El Liverpool enfurece a sus aficionados al anunciar una subida del precio de las entradas para las próximas TRES temporadas, a pesar de su lamentable defensa del título de la Premier League

La medida ha sido recibida con una oleada de críticas por parte de la Junta Oficial de Aficionados, que llevaba en conversaciones con el club desde febrero. Los representantes de la afición habían abogado firmemente por una congelación de los precios para proteger a los seguidores fieles del aumento de los costes en plena crisis del coste de la vida.

«Hemos mantenido conversaciones directas con el club desde principios de febrero», afirmaron, según cita The Mirror. «Esto fue a raíz de una reunión con la junta directiva y la propiedad del club el pasado mes de octubre. Fuimos claros con nuestras peticiones en todo momento: buscábamos una congelación de precios durante dos temporadas, en línea con la campaña “Stop Exploiting Loyalty” (Dejad de explotar la lealtad) de la Asociación de Aficionados al Fútbol, y buscábamos el compromiso de trabajar juntos para encontrar alternativas que no supusieran un mayor coste para los aficionados».

«Creíamos que esta era una oportunidad para que el club hiciera lo que cabría esperar de quienes se enorgullecen de que eso signifique “más”: diferenciarse de los demás, apoyar la lealtad de los aficionados y trabajar colectivamente en una solución que no se haga a costa de los aficionados».