El Liverpool ahorrará varios millones gracias al acuerdo contractual con Arne Slot, ya que el exentrenador asumirá un nuevo cargo

El Liverpool ha facilitado la llegada de Slot a la selección holandesa, lo que le ahorrará millones en salarios pendientes, según De Telegraaf.

El exentrenador del Feyenoord fue destituido hace solo dos meses, pero, según el diario, los Reds le han permitido incorporarse a la KNVB sin perder la indemnización.

Según su contrato, Slot tenía derecho a una indemnización tras ser colocado en “licencia de jardinería”, práctica habitual en los grandes clubes ingleses. No obstante, el Liverpool completará su salario el primer año con la selección para que reciba la cantidad pactada. Así, la KNVB se asegura su fichaje y el club reduce su responsabilidad financiera.