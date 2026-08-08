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imago-sport-1077837310.jpgAgenciaLOF
Adhe Makayasa

Traducido por

El Liverpool acuerda una sorprendente cesión por el defensa del Barcelona Ronald Araujo

Fichajes
Ronald Araújo
Liverpool
Premier League
Barcelona
Primera División

El Liverpool ha llegado a un acuerdo con el Barcelona para fichar al defensa Ronald Araujo en calidad de cedido por una temporada, según el periodista Fabrizio Romano. El internacional uruguayo parece listo para poner rumbo a la Premier League en busca de minutos con regularidad tras una campaña irregular en España.

  • El Liverpool busca refuerzos defensivos

    El Liverpool ha alcanzado un acuerdo con el Barcelona para fichar a Araujo en calidad de cedido por una temporada, según Romano. Un movimiento a Anfield ofrece al central uruguayo la oportunidad de asegurarse minutos con regularidad en el primer equipo tras una campaña inquietante en el Camp Nou. Después de perder su puesto en el once inicial con Hansi Flick y de quedarse sin protagonismo durante el Mundial de 2026, el defensa considera ahora que Merseyside es el destino ideal para recuperar su forma y su confianza.

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  • imago-sport-1078567511.jpgXinhua

    Romano detalla el acuerdo de cesión

    Escribiendo en su cuenta oficial de X, Romano confirmó que un acuerdo verbal entre clubes ha recibido la luz verde del director deportivo del Barcelona, Deco. Al adelantar la noticia del traspaso, publicó: "El Liverpool acuerda una cesión para fichar a Ronald Araujo procedente del Barcelona, ¡HERE WE GO! El acuerdo verbal entre clubes con el Barça ya ha sido aprobado por el director Deco. Nuevo central para el #LFC con una sorpresa bomba".

  • El Barcelona ajusta la rotación defensiva

    Dar luz verde a la salida de Araujo permite al Barcelona reducir su masa salarial mientras sigue remodelando su plantilla de cara a la nueva temporada. La directiva azulgrana sigue activa en el mercado de fichajes en busca de refuerzos defensivos, con Pau Cubarsi y Eric Garcia preparados para asumir una mayor responsabilidad dentro de la rotación de la línea defensiva de Flick. Para el Liverpool, el perfil físico de Araujo, caracterizado por una impresionante velocidad de recuperación y un dominio del juego aéreo, podría convertirlo en un socio natural de Virgil van Dijk en defensa.

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    La confirmación oficial sigue pendiente

    Ambos clubes trabajan ahora para ultimar la documentación pendiente antes de hacer un anuncio oficial. Si los últimos trámites administrativos avanzan sin contratiempos, Araujo pasará el reconocimiento médico y se unirá a la plantilla de Andoni Iraola para la pretemporada. Los próximos amistosos de preparación ofrecerán al defensa uruguayo una ventana crucial para adaptarse a las exigencias tácticas del fútbol inglés antes de que arranque la temporada nacional.

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