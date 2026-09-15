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Alvino Hanafi

Traducido por

El Liverpool elimina al Tottenham de la Carabao Cup con una victoria por 3-1 mientras Andy Robertson regresa emocionado a Anfield

Liverpool vs Tottenham
Liverpool
Tottenham
Carabao Cup
A. Robertson

El exdefensa del Liverpool Andy Robertson recibió una ovación en pie de la afición local durante su primer regreso a Anfield con el Tottenham Hotspur. Aunque el emotivo regreso a casa fue una noche para recordar para el escocés, su nuevo equipo sufrió una derrota por 3-1 en la tercera ronda de la Carabao Cup.

  • Un emotivo regreso a Merseyside

    Andy Robertson regresó por primera vez a Anfield desde que puso fin a su ilustre etapa de nueve años en el Liverpool durante el mercado de fichajes de verano. Ahora en las filas del Tottenham Hotspur a las órdenes de Roberto De Zerbi, el internacional escocés fue incluido entre los suplentes para la eliminatoria de tercera ronda de la Carabao Cup del martes por la noche. Pese a alinearse con el rival, el jugador de 32 años fue recibido con un enorme cariño por parte de la afición local.

    El partido supuso un hito importante para el lateral izquierdo, que dejó el Liverpool como agente libre antes de la presente temporada después de que Milos Kerkez se hiciera con el puesto de titular en Merseyside.

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  • Liverpool v Tottenham Hotspur - Carabao Cup Third RoundGetty Images Sport

    Una recibimiento entusiasta del Kop

    Robertson se vio obligado a esperar su momento en el banquillo, pero cuando De Zerbi le dio entrada en el minuto 57 para sustituir a Destiny Udogie, Anfield se puso en pie. El defensa fue recibido con una enorme ovación cerrada desde las cuatro gradas, mientras los aficionados recuperaban de inmediato los cánticos ya familiares dedicados a él durante sus años llenos de títulos en el Liverpool.

    Fue un emotivo reconocimiento a los ocho grandes títulos que conquistó durante su etapa en el Liverpool, incluidos dos campeonatos de la Premier League y la Champions League de 2019.

  • Una actuación dominante asegura un trámite sin sobresaltos

    Andoni Iraola hizo 10 cambios en su once inicial, con Joe Gomez luciendo el brazalete de capitán, pero el impulso del Liverpool no se resintió en casa. Alexis Mac Allister abrió el marcador en la primera parte con un contundente remate de primeras, antes de que Cody Gakpo doblara la ventaja poco después del descanso. Aunque Conor Gallagher logró marcar de cabeza a la salida de un córner para meter al Tottenham de nuevo en la eliminatoria, un espectacular gol en el tiempo de descuento del suplente Dominik Szoboszlai selló una victoria totalmente merecida.

    El 3-1 reflejó con firmeza la superioridad ofensiva del Liverpool, que aseguró sin sobresaltos su pase a la siguiente ronda del torneo.


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  • Liverpool v Tottenham Hotspur - Carabao Cup Third RoundGetty Images Sport

    Ampliando la racha invicta con Iraola

    El resultado significa que el equipo de Iraola sigue completamente invicto con el nuevo entrenador y afronta la siguiente ronda de la Carabao Cup con una confianza creciente. La profundidad de la plantilla fue puesta a prueba a fondo durante la noche, con minutos valiosos para jugadores que regresaban y también para los más jóvenes, mientras el Liverpool introducía rotaciones. Ahora, el Liverpool volverá a centrar de inmediato su atención en la competición doméstica, con un viaje el fin de semana para medirse al Bournemouth en la Premier League, mientras que el Tottenham ya pone la vista en su regreso a Anfield el 19 de diciembre.

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