Para el Barcelona: Ferran Torres nunca recibió el cariño de la afición del Barça que creía merecer, pero no es tan difícil entender por qué. El ex del Manchester City marcó una cifra respetable de 65 goles durante sus cuatro años en el Camp Nou, incluido un registro personal de 21 en todas las competiciones el curso pasado, cuando el equipo de Hansi Flick defendió con éxito el título de La Liga, pero era considerado un comodín y sacaba de quicio a los aficionados con su irregular definición. Por un lado, venderlo era arriesgado porque al Barça ya le faltaban efectivos en ataque tras la salida de Robert Lewandowski, pero por otro, nunca iba a haber una mejor oportunidad para hacer caja. La cotización de Torres alcanzó un máximo histórico tras su gol de la victoria con España en la final del Mundial de 2026, y la posterior oferta de 50 millones de euros del PSG era demasiado buena como para rechazarla. Sí, era ligeramente inferior a los 55 millones de euros que el Barça invirtió en Torres cuando lo fichó del City, pero su contrato expiraba el próximo verano y habrían tenido que pagar 8 millones de euros adicionales al club de la Premier League si le hubieran renovado por una cláusula específica del acuerdo. Además, quitarse de encima su elevado salario también ayudó al Barça a cerrar un acuerdo por Rodri, que será una incorporación mucho más determinante para la plantilla de lo que Torres llegó a ser nunca. Nota: B+

Para el PSG: Puede que Torres nunca entre en la categoría de futbolista de élite a nivel individual, pero asegurarse a un campeón del mundo versátil en el mejor momento de su carrera por una cantidad razonable sigue siendo una victoria importante para el PSG. Torres también encaja muy bien a nivel táctico con Luis Enrique, que le dio al delantero su debut absoluto con España allá por 2020. La fluidez posicional ha sido una de las bases del éxito del PSG con Luis Enrique, y Torres es de los más flexibles que hay, capaz de jugar por dentro o en cualquiera de las dos bandas. También tiene una relación casi telepática con su compatriota Fabian Ruiz, lo que debería dar réditos inmediatos al bicampeón de Europa. Hay muchas opciones de que Torres sea más prolífico en la Ligue 1 de lo que lo fue en el entorno más competitivo de La Liga, y su amplia experiencia en los grandes escenarios también lo convertirá en una buena opción en la Champions League. Torres no es un sustituto natural de Goncalo Ramos, pero potencialmente sí ofrece al PSG más de lo que daba el delantero portugués, especialmente en lo que respecta a sus inteligentes movimientos en el último tercio.Nota: A-

Para Torres: El héroe mundialista de España verá este movimiento como un paso adelante y como la confirmación de que tenía razón al denunciar públicamente la falta de avances en las conversaciones para renovar con el Barça, algo comprensible. El PSG aspira a convertirse en el segundo club en completar un triplete consecutivo en la Champions League en la era moderna, mientras que el Barça no gana la competición desde 2015, cuando eran ellos quienes contaban con Luis Enrique. Sin embargo, la realidad es que la situación de Torres en París no será distinta de la que tenía en Cataluña. El tridente más fuerte del PSG, al que Luis Enrique siempre recurrirá en los partidos más importantes, está formado por Khvicha Kvaratskhelia y Desire Doue en las bandas, y Ousmane Dembele por dentro. Si Torres cree que por fin se convertirá en un hombre franquicia en el Parque de los Príncipes después de haber vivido tanto tiempo a la sombra de jugadores como Lewandowski, Raphinha y Lamine Yamal en el Barça, está muy equivocado. Luis Enrique podrá ofrecerle más minutos en liga, pero Torres no va a ser esencial en la Champions League. Fichar por el PSG no agrandará su legado, simplemente reforzará aún más su condición de jugador de rotación. Puede que Torres se dé cuenta rápidamente de que la hierba no es más verde al otro lado, e incluso llegue a arrepentirse de haber salido de su zona de confort en el Barça, que ahora parece mejor situado para competir con el PSG por la gloria europea sin él.Nota: B-

James Westwood