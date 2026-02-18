El Liverpool debe ignorar a la estrella del Real Madrid y fichar a Jarrod Bowen como sustituto de Mohamed Salah

El exjugador del Chelsea y comentarista televisivo Andy Townsend ha afirmado que el estado de forma de Salah es preocupante, pero que tampoco se pueden ignorar las actuaciones de sus compañeros de equipo.

Townsend declaró a BOYLE Sports, que ofrece las últimas cuotas de fútbol: «El Liverpool demostró algo en la segunda parte contra el Manchester City. Jugando hacia The Kop, empezaron a presionar y a apretar al City, a presionarlos para provocar algunos errores y a apoyarse mutuamente. Una vez que empiezan a jugar así, siguen siendo un equipo muy bueno, pero esta temporada han tenido altibajos».

Seamos sinceros, antes de Navidad tuvieron el problema de Mohamed Salah, que se marchó para disputar la Copa Africana de Naciones. Ahora ha vuelto y, la verdad, todavía no ha recuperado su ritmo. No he visto a Mo Salah chutar un balón como sabemos que puede hacerlo. Lleva un tiempo sin brillar. Si Mo va a recuperar ese nivel, o si incluso querrá recuperarlo para Slot, dado lo que ha pasado, es otra cuestión.

«Virgil van Dijk cumplirá 35 años en julio. No va a ser más rápido ni mejor. Eso es un hecho. Tienen problemas reales en ese campo y en su plantilla.

«Florian Wirtz ha jugado algún que otro partido, pero aún no ha demostrado tener el nivel que se le considera de clase mundial. Todavía tiene que encadenar una racha de partidos que nos dejen a todos boquiabiertos, para que podamos decir: "Ahora lo entiendo". Ha tenido momentos brillantes, pero aún no lo hemos visto. No realmente.

Hay otros en el equipo sobre los que ahora también habría dudas. Alexis Mac Allister no parece el mismo jugador que era el año pasado. Solo ha estado al margen de los partidos en el centro del campo, aparentemente incapaz de dominar el juego y controlar las cosas para el Liverpool como estábamos acostumbrados a ver.

No es solo Salah. No es solo Van Dijk. Hay otros problemas en ese vestuario que también hay que resolver. Dominik Szoboszlai ha estado genial. También me gusta mucho Hugo Ekitike. Creo que tiene todas las posibilidades de ser un jugador estrella en Anfield durante muchos años».