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«El Liverpool es un mal campeón»: el equipo de Arne Slot, duramente criticado y acusado de «divertirse siempre demasiado» tras el empate contra el Tottenham
Keane critica el descenso del nivel
En declaraciones a Sky Sports tras el pitido final en Anfield, Keane no se anduvo con rodeos a la hora de valorar el dramático descenso del Liverpool esta temporada. El excentrocampista del Manchester United expresó su incredulidad ante lo mucho que ha caído el equipo de Arne Slot, señalando que actualmente se encuentra a la impresionante distancia de 21 puntos del Arsenal, actual líder de la liga.
El controvertido comentarista se mostró extremadamente crítico con la defensa del título por parte del equipo, y destacó que los equipos verdaderamente grandes revalidan su éxito. Keane afirmó: «Teniendo en cuenta que fueron campeones de liga el año pasado, lo he dicho antes y lo he repetido en numerosas ocasiones: el Liverpool es un mal campeón. Ahora están a 21 puntos del Arsenal; ¡menudo bajón! Es muy malo».
- AFP
La mentalidad y los problemas entre bastidores
El resultado del domingo deja al actual campeón de la Premier League en quinta posición de la tabla, a dos puntos del Aston Villa, cuarto clasificado, y solo un punto por delante del Chelsea, sexto. El Liverpool suma actualmente 49 puntos en 30 partidos, y solo le quedan ocho encuentros por disputar hasta el final de la temporada.
En declaraciones a Sky Sports tras el perjudicial empate 1-1 con el Tottenham, Dominik Szoboszlai lanzó una severa advertencia a sus compañeros. Keane se hizo eco de estas preocupaciones sobre el vestuario y añadió: «Creo que hay problemas detrás; creo que hay problemas más graves... No sé si todos están en la misma onda y no parece que haya esa química entre los jugadores».
Acusaciones de fiestas excesivas
Una de las críticas más contundentes vertidas por el analista televisivo fue su acusación de que la plantilla dedicó demasiado tiempo a celebrar su anterior triunfo. Consideraba que el equipo bajó el ritmo prematuramente la temporada pasada, entregándose a las celebraciones cuando aún quedaban semanas de liga, lo que, en última instancia, ha mermado su competitividad.
Refiriéndose a sus nueve derrotas en la liga, Keane argumentó: «El año pasado critiqué al Liverpool, y me parecía que siempre estaban de fiesta demasiado. Estaban de fiesta cuando aún quedaban cuatro, cinco o seis semanas... Sois el Liverpool Football Club; ¿no se espera que ganéis títulos de liga? Así que, cuando lo ganéis, disfrutadlo, pero demostradlo el año que viene».
- Getty Images Sport
Nos esperan grandes retos tanto en Europa como a nivel nacional
En busca de una rápida redención, el Liverpool debe volver a centrar rápidamente su atención en Europa, ya que el miércoles recibe al Galatasaray. El equipo de Slot afronta un tenso partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones de la UEFA, en el que necesita desesperadamente remontar la ajustada derrota por 1-0 sufrida en el partido de ida para mantener vivos sus sueños continentales.
En la liga, le espera una racha crucial. Viajará a Brighton el próximo sábado, seguido de partidos contra el Fulham, el Everton y el Crystal Palace. La lucha por los cuatro primeros puestos se decidirá entonces durante un agotador calendario de mayo, con enfrentamientos de alto riesgo contra el Manchester United, el Chelsea y el Aston Villa.
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