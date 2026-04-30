Getty
Traducido por
El Liverpool emite un comunicado importante sobre Mohamed Salah ante el temor de que haya disputado su último partido con los Reds
Diagnóstico positivo para el rey egipcio
La afición de Anfield se conmocionó el 25 de abril cuando Salah fue sustituido en el minuto 59 de la victoria 3-1 del Liverpool. Al despedirse con aplausos, muchos temieron que una lesión en el isquiotibial acabara con su etapa de nueve años en Merseyside.
Sin embargo, el club ha anunciado que podría reaparecer antes del final de esta temporada y que, salvo contratiempos, jugará de nuevo antes de dejar los Reds en verano de 2026.
- Getty Images Sport
Van Dijk apoya al «que se recupera rápido»
El capitán del Liverpool, Virgil van Dijk, afirmó que Mohamed Salah podría regresar antes del final de la temporada. Tras el partido contra el Palace, el holandés destacó la gran resistencia y compromiso del egipcio con su recuperación.
«Conociendo a Mo, sé que se recupera rápido con las personas adecuadas a nuestro alrededor, así que ya veremos», dijo Van Dijk. Admitió que la emoción del momento influyó en el ambiente tenso que se vivió en Anfield y añadió: «Si te lesionas en esta fase de la temporada, especialmente en la situación en la que se encuentra, solo le quedan dos partidos más en casa. Es una mezcla de sentimientos los que te pasan por la cabeza cuando te retiras del campo».
La carrera por la Liga de Campeones
El equipo de Arne Slot lucha por un puesto en la Liga de Campeones y afrontará varios partidos complicados sin Salah a corto plazo. Seguramente se perderá la visita al Old Trafford del Manchester United y la llegada del Chelsea el 9 de mayo. Quedan choques clave contra Aston Villa y Brentford, y la última jornada ante este último podría ser la despedida de Salah en Anfield.
- AFP
El destino futuro se perfila con fuerza
Aunque ahora la atención está en la forma física de Salah para una posible despedida en la última jornada, los rumores sobre su futuro crecen. El delantero ya confirmó que buscará un nuevo reto al terminar su contrato, y el anuncio oficial podría llegar en días.
Según el coordinador de medios de la selección egipcia, Muhammad Murad, la estrella revelará su próximo destino en unos días. Con ofertas de la Liga Profesional de Arabia Saudí, Italia y Francia, el mundo espera saber dónde jugará el hombre que marcó 257 goles con el Liverpool tras despedirse de Anfield.