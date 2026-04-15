El Liverpool «debería haber ganado» al PSG, pero Arne Slot quedó impresionado por el ganador del Balón de Oro, Ousmane Dembélé

Tras el pitido final, el entrenador del Liverpool mostró orgullo por la intensidad de su equipo y frustración por el resultado. Reconoció que en la ida tuvieron suerte al perder solo 2-0, pero que en la vuelta dominaron y no lo aprovecharon.

Al analizar el partido y la figura del PSG, declaró a TNT Sports: «La semana pasada obtuvimos más de lo que merecíamos al perder solo 2-0, pero hoy conseguimos menos de lo que buscábamos. Opino que debimos ganar, aunque hay que reconocer la calidad del rival, que no encajó pese a nuestras ocasiones y a los remates de Ousmane Dembélé, quien mostró por qué ganó el Balón de Oro».

Sobre la intensidad de su equipo, añadió: «Fue increíble, incluso tras el 1-0. Según el xG debimos marcar dos goles, y eso se repite demasiado esta temporada». Preguntado si la clasificación para la próxima Liga de Campeones sigue siendo el mínimo exigible, Slot respondió: «Por supuesto, y por eso luchamos ahora».