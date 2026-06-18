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Spain v Serbia - International FriendlyGetty Images Sport
Moataz Bellah El Hadedy

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El Liverpool confirma el fichaje de Víctor Muñoz por 34 millones de libras, mientras que el Newcastle pierde la pugna por el jugador español que destacó en el Mundial

Fichajes
Víctor Muñoz
Liverpool
Newcastle
Premier League
España
World Cup

El Liverpool ha confirmado el fichaje del delantero internacional español Víctor Muñoz, procedente del Osasuna, tras imponerse al Newcastle United en la puja por el extremo izquierdo. Los Reds han dado un gran golpe de efecto en el mercado de fichajes al activar la cláusula de rescisión de 34 millones de libras (45 millones de dólares) incluida en su contrato para cerrar el acuerdo.

  • Los Reds se llevan la pugna por el fichaje del extremo

    El Liverpool ha anunciado oficialmente el fichaje de Muñoz tras activar su cláusula de rescisión con Osasuna. El club de Merseyside actuó rápido para evitar interferencias de otros equipos, como el Newcastle.

    El extremo izquierdo, concentrado con la selección española en Tennessee (EE. UU.) para el Mundial, pasó el reconocimiento médico y firmó un contrato a largo plazo. El acuerdo está pendiente del permiso de trabajo y la autorización internacional, pero el club ya garantiza su incorporación.

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  • Victor Munoz Osasuna 2025-26Getty Images

    El Newcastle sufre un revés en el mercado de fichajes

    El pago anticipado de la cláusula de Muñoz por parte del Liverpool ha frustrado al Newcastle, que ya negociaba su fichaje para reforzar el ataque tras la salida de Anthony Gordon al Barcelona.

    Al pagar la cláusula, el Liverpool evitó largas negociaciones y cerró rápido las condiciones personales con el jugador. Así, el Newcastle debe buscar ahora otras opciones para invertir su presupuesto de verano.

  • Primer fichaje de la era Iraola

    Muñoz, primer fichaje tras la llegada del entrenador Andoni Iraola, se unirá al grupo tras el Mundial. El técnico valora su flexibilidad táctica y su gran esfuerzo, ideales para el juego de alta intensidad que quiere implantar en Anfield.

    El jugador, de 22 años y con dos internacionalidades con España, debutó marcando ante Serbia en marzo. Su gran temporada en Osasuna, con siete goles y cinco asistencias en 34 partidos, convenció a la directiva del Liverpool de que estaba preparado para la Premier League. Tras formarse en las canteras de Barcelona y Real Madrid, Muñoz llega con un bagaje técnico de élite.

  • Spain v Iraq - International FriendlyGetty Images Sport

    Muñoz se prepara para el partido contra Arabia Saudí

    Muñoz es el segundo fichaje confirmado del Liverpool para la próxima temporada, después del defensa Jeremy Jacquet. Ahora se prepara para el segundo partido de España en el Mundial, el domingo contra Arabia Saudí en Atlanta, tras el inesperado 0-0 ante Cabo Verde.