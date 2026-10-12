El Liverpool, dispuesto a sustituir a Jeremie Frimpong tras su desastrosa actuación defensiva ante el Manchester City

El Liverpool está explorando activamente el mercado de fichajes en busca de un nuevo lateral derecho ante la creciente preocupación interna por el rendimiento de Frimpong, según Football Insider. El internacional neerlandés llegó a Anfield procedente del Bayer Leverkusen el año pasado en una operación de gran repercusión valorada en 29,5 millones de libras, avalado por una reputación estelar en el fútbol europeo.

Sin embargo, su primera temporada en Merseyside se ha visto marcada por una irregularidad frustrante. El club se plantea ahora seriamente si Frimpong es la solución definitiva a largo plazo para el costado derecho de su defensa.

Con el prometedor joven Conor Bradley también con dificultades para mantener una buena condición física de forma constante, la posición de lateral derecho parece de pronto muy vulnerable de cara a los próximos meses.