado y en un estado de agitación constante, este es un movimiento que podría salirle muy bien a Rogers, sobre todo porque ahora podrá jugar en la Premier League junto a su buen amigo y excompañero en categorías inferiores en el Manchester, Palmer. De hecho, ¡puede que veamos unas cuantas celebraciones ‘cold’ en los partidos del Chelsea la próxima temporada! Nota: B

    Mark Doyle

  • Youri Tielemans Manchester United 2026Getty Images

    14 de julio: Youri Tielemans (del Aston Villa al Manchester United, 35 millones de libras)

    Para el Aston Villa: Un golpe durísimo. La propensión de Tielemans a sufrir lesiones lleva mucho tiempo siendo una fuente de frustración en Villa Park, pero cuando está en forma es un futbolista fantástico, y es imposible exagerar su importancia en el plan de juego de Unai Emery la temporada pasada. El equipo del español sufrió muchísimo mientras Tielemans estuvo de baja por una lesión de tobillo a principios de este año, ganando solo uno de los siete partidos de la Premier League que disputó sin el belga. Después, una vez regresó al once inicial, el Villa terminó la temporada a lo grande al acabar cuarto en la Premier League y conquistar la Europa League, con Tielemans marcando un gol espectacular en la final. Teniendo en cuenta que además le quedaban dos años de contrato, perderlo por solo 35 millones de libras es realmente muy difícil de asumir, sobre todo porque Amadou Onana se enfrenta a un largo periodo de baja por una lesión del ligamento cruzado anterior. Nota: D

    Para el United: Una sorpresa muy agradable. No había habido ningún indicio de que el United estuviera preparando un movimiento por Tielemans hasta que salió a la luz que la operación estaba cerca de completarse. En consecuencia, merece reconocimiento por actuar de una forma tan decidida y tan sigilosa. Está claro que Tielemans no encaja en el perfil de edad que el United buscaba este verano y, desde luego, acumula muchos kilómetros, incluso para un jugador de 29 años. Pero su llegada aliviará parte del pánico en Old Trafford tras el fracaso del fichaje de Ederson, la grave lesión sufrida por Manuel Ugarte con Uruguay y el hecho de que el United se haya quedado fuera de mercado en las operaciones por sus principales objetivos para el centro del campo, Elliot Anderson, Sandro Tonali y Mateus Fernandes. Tielemans es un jugador contrastado en la Premier League que subrayó su clase en el Mundial. Así pues, aportará una profundidad de plantilla, experiencia, versatilidad y calidad muy necesarias al centro del campo del United tras la salida de Casemiro al final de la pasada temporada, y por este precio podría acabar siendo uno de los fichajes de la temporada. Nota: B+

    Para Tielemans: El tipo de oportunidad que quizá hasta él mismo pensaba que ya había dejado pasar. Desde hace tiempo se venía señalando a Tielemans como futuro fichaje de uno de los grandes de la Premier League, pero, después de cumplir 29 años en mayo, realmente no parecía que eso fuera a suceder a estas alturas de su carrera para el excentrocampista del Leicester City, y no habría pasado nada. El Villa es un club enorme por derecho propio. Sin embargo, el United está incuestionablemente en otro nivel en términos de prestigio, lo que convierte este en un traspaso gigantesco para Tielemans, que sin duda disfrutará de la oportunidad de exhibir su maravillosa gama de pases y su tremenda técnica en uno de los escenarios más grandiosos del fútbol. Nota: A

    Mark Doyle

  • Andrey Santos Manchester United 2026Getty Images

    13 de julio: Andrey Santos (del Chelsea al Manchester United, 50 millones de libras)

    Para el Chelsea: El extraño verano del Chelsea continúa tras acordar la venta de uno de sus jóvenes jugadores más prometedores a un rival directo en la lucha por acabar entre los cuatro primeros de la Premier League. Andrey Santos parecía estar progresando bien después de regresar de su exitosa cesión en el club hermano Estrasburgo para pasar a formar parte del primer equipo, con apariciones regulares a lo largo de la campaña 2025-26 y dejando a menudo buenas sensaciones cuando suplía a Enzo Fernandez y Moises Caicedo. Si Fernandez se marcha, como parece probable, el nuevo entrenador Xabi Alonso se quedará con muy pocas opciones. Sin embargo, está claro que el jugador de 22 años no ha sido considerado intocable, y la oferta del United de 48 millones de libras (64 millones de dólares), más 2 millones en variables, por un centrocampista que todavía no es titular asegurado era evidentemente demasiado buena como para rechazarla. Este es el modelo BlueCo en acción: el Chelsea está a punto de obtener un beneficio significativo con Santos, fichado en 2023 como un joven de gran potencial procedente del club brasileño Vasco da Gama por 16 millones de libras. La cínica decisión empresarial deja un sabor algo amargo, pero la importante cantidad de dinero sobre la mesa hace que probablemente la operación fuera demasiado buena como para rechazarla. Sin embargo, si Santos se convierte en un talento de clase mundial en Old Trafford, esta no será una operación que se recuerde con cariño. Nota: B-

    Para el Man Utd: Uno de esos traspasos que resultan un poco desconcertantes para todas las partes. Después de quedarse sin sus objetivos prioritarios para el centro del campo, Elliot Anderson y Matheus Fernandes, que acabaron en el Man City y el Tottenham, respectivamente, el United ha recurrido con prisas a Santos mientras trata de evitar un escenario en el que Mason Mount sea su único centrocampista sénior reconocido cuando comience su pretemporada el 18 de julio, con Kobbie Mainoo todavía en el Mundial con Inglaterra. Se ha informado de que los responsables de la toma de decisiones del United estaban "tranquilos" después de que la persecución de Fernandes no llegara a nada, pero Santos no está al mismo nivel que sus objetivos anteriores, y un paquete de 50 millones de libras es elevado para un jugador del que el Chelsea estaba claramente dispuesto a desprenderse. El Manchester United necesita efectivos en la medular tras la salida de Casemiro y la grave lesión sufrida por Manuel Ugarte, pero ha pagado de más aquí por alguien que no será un titular asegurado una vez se cierre el mercado de fichajes. La esperanza será que, con 22 años, todavía tenga muchos más escalones que subir. Nota: C

    Para Santos: Quizá motivado por el hecho de haberse quedado fuera de la convocatoria de Brasil de Carlo Ancelotti después de una temporada en la que entró y salió del equipo del Chelsea, se ha informado de que Santos deja el Chelsea en busca de "minutos regulares con el primer equipo". Está por ver si encontrará más minutos en Old Trafford de los que tuvo en Stamford Bridge, y mucho dependerá de a quién más fiche el United, con otros movimientos que probablemente seguirán en medio de la reconstrucción del centro del campo del club. Santos puede sentir que necesita un nuevo comienzo lejos del caos en los despachos y de la inestabilidad en el banquillo del Chelsea, aunque no hay garantía de que el United pueda ofrecer mucha más estabilidad a largo plazo. Sí puede ofrecer, sin embargo, fútbol de Champions League, lo que implicará de forma inherente más minutos dado que su club, pronto ya exequipo, no se ha clasificado para ninguna competición europea. En la práctica, dependerá del propio jugador asegurarse de consolidarse como una figura clave en su nuevo entorno. Nota: B

    Krishan Davis

  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    6 de julio: Sandro Tonali (del Newcastle al Tottenham, 100 millones de libras)

    Para el Newcastle: ¡La burbuja ha estallado de verdad! Cuando el Newcastle se clasificó para la Champions League de la temporada pasada, después de poner fin a su sequía de títulos dando la sorpresa ante el Liverpool en la final de la Carabao Cup, los aficionados soñaban con que su club financiado por el Estado se convirtiera en la respuesta inglesa al Paris Saint-Germain respaldado por Catar. Sin embargo, los Reds luego le dieron a las Urracas un brutal recordatorio de su lugar en la jerarquía de la Premier League al arrebatarles a Alexander Isak en las circunstancias más tortuosas posibles. Si el Newcastle hubiera gastado bien aquella cantidad, entonces récord británico, las cosas todavía podrían haber salido bien. En lugar de eso, se malgastaron millones de libras en fichajes de pánico como Yoane Wissa, Nick Woltemade y Anthony Elanga, lo que provocó que el equipo de Eddie Howe terminara 12º en la tabla. Estaba claro que Anthony Gordon se iba a marchar mucho antes del final de una campaña catastrófica, pero es la salida de Tonali al Tottenham, de entre todos los equipos, la que realmente representa la muerte de un sueño. Y lo verdaderamente traumático para los aficionados es que probablemente ni siquiera sea el último clavo en el ataúd, ya que el capitán Bruno Guimaraes también tiene asegurada su salida en las próximas semanas. Básicamente, con los propietarios saudíes del club reduciendo su inversión en el deporte, se avecina más sufrimiento, lo que significa que los aficionados ni siquiera pueden consolarse con la cifra de nueve dígitos, que de todos modos probablemente será despilfarrada. Nota: F

    Para el Tottenham: Otro fichaje deslumbrante. Apenas un día después de cerrar una operación histórica de 85 millones de libras por Mateus Fernandes, el Tottenham decidió volver a batir su récord de traspaso por Tonali. Que esto sea una señal de desesperación o una muestra de ambición está abierto al debate. Quizá sea simplemente una prueba de que el mercado de fichajes se ha vuelto loco. Al fin y al cabo, si Elliot Anderson vale 116 millones de libras, ¿por qué Tonali no iba a alcanzar una cifra similar? El internacional italiano ha demostrado sin discusión que es uno de los mejores centrocampistas de la Premier League en las dos últimas temporadas y parece una apuesta todavía mejor para brillar a las órdenes de su compatriota Roberto De Zerbi que Fernandes. Por supuesto, pagar tanto dinero por un jugador de 26 años que todavía tiene mucho que demostrar en la élite absoluta sigue siendo una apuesta arriesgada, y una que el Tottenham necesita desesperadamente que salga bien. De momento, sin embargo, a los aficionados probablemente no les importará. Después de años frustrados por el enfoque prudente y tacaño en el mercado de fichajes supervisado por el antiguo presidente ejecutivo Daniel Levy, ahora han visto a su club pasar por encima de sus rivales de la Premier League para fichar a uno de los centrocampistas más cotizados del mercado. Nota: B+

    Para Tonali: Un movimiento de lo más inesperado. La suposición era que, si Tonali dejaba el club que lo respaldó durante su sanción por apuestas ilegales, sería para irse a uno de los equipos más fuertes de Europa. En cambio, se ha unido a un equipo que terminó 17º en la Premier League en cada una de las dos últimas temporadas. Entonces, ¿qué ha pasado? Obviamente, no había ninguna posibilidad de que un club de la Serie A tuviera suficiente dinero para conceder el supuesto deseo de Tonali de regresar a casa, e incluso la élite de Inglaterra se mostró comprensiblemente frenada por el precio que pedía el Newcastle. Como resultado, Tonali ha terminado en el Tottenham, donde ahora se dispone a pasar sus mejores años, algo innegablemente extraño. Aun así, si De Zerbi se queda en el Tottenham más de dos temporadas, y eso es un gran "si", quizá este movimiento salga bien para Tonali a largo plazo... Nota: C+

    Mark Doyle

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    5 de julio: Denzel Dumfries (Inter al Real Madrid, 20 M€)

    Para el Inter: Hay que cuestionar la decisión del Inter de incluir una cláusula de rescisión tan baja en el contrato de un jugador que se ha convertido en una de sus figuras más importantes, aunque una lesión de tobillo y la posterior operación lastraron la temporada 2025-26 de Dumfries. Aun así, sigue siendo uno de los mejores laterales ofensivos que hay cuando está en su mejor nivel, por lo que 20 millones de euros (17 millones de libras/23 millones de dólares) representan un negocio bastante pobre para el Inter, que podría haber exigido mucho más en el mercado actual por un jugador al que todavía le quedaban dos años de contrato. Siendo justos, puede que el Inter tuviera las manos atadas; cuando el neerlandés renovó su contrato en septiembre de 2024, al parecer exigió la cláusula, que se fijó en 25 millones de euros para los clubes de fuera de Italia en el verano de 2025 antes de bajar este año. Nota: C

    Para el Madrid: Esto parece otra operación muy astuta del Real Madrid, que se está labrando una reputación de cazador de gangas mientras navega las estrictas reglas financieras de LaLiga. Dumfries vale al menos el doble de lo que ha pagado el Real Madrid, y esa cantidad está muy por debajo de los 30 millones de euros que, según se informó, el Real Madrid había reservado para un nuevo lateral derecho que compitiera con Trent Alexander-Arnold tras la salida de la leyenda del club Dani Carvajal. Sin embargo, al igual que su homólogo inglés, Dumfries es otro defensor del carril derecho que, posiblemente, es más eficaz en ataque que en defensa, lo que deja al Madrid con cierto desequilibrio en esa posición que podría ser explotado por equipos mejores. A sus 30 años, tampoco es precisamente una alternativa de largo recorrido, pero por una cantidad tan baja es difícil discutir que no pueda ser un buen parche durante un par de temporadas, como mínimo. Nota: A

    Para Dumfries: Un movimiento de este tipo, a estas alturas de su carrera, es exactamente la razón por la que Dumfries habrá querido que esa cláusula de rescisión se incluyera en su contrato. Ha sido un servidor leal del Inter desde que llegó procedente del PSV en 2021, con 55 participaciones de gol en 207 partidos como carrilero derecho, al tiempo que ayudó al Inter a conquistar el título de la Serie A tanto en 2023-24 como en 2025-26 y a alcanzar dos finales de la Liga de Campeones. Sin duda, se ha ganado lo que podría ser su último gran traspaso, y su bajo precio significa que la presión será algo menor en el Bernabéu. Será muy interesante ver si consigue dejar a Alexander-Arnold fuera del equipo, después de que, según se informó, mantuviera conversaciones con Jose Mourinho sobre el papel que desempeñará. Nota: A+

    Krishan Davis

  • Auckland FC v Tottenham Hotspur - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    2 de julio: Mateus Fernandes (West Ham al Tottenham, 85 millones de libras)

    Para el West Ham: Una cantidad enorme que servirá en gran medida para amortiguar el impacto económico del descenso de la Premier League. Estaba claro en cuanto el West Ham descendió que harían falta algunas ventas importantes, y Fernandes era uno de sus activos más valiosos, un centrocampista de mucha clase que ya estaba atrayendo muchas miradas de admiración de clubes rivales incluso antes de que su destino quedara sellado en la última jornada de la temporada. Su salida, por tanto, no sorprende en absoluto. Lo que sí resulta impactante, sin embargo, es que el West Ham haya logrado exactamente lo que pedía por el portugués pese a estar en una posición negociadora bastante débil. Por eso, la merecidamente denostada directiva del club merece un crédito poco habitual. Nota: A

    Para el Tottenham: Otra confirmación más de que el club va muy en serio este verano. Después de dos campañas calamitosas, la segunda de las cuales estuvo muy cerca de acabar en descenso, el Tottenham se ha movido rápido para asegurarse de no volver a verse en esa situación, y si pagar 52 millones de libras por Jan Paul van Hecke fue una declaración de intenciones, esto está a otro nivel. Fernandes es un jugador de 21 años con muchísimo talento. Puede desempeñarse en varios roles y desde hace tiempo da la impresión de ser un futbolista que rendiría en un equipo más fuerte. También está claro que Roberto De Zerbi cree que es perfecto para su estilo de juego. Sin embargo, hay un aire innegable de desesperación en esta operación. El Tottenham, como hemos visto por su interés en fichar también a Sandro Tonali, está decidido a hacer todo lo necesario para renovar su mediocre centro del campo y, por tanto, estaba dispuesto a pagar de más por Fernandes para ahuyentar el interés de clubes como el Manchester United. En consecuencia, este fichaje realmente necesita salir bien para el Tottenham, y de inmediato, o se convertirá rápidamente en otra vara con la que golpear a los propietarios del club. De hecho, solo para poner en contexto las cifras implicadas, el PSG pagó 60 millones de euros al Benfica por Joao Neves y Fernandes no está ni cerca de ser tan bueno como su compatriota de 21 años, así que realmente necesita demostrar que podría llegar a serlo. Nota: C+

    Para Fernandes: Un movimiento extraño a simple vista. Fernandes estuvo vinculado con algunos de los nombres más importantes del fútbol: el United, el Liverpool y el PSG. En cambio, ha acabado en el Tottenham, el equipo que terminó un puesto y dos puntos por encima del West Ham la temporada pasada, lo que hace que esto parezca en cierto modo un movimiento lateral. Sin embargo, el conjunto del norte de Londres debería ser mucho más fuerte la próxima temporada y Fernandes es, sin discusión, el tipo de centrocampista al que De Zerbi podría ayudar a llevar a otro nivel completamente distinto. Por supuesto, debería haber cierta preocupación por cuánto tiempo se quedará realmente el italiano en el Tottenham, dado que ninguna de las dos partes es famosa por su estabilidad, pero Fernandes entrará directamente en el once titular, y eso quizá no habría ocurrido en otro lugar. Nota: B

    Mark Doyle

  • Ismael Saibari Bayern Munich 2026Getty Images

    1 de julio: Ismael Saibari (del PSV al Bayern de Múnich, 50 millones de euros)

    Para el PSV: Una salida decepcionante, pero inevitable. Saibari ganó tres títulos consecutivos con el PSV y su influencia fue creciendo de forma gradual durante ese tiempo. Por lo tanto, era solo cuestión de tiempo que uno de los grandes equipos de Europa se hiciera con él. Algunos podrían argumentar que el PSV podría haber esperado hasta después del Mundial para poner precio a Saibari, dado que siempre existía la posibilidad de que brillara en Norteamérica, pero sigue siendo una buena cantidad por un jugador fichado del Genk por algo más de 5 millones de euros hace cuatro años. También es probable que el dinero se utilice bien en un club que ha sabido ganar títulos en Países Bajos de forma constante pese a tener que vender continuamente a sus mejores jugadores. Nota: B 

    Para el Bayern: Un negocio brillante. El valor de mercado de Saibari no había hecho más que aumentar en las últimas semanas debido a sus sensacionales actuaciones con Marruecos, con el jugador de 25 años marcando en los tres partidos de la fase de grupos del Mundial de su selección antes de transformar el penalti decisivo en la victoria en dieciseisavos de final ante Países Bajos. Sin embargo, como afirmó el director deportivo Max Eberl cuando se confirmó el traspaso, se trataba de una operación en la que el Bayern llevaba trabajando desde hacía tiempo. No fue un movimiento reactivo por un jugador cualquiera que se dio a conocer en un Mundial; el Bayern llevaba mucho tiempo convencido de que Saibari tenía la combinación adecuada de técnica, trabajo y versatilidad para hacer una contribución importante a una delantera ya de por sí estelar, y no vemos nada que cuestione esa valoración. Nota: A

    Para Saibari: El mejor verano de su vida. El Mundial no podría irle mucho mejor a Saibari, que ha llamado la atención del aficionado medio con sus dinámicas actuaciones en ataque para una Marruecos muy impresionante. Ahora ha completado el clásico fichaje "soñado" por "uno de los clubes más grandes del mundo", aunque hacerse un hueco en un once inicial con Harry Kane, Luis Diaz, Michael Olise y Jamal Musiala podría acabar siendo una auténtica pesadilla. Sin embargo, los mejores años de Saibari aún están por delante, ahora mismo está exultante y, lógicamente, cree que puede ser una incorporación muy útil para la plantilla del Bayern. Vincent Kompany claramente está de acuerdo, porque Saibari sin duda parece encajar mejor en el estilo de juego de su equipo que Nicolas Jackson. Nota: A

    Mark Doyle

  • Marco Palestra Chelsea 2026Getty Images

    1 de julio: Marco Palestra (del Atalanta al Chelsea, 47 millones de libras)

    Para el Atalanta: Tras su acuerdo para vender a Ederson al Manchester United, esta tiene toda la pinta de ser otra operación muy inteligente para el Atalanta. El importante paquete de 55 millones de euros (47 millones de libras/62 millones de dólares) por Palestra representa beneficio neto por un jugador formado en su cantera, pero que solo disputó un puñado de partidos con el primer equipo, ya que supuestamente el club decidió hace tiempo hacer caja en lugar de reintegrar a Palestra tras su exitosa cesión en el Cagliari. El jugador de 21 años se convierte en la cuarta venta más cara de la historia del club y, aunque quizá sea una pena que Palestra no se quede en Bérgamo y deje huella en el club al que llegó con 10 años, una vez que clubes como el Inter y el Chelsea mostraron su interés, se distrajo y siempre parecía que retenerlo iba a ser una batalla cuesta arriba. Nota: A

    Para el Chelsea: Un interesante indicador de la influencia de Xabi Alonso como manager del Chelsea, más que como entrenador. Según se informa, el español dio luz verde a esta operación y el club actuó con rapidez para alcanzar un acuerdo con el Atalanta, colocándose en la pole en el espacio de 24 horas para arrebatarle al Inter el fichaje de Palestra. Se esperaba ampliamente que se uniera al campeón del Scudetto, así que esto es sin duda un golpe en ese sentido. Lateral versátil, veloz y potente, se espera que Palestra, que fue nombrado Defensa del Año de la Serie A en 2025-26, encaje en el sistema de Alonso tanto en una defensa de tres como de cuatro, y debería adaptarse bien a las exigencias de la Premier League. Sin embargo, tras desembolsar hasta 55 millones de euros, da la sensación de que el Chelsea ha pagado de más: es una suma enorme en términos de la Serie A, aparentemente dejando muy atrás la oferta del Inter, y sigue siendo un jugador por pulir a los 21 años, con solo una buena temporada de fútbol de élite a sus espaldas. Por tanto, esto representa cierto riesgo. Nota: B

    Para Palestra: Solo el propio Palestra podrá responder a la pregunta de por qué ha elegido al Chelsea en lugar de un traspaso al Inter, en cuya cantera jugó de niño y al que se cree que apoyaba, pero el hecho de que la oferta contractual de los Blues, según se informa, rondara las 100.000 libras por semana, más del doble de lo que había puesto sobre la mesa el Inter, puede explicar en parte la decisión. Dicho esto, Palestra tiene todos los atributos para triunfar en la Premier League y aparentemente aprovechó la oportunidad de ponerse a prueba en la máxima categoría inglesa. Le animará el éxito de Riccardo Calafiori en el Arsenal, mientras que el también joven italiano Giovanni Leoni se unió al Liverpool el verano pasado, en una señal de que más jugadores están preparados para dejar la Serie A pronto en sus carreras. Bien podría haberle convencido la determinación de Alonso por llevarlo a Stamford Bridge, lo que refleja que podría estar llamado a convertirse en una figura clave con el nuevo manager. Nota: A

    Krishan Davis

  • Goncalo Ramos AC Milan 2026Getty Images

    30 de junio: Goncalo Ramos (del Paris Saint-Germain al AC Milan, 75 millones de euros)

    Para el PSG: ¡Bote! Los campeones de Europa se frotarán las manos después de encontrar a alguien dispuesto a pagarles una suma de dinero tan ridícula por un jugador suplente que no fue titular en ni un solo partido de la Champions League la temporada pasada. Ramos, recordemos, estaba llamado a ser la respuesta al problema del gol del PSG, pero pasó la inmensa mayoría de su tiempo en el Parc des Prince sentado en el banquillo, ya que Luis Enrique encontró una solución mejor al reconvertir a Ousmane Dembele en un ‘falso nueve’, lo que no deja precisamente en buen lugar al portugués. Tampoco ayuda el hecho de que siga teniendo un papel secundario por detrás de un Cristiano Ronaldo de 41 años a nivel internacional. Así que los mejores equipos del mundo no estaban precisamente haciendo cola para fichar a Ramos este verano, y desde luego no por unos absurdos 75 millones de euros. Sin embargo, con una operación sensacional, el PSG ha recaudado más de la mitad del dinero que necesitará para fichar a Yan Diomande, un jugador que realmente mejorará su ataque. Nota: A+

    Para el Milan: Alucinante, sencillamente alucinante. Dejemos una cosa clara desde el principio: Ramos es un buen delantero. Mostró un gran potencial en el Benfica y demostró en el PSG que puede tener impacto saliendo desde el banquillo al marcar 45 goles en tres temporadas. Sin embargo, su precio no tiene ningún sentido, y especialmente para un Milan que no va precisamente sobrado de dinero. En consecuencia, aficionados, tertulianos y periodistas en Italia están ahora mismo tratando desesperadamente de averiguar qué demonios ha pasado aquí. Aunque este traspaso bien podría significar que Rafael Leao dejará pronto San Siro, el hecho de que Jorge Mendes esté implicado ha provocado inevitablemente un sinfín de teorías conspirativas, y también se ha señalado que el propietario del Milan, Gerry Cardinale, mantiene una buena relación con el presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi. Sin embargo, nadie sabe con certeza por qué el Milan se sintió obligado a pagar una cifra récord del club por Ramos. De nuevo, para que quede claro, sí creemos que marcará goles en la Serie A, sobre todo porque debería ofrecer todo lo que Ruben Amorim quiere de su ‘9’. Pero este es el fichaje más caro en Italia desde que el Inter fichó a Romelu Lukaku, y Ramos no ofrece realmente ni de lejos la misma garantía en términos goleadores. Nota: D+

    Para Ramos: Una oportunidad largamente esperada para que el eterno secundario pase a ser protagonista. Pensamos que, cuando Ramos firmó un hat-trick con el Portugal de Fernando Santos en el Mundial de 2022, había nacido una estrella. Sin embargo, en lugar de construir su ataque de Portugal en torno a un delantero centro de auténtica proyección, el sustituto de Santos, Roberto Martinez, optó por seguir con Ronaldo, frenando así a Ramos durante años. No obstante, también hay que decir que él tampoco ha hecho un trabajo especialmente bueno a la hora de meter de verdad presión a Ronaldo y a Martinez. Ha sido una historia parecida en París, donde el consenso general es que, aunque el PSG tenía una envidiable colección de delanteros fenomenales, Ramos no era uno de ellos. Era simplemente un buen recurso para sacar desde el banquillo, un revulsivo decente. Y, lo que es crucial, ahora tiene la oportunidad de cambiar ese relato. Ramos va a ser la referencia ofensiva de un nuevo Milan, que sigue siendo uno de los clubes más grandes del fútbol mundial. La presión sobre él para justificar su precio va a ser enorme, porque, aunque ya de por sí es una cifra alta, es absolutamente gigantesca para un club de la Serie A. Te toca a ti, Goncalo: ha llegado el momento de demostrar lo que vales... Nota: A

    Mark Doyle

  • FBL-ENG-PR-TOTTENHAM-HOFFENHEIMAFP

    18 de junio: Jan Paul van Hecke (del Brighton al Tottenham, 52 millones de libras)

    Para el Brighton: Otra operación muy astuta del Brighton, que reforzará su reputación como uno de los clubes que mejor venden al embolsarse 52 millones de libras (70 millones de dólares) por un jugador al que fichó por solo 2 millones de libras hace seis años. El acuerdo mejora aún más por el hecho de que el contrato de Van Hecke en el Amex Stadium expiraba dentro de solo 12 meses. Por tanto, estarán encantados de haber generado una cantidad tan importante por el defensa neerlandés, aunque anteriormente se informó de que estaba valorado en 70 millones de libras (94 millones de dólares). Inevitablemente reinvertirán esa cantidad en un recambio de gran potencial, con el prometedor jugador del Tottenham Luka Vuskovic, de forma destacada, en su radar en lo que sería un traspaso separado tras su impresionante cesión en el Hamburgo. Tampoco andan faltos de opciones en el centro de la defensa, con Lewis Dunk y Olivier Boscagli en su plantilla e Igor Julio listo para regresar de su cesión en el West Ham. Nota: A

    Para el Tottenham: Claramente se trata de un fichaje impulsado por el nuevo entrenador Roberto De Zerbi, que trabajó con Van Hecke durante su etapa en el Brighton, pero es inevitable pensar que el Tottenham ha sido convencido para pagar de más por el central después de que aparecieran esas informaciones que sugerían que el Brighton lo valoraba en 70 millones de libras, pese a que estaba a punto de entrar en el último año de su contrato en la costa sur. Se diría que, de forma realista, una operación a precio reducido por un jugador de su nivel debería haber costado en torno a 40 millones de libras (54 millones de dólares), pero el Brighton es notoriamente duro negociando y el Tottenham pudo sentir que necesitaba actuar; se informó de que sus rivales de la Premier League Chelsea y Liverpool estaban interesados en Van Hecke, mientras que el capitán del club, Cristian Romero, parece tener prácticamente asegurada su salida este verano tras una temporada turbulenta, y su compañero en el centro de la defensa Micky van de Ven podría seguir el mismo camino. Al menos, el Tottenham se lleva a un defensa contrastado en la Premier League que, con 26 años, todavía no ha alcanzado su techo, tiene una gran salida de balón y posee esa clase de combatividad y liderazgo que tanto le ha faltado al equipo. El internacional neerlandés bien podría formar una nueva pareja de centrales con el agente libre Marcos Senesi. Nota: B-

    Para Van Hecke: Desde la perspectiva del jugador, es un movimiento que tiene mucho sentido. Tras dejar aparentemente claro que no prolongaría su estancia en el Amex, Van Hecke da un paso adelante desde el Brighton en el punto medio de su carrera y bien podría ver esto como un trampolín hacia metas aún mayores después de haberse consolidado en la Premier League. Presumiblemente, ni Chelsea ni Liverpool concretaron el interés del que se informó, así que, si quiere ser un titular fijo en un llamado club del ‘Big Six’, el Tottenham podría ser el punto de partida ideal, aunque no puede ofrecer ningún tipo de fútbol europeo. Después de haber trabajado antes con el temperamental italiano, Van Hecke sabrá exactamente cómo quiere jugar De Zerbi, lo que debería ayudarle a adaptarse rápido. Realmente, para el Tottenham solo se puede ir hacia arriba tras otra desastrosa campaña doméstica, y una pareja con Senesi parece muy sólida sobre el papel, al menos, lo que da al equipo una base defensiva firme mientras el conjunto del norte de Londres atraviesa lo que probablemente será un periodo de transición después de haber evitado la amenaza del descenso al final de 2025-26. Nota: A

    Krishan Davis

  • Victor Munoz Liverpool 2026Getty Images

    18 de junio: Víctor Muñoz (de Osasuna al Liverpool, 34,5 millones de libras)

    Para Osasuna: A primera vista, podría parecer que Osasuna ha obtenido un beneficio muy importante por un jugador al que solo fichó el verano pasado por apenas 5 millones de euros, pero el conjunto pamplonés siempre iba a estar lastrado por una elevada cláusula del 50 por ciento sobre una futura venta en su acuerdo con el Real Madrid. Eso significa que 20 millones de euros de su cláusula de rescisión de 40 millones de euros (34,5 millones de libras/45 millones de dólares) irán a parar al Real Madrid, aunque una ganancia de 15 millones de euros (13 millones de libras/17 millones de dólares) sigue siendo significativa para un club del tamaño de Osasuna. La salida de Munoz siempre parecía probable tras una temporada en la que participó en 12 goles y se ganó una convocatoria con la selección española para el Mundial, y la cláusula de rescisión significaba que tenían las manos atadas en lo que respecta al precio. Nota: B-

    Para el Liverpool: ¡El primer fichaje de la era Andoni Iraola, y más leña para la rivalidad entre Liverpool y Newcastle en el mercado de fichajes! El Newcastle había identificado a Munoz como el relevo ideal a largo plazo de Anthony Gordon, que se ha unido al Barcelona, pero, al detectar una oportunidad de mercado, el Liverpool irrumpió para arrebatarles la operación pese a que las conversaciones estaban en una fase avanzada y, según se informa, la propia oferta del club de Tyneside había sido aceptada. Así, el Liverpool ya verá esto como algo parecido a un golpe sobre la mesa, pero también estará encantado de fichar a un extremo joven tan bien valorado por una cantidad que podría resultar una ganga. Munoz puede actuar por cualquiera de las dos bandas, así como por el centro, aportando una calidad y una profundidad de plantilla muy necesarias después de que la salida de Mohamed Salah y la lesión de Hugo Ekitike dejaran un enorme vacío en el frente de ataque del Liverpool. Un atacante directo y veloz que además trabaja duro en defensa, el jugador de 22 años parece encajar a la perfección en el estilo de juego del nuevo Iraola, con el nuevo entrenador presionando aparentemente para que la operación se llevara a cabo. Sin embargo, tendrá que asegurarse de que el joven español no bloquee el camino de Rio Ngumoha para convertirse en una auténtica superestrella, aunque, según se informa, el club confía en que no será así. Nota: A 

    Para Munoz: Después de que tanto el Liverpool como el Newcastle vieran aceptadas sus ofertas, hay que pensar que la decisión entre ambos dependió del jugador, y realmente no se puede culpar a Munoz por elegir un traspaso a Anfield. A pesar de tener todavía solo 22 años, ha tenido un inicio de carrera algo nómada y este será ya su tercer gran club. Después de formarse en la famosa cantera de La Masia del Barcelona, más tarde acabó en el Real Madrid antes de fichar por Osasuna hace solo un año. Esta vez, Munoz esperará asentarse y consolidarse como una estrella a largo plazo en su nuevo destino, y su compatriota Iraola debería ser el entrenador perfecto para ayudarle a adaptarse. Tendrá una dura competencia para ganarse un puesto de titular, y eso puede exigirle mejorar su rendimiento global, ya que todavía se espera que el Liverpool vaya a por el muy cotizado mago de banda del RB Leipzig Yan Diomande, pero aun así debería disponer de muchas oportunidades en el renovado ataque del Liverpool gracias a su versatilidad. Nota: A

    Krishan Davis

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    18 de junio: Ibrahima Konate (del Liverpool al Real Madrid, gratis)

    Para el Liverpool: El Liverpool realmente estaba entre la espada y la pared en lo que respecta al futuro de Konate, pero esta situación podría haberse evitado si no se hubiera permitido que el contrato del defensa llegara a su fin en primer lugar. Si el Liverpool lo hubiera atado a un nuevo acuerdo cuando estaba en el mejor momento de su carrera durante la campaña 2024-25 en la que ganó el título, entonces habría podido exigir una cantidad decente cuando llegara el momento de separar sus caminos, pero el francés acabó marchándose gratis tras una temporada individual desastrosa. Tal y como estaban las cosas, habría sido del todo extraño que el Liverpool accediera a las desorbitadas exigencias salariales de Konate, supuestamente de alrededor de 250.000 £ por semana, en medio de una campaña caótica marcada por una serie de errores de alto perfil, con unas negociaciones agotadoras que se habían prolongado durante meses y meses sin llegar a nada, a pesar de que el jugador afirmó en abril que estaba cerca de un acuerdo. El Liverpool, al menos, ya ha fichado a posibles sustitutos en Giovanni Leoni y Jeremy Jacquet, pero esto siguió siendo una enorme pérdida de tiempo para todos. Nota: D

    Para el Real Madrid: Presumiblemente, entonces, el Real Madrid le dará a Konate, objetivo de larga data, el tipo de salario astronómico que busca, lo que, pese al hecho de que no pagará traspaso, representa un riesgo dado lo pobre que fue el central durante la endeble defensa del título del Liverpool. Conviene recordar que, según se informó, el Real Madrid había decidido poner fin a su interés en el jugador ya en noviembre del año pasado, lo cual es revelador. El francés es un buen defensa en un buen día y, a sus 27 años, probablemente aún no ha alcanzado los años de plenitud para los jugadores de su posición. El Real apuesta, en la práctica, por que recupere su mejor nivel en España, y podría ser una solución relativamente barata para una zona problemática del club; David Alaba dejará el Bernabéu este verano, Antonio Rudiger ya ha pasado sus mejores años, Eder Militao sigue acosado por las lesiones y Dean Huijsen sigue siendo muy joven. Konate dista mucho de ser una solución de primer nivel, sin embargo, y esta operación tiene pinta de poder torcerse muy rápidamente dado el intenso escrutinio que rodea al Real Madrid, tanto por parte de la afición como de los medios. Nota: B

    Para Konate: Sin duda, el gran ganador de esta situación es Konate, que se dispone a conseguir tanto su movimiento soñado al Real Madrid como el salario descomunal que ansía. Sin embargo, tendrá que adaptarse rápidamente como posible titular junto a Huijsen; en el hervidero que es el Bernabéu, habrá mucha menos paciencia con el tipo de errores que lastraron su última temporada en Anfield. Konate ha seguido los pasos de Trent Alexander-Arnold al completar un traspaso gratis a Madrid, y las dificultades del inglés en su temporada de debut deberían servir de advertencia. Sin embargo, si puede recuperar pronto la confianza y su mejor nivel, entonces tiene la oportunidad de consolidarse como una pieza clave en uno de los clubes más grandes del mundo en el nuevo Real de Jose Mourinho. Sin embargo, está lejos de estar garantizado que sea capaz de hacerlo. Nota: A

    Krishan Davis

  • Bernardo Silva Real Madrid 2026Getty Images

    17 de junio: Bernardo Silva (del Manchester City al Real Madrid, gratis)

    Para el Manchester City: La pérdida de una leyenda. Bernardo es, sencillamente, uno de los mejores futbolistas que han jugado jamás en la Premier League, un mediapunta maravillosamente trabajador e innovador que fue absolutamente fundamental en la etapa de éxito sostenido del Manchester City. De hecho, el portugués era básicamente el jugador perfecto para Pep Guardiola, motivo por el que el técnico catalán le tenía tanto aprecio e incluso derramó unas lágrimas durante la emotiva despedida de Silva en el Etihad. Guardiola esperaba que el jugador de 31 años terminara su carrera en el City, pero esta era una salida que se veía venir desde hacía tiempo. Verle marcharse gratis, obviamente, no es ideal desde una perspectiva financiera, pero era lo mínimo que se había ganado después de nueve años de servicio estelar. Aun así, su calidad, su inteligencia y, quizá por encima de todo, su personalidad se echarán muchísimo de menos en el City. Nota: D

    Para el Real Madrid: Dos motivos para celebrarlo. El Real Madrid no solo se ha hecho gratis con un jugador de una calidad sobresaliente, sino que además se adelantó a su eterno rival, el Barcelona, para hacerse con su fichaje. Después de meses de especulaciones, algunas de las cuales Bernardo incluso comentó personalmente, el traslado al Camp Nou parecía un hecho. Sin embargo, la llegada de Jose Mourinho al Bernabéu lo cambió claramente todo. 'The Special One' convirtió el fichaje de su compatriota en una prioridad y el acuerdo quedó prácticamente cerrado en 36 horas. Los mejores días de Silva están sin duda detrás de él, pero durante la pelea por el título de la Premier League de la pasada temporada demostró que sigue siendo capaz de imponerse en los partidos más grandes, y su actuación contra el Arsenal en el Etihad fue sobresaliente. Quizá más importante que cualquier otra cosa, Bernardo es probablemente el modelo ideal para los miembros más jóvenes de la plantilla del Madrid, la personificación de lo que Mourinho quiere de sus jugadores, esa mezcla perfecta de talento y tenacidad. En ese contexto, es fácil entender por qué el Real Madrid le birló al Barça el fichaje del internacional portugués. Nota: B+

    Para Bernardo Silva: El traslado a España que llevaba tanto tiempo buscando. Al menos durante los tres últimos veranos, si no más, Silva ha sido vinculado con un traspaso a uno de los grandes equipos de LaLiga. Sin embargo, una y otra vez Guardiola le convenció para quedarse una temporada más en el Etihad. Esta vez, no hubo forma de hacer cambiar de opinión a Bernardo y ahora por fin tendrá la oportunidad de jugar en una de las potencias tradicionales del fútbol europeo. Es cierto que el Madrid está pasando por un momento complicado, después de haber sido desbancado de la cima del fútbol español por el Barcelona, pero ayudar a Mourinho a devolverlo a su sitio es un reto que, sin duda, afrontará y disfrutará. La competencia por un puesto en el Real Madrid es feroz y Silva ya no es tan dinámico como antes, pero, como ha señalado Guardiola, los primeros cinco metros están en tu cabeza y, en ese sentido, pocos jugadores son tan rápidos como el excapitán del City. Así que, aunque quizá sea una pena que no se marchara al Madrid siendo un poco más joven, Bernardo tiene la experiencia y la calidad para emular a Luka Modric, a quien Mourinho llevó al Bernabéu, brillando en España bien entrada la treintena. Nota: A+

    Mark Doyle

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    15 de junio: Marc Cucurella (del Chelsea al Real Madrid, 60 millones de euros)

    Para el Chelsea: Este parece un caso extraño para el Chelsea; Cucurella es un jugador que se ha convertido en una figura clave en defensa para el club desde su llegada en 2022, tras un inicio poco prometedor, así que verle salir con pérdidas resulta un poco desconcertante. En su mejor versión, es discutiblemente uno de los mejores del mundo en su posición. Dicho esto, el Chelsea claramente pagó de más en su momento cuando fichó al español procedente del Brighton por 60 millones de libras (80 millones de dólares), y dado que, según se informó, había transmitido entre bastidores su intención de marcharse y se había mostrado abiertamente crítico con la forma en que se dirige el club, probablemente estará satisfecho con recuperar hasta 52 millones de libras (69 millones de dólares) tras considerar que no era intocable. De hecho, puede que le hubiera costado sacar más que eso en futuros mercados por un jugador que cumple 28 años en julio. La salida de Cucurella también significa que una plantilla muy necesitada de experiencia se queda sin una de sus cabezas más curtidas, pero el Chelsea debe de confiar en que el joven Jorrel Hato pueda cubrir ese vacío, además del esperado nuevo fichaje Valentin Barco. Nota: B-

    Para el Real Madrid: Parece que todo lo que dice Jose Mourinho va a misa, ya que el Real Madrid pone en marcha su campaña de fichajes de la primera parte del mercado con una incorporación sorprendente. El club ya hizo una gran inversión el verano pasado en un lateral izquierdo para repescar a Alvaro Carreras del Benfica y llevarlo de vuelta al Bernabéu, pero eso no le ha impedido gastar a lo grande por Cucurella, a quien, según se informó, su nuevo (viejo) entrenador había señalado como objetivo. Una cifra de 60 millones de euros es muy elevada para un equipo que ha adoptado un enfoque bastante austero en el mercado de fichajes en los últimos años, y exigirá un rendimiento inmediato de su inversión por parte de un jugador cuyo nivel ha bajado algo en los últimos meses. A punto de cumplir 28 años, Cucurella debería estar en el mejor momento de su carrera, pero ¿cuántos años más de alto nivel va a poder sacarle realmente el Real Madrid? Al menos sí tiene los rasgos de un jugador «de Mourinho» por su energía y agresividad. Además, el Real Madrid ahora se encuentra con cuatro laterales izquierdos del primer equipo: el nuevo fichaje, Carreras, Ferland Mendy y Fran Garcia, así que está claro que algo tendrá que moverse en el capítulo de salidas. Nota: C

    Para Cucurella: Sin duda, el gran beneficiado de este movimiento es Cucurella, que ha cumplido su objetivo de escapar de un Chelsea sin rumbo y ha fichado por uno de los clubes más grandes del planeta en el mejor momento de su carrera. Se había informado ampliamente de que el defensa quería regresar a España, tras quedar desencantado con la manera en que BlueCo estaba gestionando sus asuntos en Stamford Bridge, pero nadie esperaba que pusiera rumbo al Bernabéu en medio del interés del Atletico Madrid. No sorprende, por tanto, que la operación se cerrara tan rápido, con Cucurella presumiblemente diciendo que sí de inmediato cuando el Real Madrid llamó a su puerta. Dado que aparentemente era una apuesta de Mourinho, también tiene muchas opciones de asentarse como un jugador clave, con Carreras previsiblemente entrando y saliendo del once del portugués. Sin embargo, teniendo en cuenta el elevado coste del traspaso, debe rendir de inmediato o se arriesga a que la famosa afición impaciente del Bernabéu se le eche encima, especialmente por su vinculación con el Barcelona. Nota: A

    Krishan Davis


  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    5 de junio: Andy Robertson (del Liverpool al Tottenham, gratis)

    Para el Liverpool: Una salida emotiva. Robertson figura sin duda entre los mejores fichajes de la historia del club, una pieza clave en la era de Jürgen Klopp, incorporado por solo 8 millones de libras procedente del Hull City allá por 2017 y, en su mejor momento, fue posiblemente el mejor lateral izquierdo del mundo. No se puede negar, sin embargo, que la edad había empezado a pasar factura al jugador de 32 años, motivo por el que el Liverpool se movió pronto para sustituirlo con la llegada de Milos Kerkez el verano pasado, e incluso habría vendido a Robertson en el mercado de invierno si hubiera podido recuperar a Kostas Tsimikas de la Roma. El problema ahora, sin embargo, es que Kerkez todavía no se ha asentado del todo en Anfield, mientras que durante una complicada campaña 2025-26 del Liverpool quedó dolorosamente claro que la experiencia, la tenacidad y la personalidad de Robertson van a echarse mucho de menos en Merseyside. De hecho, la preocupación entre la afición ahora es que la marcha de Robertson, junto con la de Mohamed Salah, solo provoque que el nivel baje aún más la próxima temporada. Nota: D

    Para el Tottenham: Sigue siendo un movimiento sorprendente. El Tottenham intentó fichar a Robertson en enero, obviamente, pero era difícil entender exactamente por qué. Puede que la plantilla del Tottenham careciera de calidad y profundidad en varias zonas del campo, pero el lateral izquierdo no era realmente una de ellas. Ben Davies acababa de romperse el tobillo, por supuesto, pero los Spurs seguían contando con Destiny Udogie y el polivalente Djed Spence para elegir, mientras que el adolescente brasileño Souza acababa de llegar procedente del Santos. El argumento era que Robertson habría sido una incorporación importante para un vestuario desordenado, y desde luego puede ayudar al nuevo entrenador Roberto De Zerbi a cultivar una nueva cultura de compromiso al 100 % dentro de la plantilla. El hecho de que llegue finalmente gratis es un pequeño extra positivo, pero persiste la sensación de que el Tottenham no necesitaba necesariamente a Robertson. Nota: C

    Para Robertson: Una decisión desconcertante. Se puede entender por qué Robertson estaba dispuesto a dejar el Liverpool en enero. Había pasado a ser la segunda opción por detrás de un jugador que no estaba rindiendo especialmente bien y quería jugar con regularidad en la Premier League de cara al Mundial, algo que los Spurs aparentemente estaban dispuestos a ofrecerle. Robertson acabó siendo titular en más partidos de la segunda mitad de la temporada de los que probablemente esperaba, lo que significa que llega en buena forma a Norteamérica, pero nunca hubo ninguna posibilidad de que siguiera en Anfield, porque el Liverpool no le ofreció una renovación en ningún momento. Sin embargo, tenía opciones distintas a los Spurs, con la Juventus entre los clubes de los que se decía que estaban interesados en fichar al capitán de Escocia. Por ello, resulta un poco extraño que haya decidido unirse a un club que solo evitó por los pelos el descenso al Championship en la última jornada de la temporada. Sin embargo, puede que Robertson considere ahora que el Tottenham es una opción más atractiva de lo que lo era en enero, dado que De Zerbi es incuestionablemente capaz de mejorar de forma significativa a los Spurs durante el verano. Aun así, seguimos sin estar convencidos de que Robertson vaya realmente a jugar mucho más en el norte de Londres de lo que jugó en el Liverpool la temporada pasada. Nota: C

    Mark Doyle

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONAAFP

    29 de mayo: Anthony Gordon (del Newcastle al Barcelona, 80 millones de €)

    Para el Newcastle: Un cambio de enfoque revelador. El Newcastle luchó con uñas y dientes para retener a Alexander Isak el verano pasado antes de permitir finalmente que se marchara al Liverpool. Por triste que parezca, habría sido mucho mejor ceder de inmediato y dejarle salir en cuanto presentó una solicitud de traspaso, ya que la alteración provocada por el delantero sueco no benefició en absoluto a Eddie Howe ni a sus jugadores. Así pues, el Newcastle se ha movido rápido para desprenderse de otro atacante descontento, y por una cantidad fantástica. Gordon es un atacante trabajador, talentoso y versátil, pero nunca ha hecho nada ni con su club ni con su selección que sugiera que vale 69 millones de libras. Por supuesto, el desafío ahora para el Newcastle es invertir bien ese dinero, porque desperdició por completo lo que recibió por Isak, y atraer a grandes talentos no va a ser más fácil este verano. El Newcastle ya no puede ofrecer fútbol de la Champions League a posibles nuevos fichajes, y su patético 12.º puesto en la Premier League, unido al deseo de Gordon de seguir los pasos de Isak y salir por la puerta de St. James' Park, demuestra que el Newcastle ya no es una amenaza seria para la élite de Inglaterra bajo unos propietarios saudíes cada vez más desinteresados. Nota: B-

    Para el Barcelona: Una señal realmente preocupante. El Barcelona no ha estado en condiciones de gastar mucho en jugadores desde hace ya algún tiempo debido a sus bien documentados problemas para cumplir con las estrictas normas financieras de La Liga, así que no es buena señal que su primer movimiento tras por fin poner su casa en orden sea gastarse 80 millones de euros en Gordon. El internacional inglés debería ser, desde luego, una incorporación útil. Puede jugar prácticamente en cualquier posición del tridente ofensivo y es una máquina de presionar, a diferencia de Marcus Rashford, así que es fácil entender por qué Hansi Flick dio luz verde a la llegada de Gordon. Sin embargo, es imposible obviar el hecho de que el Barça ha pagado de más. Cierto, Gordon podría hacer un buen Mundial, lo que daría al precio una imagen más favorable, y también se ha señalado que el de Liverpool marcó 10 goles en la Champions League de esta temporada, pero seis de esos tantos llegaron contra Qarabag y Union Saint-Gilloise, y la mitad fueron de penalti. Doce goles en sus últimas 60 apariciones en la Premier League es un indicador mucho mejor del tipo de promedio goleador que los aficionados del Barça deberían esperar de su último fichaje. Así que, aunque es más probable que Gordon le dé a Flick lo que quiere de un extremo, y cobrará un salario menor que Rashford, había opciones con mejor relación calidad-precio en otro sitio, lo que sugiere que el Barça vuelve a tener más dinero que sentido. Nota: C+

    Para Gordon: De ensueño. A pesar de algunas actuaciones muy irregulares en la Premier League, especialmente durante los dos últimos años, Gordon ha conseguido el traspaso a un gran club al que llevaba tiempo apuntando claramente. Él mismo admitió que le habían hecho dudar los vínculos anteriores con el Liverpool, el club de su ciudad y al que también apoyaba de niño, mientras que al principio parecía que iba a fichar por el Bayern de Múnich este verano. Sin embargo, el Bayern se echó atrás comprensiblemente por el precio exigido, y ahí reside ahora el gran desafío al que se enfrenta Gordon. La posible llegada de Julian Alvarez desviaría bastante la atención del jugador de 25 años, pero aun así estará bajo una enorme presión para justificar su precio, porque el Barça no ha pagado 80 millones de euros por un jugador de reparto. Gordon tiene que demostrar que merece ser titular en un equipo plagado de estrellas, y eso no será fácil. Que se lo pregunten a Rashford, que ahora parece sobrante en el Camp Nou pese a haber sumado 28 goles y asistencias entre ambas facetas en su temporada de debut en el Barça. Aun así, Gordon probablemente casi no pueda creerse su suerte. ¡Va a pasar de jugar con Anthony Elanga a formar junto a Lamine Yamal! Nota: A

    Mark Doyle