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El Liverpool está en una posición privilegiada para fichar a Yan Diomande, su principal objetivo de mercado, tras conocerse la posible cifra de traspaso del jugador del RB Leipzig
Los Reds se fijan en una joven promesa de la Bundesliga
Según The Athletic, el internacional de Costa de Marfil, de 19 años, se ha convertido en uno de los principales objetivos de fichaje del Liverpool tras una excepcional temporada de debut en Alemania, donde ha sumado 13 goles y 10 asistencias. Los responsables de Anfield le siguen de cerca para sustituir a Mohamed Salah, cuya salida deja un vacío en las bandas. El club ya está en buena posición con el jugador, aunque el Leipzig exigirá más de 100 millones de euros (87 millones de libras) para negociar.
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Diomande se pronuncia sobre los rumores de traspaso
El delantero, ajeno a las negociaciones de sus representantes, admitió que ser vinculado con los clubes más prestigiosos del mundo es un gran estímulo profesional.
Al referirse a las especulaciones sobre su futuro a largo plazo, Diomande dijo: «Que hablen de ti como opción para Chelsea o Real Madrid te hace sentir feliz y motivado para dar más. No pienso demasiado en ello porque mi atención se centra en el campo; mi trabajo es jugar al fútbol y eso lo resuelve todo, pero me motiva mucho ver que la gente habla de mí».
La directiva de Anfield exige dinamismo.
El esquema táctico de Arne Slot ha sufrido esta temporada por falta de velocidad y previsibilidad en las bandas, dejando a Cody Gakpo como el único extremo veterano de confianza. Para superar esos bloques, el área de fichajes ha apostado por Diomande, quien recientemente marcó la quinta velocidad de sprint más alta de la Bundesliga. Su estilo directo y ambidiestro se ve como una mejora clave, sobre todo tras la inversión de 450 millones de libras que el Liverpool ha hecho en la plantilla en el último año.
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La clasificación europea exige seguir adelante
La capacidad del Liverpool para cerrar el contrato depende en gran medida de que el equipo de Slot se clasifique para la Liga de Campeones en la última jornada liguera. No lograrlo debilitaría su posición frente a otros pretendientes, especialmente el París Saint-Germain, que sigue de cerca el mercado. Mientras tanto, Diomande viajará pronto a Norteamérica para disputar el Mundial tras ser convocado por Emerse Fae.