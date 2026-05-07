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El Liverpool descarta el plan de precios de las entradas para tres años tras las protestas de los aficionados contra el anuncio
El Liverpool revisa su política de entradas tras las quejas de los aficionados
El Liverpool ha descartado su plan de precios de entradas para los próximos tres años, tras dialogar con la Junta de Aficionados. El proyecto inicial, presentado en marzo, preveía subidas anuales ligadas a la inflación durante tres temporadas.
Tras las críticas de los seguidores por el aumento del coste de los partidos, el club ha decidido dejar de lado ese plan. El nuevo acuerdo establece una subida del 3 % para la temporada 2026-27 y un congelamiento de precios para la 2027-28, lo que aliviará el bolsillo de los aficionados ante la actual subida del coste de vida.
- AFP
El club confirma las ventajas e iniciativas para los aficionados jóvenes
El Liverpool ha confirmado que el precio de las entradas para jóvenes y residentes locales se mantendrá en 9 libras. Así se garantiza el precio más bajo para estos aficionados, pese a la inflación.
En su web oficial, el club añade: «También creamos una zona para jóvenes adultos en la grada de Anfield Road; pronto daremos más detalles».
El Liverpool y sus aficionados buscan alternativas a la subida de precios
El club y la Junta de Aficionados usarán las próximas temporadas para buscar estrategias comerciales que eviten futuras subidas del precio de las entradas.
En un comunicado, el club explica: «Durante estas temporadas, el club y la Junta de Aficionados buscarán soluciones a largo plazo y explorarán nuevas ideas comerciales para evitar futuras subidas de precio y garantizar la asequibilidad y accesibilidad para las próximas generaciones».
- Getty Images
Los precios futuros siguen dependiendo de las presiones financieras.
La congelación de precios para la temporada 2027-28 alivia a corto plazo, pero el Liverpool advirtió que podrían subir las entradas por inflación en el futuro y se comprometió a seguir dialogando con los aficionados.
En el campo, el equipo de Arne Slot lucha por un puesto en la Liga de Campeones: es cuarto en la Premier con 58 puntos en 35 jornadas, mismo botín que el quinto, el Aston Villa, y seis por encima del sexto, el Bournemouth.