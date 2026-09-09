AFP
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El Liverpool culmina una impresionante remontada en Anfield mientras un golazo de Alexis Mac Allister tumba al Atlético de Madrid en el estreno de la Champions League
El Liverpool logra la victoria ante el Atlético de Madrid
Jugando ante su apasionada afición, el Liverpool firmó una actuación impresionante para sumar los tres puntos en su estreno europeo. La victoria no llegó con facilidad para el conjunto local, que tuvo que sobreponerse a un revés inicial después de verse por detrás en el marcador dentro de los primeros 17 minutos del encuentro. Sin embargo, el Liverpool mostró una gran capacidad de reacción para darle la vuelta al partido y lograr un triunfo crucial en casa.
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El tempranero golpe conduce al empate del Liverpool
El Atlético hizo un buen inicio de partido y dejó atónito a Anfield al adelantarse en el minuto 17. Llorente vio puerta para dar al Atlético una ventaja temprana en el encuentro.
El Liverpool fue ganando impulso poco a poco a medida que avanzaba la primera parte y encontró el camino de vuelta al partido cinco minutos antes del descanso. Szoboszlai empató para el Liverpool, al definir con solvencia tras una inteligente asistencia de su compañero Ronald Araujo y lograr que los equipos se marcharan al descanso con 1-1.
Un gol de Mac Allister culmina la remontada en Anfield
La inercia siguió claramente del lado del Liverpool al comienzo de la segunda parte, y el conjunto local solo necesitó cinco minutos tras la reanudación para culminar su remontada. Mac Allister dejó el momento decisivo que puso al Liverpool por delante por primera vez en el partido.
El centrocampista inscribió su nombre en el marcador con un potente disparo desde fuera del área, para poner el 2-1. Después, el Liverpool gestionó con eficacia el resto del encuentro para defender su ventaja hasta el pitido final.
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El foco se desplaza a la competición liguera nacional
Tras asegurarse un comienzo victorioso en su campaña de la Liga de Campeones, el equipo de Andoni Iraola cambiará rápidamente el foco de nuevo a sus compromisos nacionales. Liverpool jugará a continuación en la Premier League, recibiendo al Fulham en Anfield el próximo fin de semana.
Por su parte, el Atlético buscará dejar atrás este tropiezo europeo cuando regrese a la competición liguera nacional. El Atlético se desplazará para enfrentarse a la Real Sociedad en su próximo partido de Liga.
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