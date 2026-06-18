El Liverpool confirma el fichaje de Víctor Muñoz por 34 millones de libras, mientras que el Newcastle pierde la pugna por el jugador español que destacó en el Mundial

El Liverpool ha anunciado oficialmente el fichaje de Muñoz tras activar su cláusula de rescisión con Osasuna. El club de Merseyside actuó rápido para evitar interferencias de otros equipos, como el Newcastle.

El extremo izquierdo, concentrado con la selección española en Tennessee (EE. UU.) para el Mundial, pasó el reconocimiento médico y firmó un contrato a largo plazo. El acuerdo está pendiente del permiso de trabajo y la autorización internacional, pero el club ya garantiza su incorporación.