El Liverpool debe ignorar a la estrella del Real Madrid y fichar a Jarrod Bowen como sustituto de Mohamed Salah
La tumultuosa temporada de Salah y el Liverpool
Salah fue elegido Jugador del Año de la PFA (Asociación de Futbolistas Profesionales) en la temporada 2024-25, cuando el Liverpool se alzó con el título de la Premier League, pero el equipo ha tenido dificultades para defender su corona. Tras 26 jornadas disputadas, los Reds ocupan el sexto puesto de la tabla, a 15 puntos del líder, el Arsenal.
Salah se llevó a casa la Bota de Oro el año pasado con 29 goles, pero en lo que va de temporada solo ha marcado cuatro veces en la liga. Su futuro a largo plazo en el Liverpool se puso en duda en noviembre, cuando afirmó que su relación con el entrenador Arne Slot se había deteriorado, y aunque parece que se han hecho reparaciones en ese frente, Salah ha sido fuertemente vinculado con una salida en verano.
Salah no es el único culpable del declive del Liverpool
El exjugador del Chelsea y comentarista televisivo Andy Townsend ha afirmado que el estado de forma de Salah es preocupante, pero que tampoco se pueden ignorar las actuaciones de sus compañeros de equipo.
Townsend declaró a BOYLE Sports, que ofrece las últimas cuotas de fútbol: «El Liverpool demostró algo en la segunda parte contra el Manchester City. Jugando hacia The Kop, empezaron a presionar y a apretar al City, a presionarlos para provocar algunos errores y a apoyarse mutuamente. Una vez que empiezan a jugar así, siguen siendo un equipo muy bueno, pero esta temporada han tenido altibajos».
Seamos sinceros, antes de Navidad tuvieron el problema de Mohamed Salah, que se marchó para disputar la Copa Africana de Naciones. Ahora ha vuelto y, la verdad, todavía no ha recuperado su ritmo. No he visto a Mo Salah chutar un balón como sabemos que puede hacerlo. Lleva un tiempo sin brillar. Si Mo va a recuperar ese nivel, o si incluso querrá recuperarlo para Slot, dado lo que ha pasado, es otra cuestión.
«Virgil van Dijk cumplirá 35 años en julio. No va a ser más rápido ni mejor. Eso es un hecho. Tienen problemas reales en ese campo y en su plantilla.
«Florian Wirtz ha jugado algún que otro partido, pero aún no ha demostrado tener el nivel que se le considera de clase mundial. Todavía tiene que encadenar una racha de partidos que nos dejen a todos boquiabiertos, para que podamos decir: "Ahora lo entiendo". Ha tenido momentos brillantes, pero aún no lo hemos visto. No realmente.
Hay otros en el equipo sobre los que ahora también habría dudas. Alexis Mac Allister no parece el mismo jugador que era el año pasado. Solo ha estado al margen de los partidos en el centro del campo, aparentemente incapaz de dominar el juego y controlar las cosas para el Liverpool como estábamos acostumbrados a ver.
No es solo Salah. No es solo Van Dijk. Hay otros problemas en ese vestuario que también hay que resolver. Dominik Szoboszlai ha estado genial. También me gusta mucho Hugo Ekitike. Creo que tiene todas las posibilidades de ser un jugador estrella en Anfield durante muchos años».
El Liverpool debería apostar por Bowen en lugar de Rodrygo, afirma Townsend.
Con el futuro de Salah en el aire, el Liverpool ha sido relacionado con varios posibles sucesores, entre ellos el extremo del Real Madrid Rodrygo. Sin embargo, Townsend cree que los Reds deberían ir a por el internacional inglés Bowen, que podría descender de la Premier League con el West Ham esta temporada.
«¿A quién puede fichar el Liverpool para sustituir a Mohamed Salah la próxima temporada? Creo que Jarrod Bowen encajaría muy bien en el Liverpool», continuó Townsend.
«No entiendo muy bien los rumores sobre Rodrygo. Está claro que si juegas en el Real Madrid es porque tienes un gran talento, pero nunca lo he visto como un galáctico.
Jarrod Bowen iría sin duda al Liverpool y sería una verdadera amenaza para ellos desde la derecha. Tendrían a Cody Gakpo, Hugo Ekitike y Jarrod Bown. Te dan velocidad, ritmo de trabajo, goles y rendimiento real. Es una delantera que tiene todo lo que se puede desear.
El Liverpool tendrá que fijarse en Bowen porque no veo a Salah quedándose más allá de este verano. Sea lo que sea lo que haya pasado en Anfield, le ha quitado un poco de fuerza a Mo.
Ya sea por un problema de relación o porque simplemente se está haciendo mayor, sea lo que sea, nunca va a poder seguir rindiendo como lo ha hecho en el pasado. Parece que Mo se está quedando sin fuerzas y no hay nada de qué avergonzarse. Es fútbol. Es parte del proceso de envejecer. Los mejores días de Mo han quedado atrás y tienen que sustituirlo».
¿Qué le depara el futuro a Salah?
Si Salah abandona el Liverpool este verano, se espera que salga de Europa por completo. Según algunas informaciones, ya habría mantenido conversaciones con el Al-Ittihad, equipo de la Liga Profesional Saudí, aunque tampoco se descarta su fichaje por la Major League Soccer.
