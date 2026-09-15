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El Liverpool elimina al Tottenham de la Carabao Cup con una victoria por 3-1 mientras Andy Robertson regresa emocionado a Anfield
Un emotivo regreso a Merseyside
Andy Robertson regresó por primera vez a Anfield desde que puso fin a su ilustre etapa de nueve años en el Liverpool durante el mercado de fichajes de verano. Ahora en las filas del Tottenham Hotspur a las órdenes de Roberto De Zerbi, el internacional escocés fue incluido entre los suplentes para la eliminatoria de tercera ronda de la Carabao Cup del martes por la noche. Pese a alinearse con el rival, el jugador de 32 años fue recibido con un enorme cariño por parte de la afición local.
El partido supuso un hito importante para el lateral izquierdo, que dejó el Liverpool como agente libre antes de la presente temporada después de que Milos Kerkez se hiciera con el puesto de titular en Merseyside.
- Getty Images Sport
Una recibimiento entusiasta del Kop
Robertson se vio obligado a esperar su momento en el banquillo, pero cuando De Zerbi le dio entrada en el minuto 57 para sustituir a Destiny Udogie, Anfield se puso en pie. El defensa fue recibido con una enorme ovación cerrada desde las cuatro gradas, mientras los aficionados recuperaban de inmediato los cánticos ya familiares dedicados a él durante sus años llenos de títulos en el Liverpool.
Fue un emotivo reconocimiento a los ocho grandes títulos que conquistó durante su etapa en el Liverpool, incluidos dos campeonatos de la Premier League y la Champions League de 2019.
Una actuación dominante asegura un trámite sin sobresaltos
Andoni Iraola hizo 10 cambios en su once inicial, con Joe Gomez luciendo el brazalete de capitán, pero el impulso del Liverpool no se resintió en casa. Alexis Mac Allister abrió el marcador en la primera parte con un contundente remate de primeras, antes de que Cody Gakpo doblara la ventaja poco después del descanso. Aunque Conor Gallagher logró marcar de cabeza a la salida de un córner para meter al Tottenham de nuevo en la eliminatoria, un espectacular gol en el tiempo de descuento del suplente Dominik Szoboszlai selló una victoria totalmente merecida.
El 3-1 reflejó con firmeza la superioridad ofensiva del Liverpool, que aseguró sin sobresaltos su pase a la siguiente ronda del torneo.
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Ampliando la racha invicta con Iraola
El resultado significa que el equipo de Iraola sigue completamente invicto con el nuevo entrenador y afronta la siguiente ronda de la Carabao Cup con una confianza creciente. La profundidad de la plantilla fue puesta a prueba a fondo durante la noche, con minutos valiosos para jugadores que regresaban y también para los más jóvenes, mientras el Liverpool introducía rotaciones. Ahora, el Liverpool volverá a centrar de inmediato su atención en la competición doméstica, con un viaje el fin de semana para medirse al Bournemouth en la Premier League, mientras que el Tottenham ya pone la vista en su regreso a Anfield el 19 de diciembre.
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