Getty Images Sport
Traducido por
El Liverpool centra su atención en el fichaje de Ismaila Sarr con una oferta millonaria tras el fracaso de la operación por Yankuba Minteh
El Liverpool cambia su objetivo hacia Sarr
El Liverpool ha ofrecido 50 millones de libras al Crystal Palace por Sarr tras poner fin a su intento de fichar a Minteh, según el Mirror. El conjunto de Anfield vio rechazadas dos ofertas por Minteh, ambas muy por debajo del estricto precio de salida de 70 millones de libras fijado por el Brighton.
Con cinco días por delante hasta que se cierre el mercado de fichajes el lunes, el Liverpool ha actuado con rapidez para asegurarse una alternativa. Sarr, que originalmente llegó al Crystal Palace hace dos años, está, según se informa, muy interesado en un traslado a Merseyside. El club se ha visto muy afectado por la trágica muerte de Diogo Jota y las posteriores salidas de Luis Diaz y Mohamed Salah, lo que convierte a los extremos en una prioridad absoluta.
- Getty Images Sport
Feroz competencia por el extremo
Asegurar el fichaje del jugador de 28 años no será sencillo, ya que Foot Mercato informa de que el equipo saudí Al-Hilal y el gigante turco Galatasaray compiten activamente por su fichaje. Según se informa, el Galatasaray está en conversaciones avanzadas, mientras que el Al-Hilal sigue de cerca la situación.
Sarr ha demostrado su categoría durante el último año, con 45 apariciones en todas las competiciones la temporada pasada, en la que marcó 21 goles y dio dos asistencias, además de ayudar al Palace a conquistar la Liga Conferencia de la UEFA. Además, el extremo brilló en el Mundial este verano, con cuatro goles antes de que Senegal fuera eliminada por Bélgica en los dieciseisavos de final.
Iraola exige refuerzos inmediatos
El técnico del Liverpool, Iraola, se ha mostrado muy claro sobre su deseo de contar con refuerzos inmediatos, al reconocer las limitaciones actuales de su plantilla en medio del interés de Tottenham y Manchester City por Cody Gakpo.
En declaraciones a Sky Sports, explicó: "En algunas operaciones hay que esperar hasta el final. Pero el final es la foto importante, la que tendremos el 1 de septiembre, porque es verdad que seguimos bastante justos." El español también señaló las dificultades del mercado abierto y admitió que quería tener dobladas todas las posiciones con jugadores de primer nivel antes de que comenzara la temporada, aunque en última instancia debe adaptarse.
- (C)Getty Images
¿Qué le espera ahora al Liverpool?
El Liverpool debe actuar ahora con decisión para ahuyentar la competencia internacional y esperar la respuesta formal del Crystal Palace a su propuesta de 50 millones de libras. Si se alcanza un acuerdo, Sarr podría someterse al reconocimiento médico antes de la fecha límite del lunes. Al mismo tiempo, el club mantiene conversaciones por separado con el Paris Saint-Germain sobre un posible movimiento por Bradley Barcola para reforzar aún más sus opciones ofensivas.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias