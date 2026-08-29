Barcola ha sido identificado como el objetivo prioritario del Liverpool para reemplazar a Salah, que dejó el club al final de la pasada temporada. Cubrir el vacío dejado por el icono egipcio es una tarea monumental, pero el Liverpool ha mostrado una enorme confianza en el joven extremo. El esperado avance en las negociaciones de alto riesgo llegó por fin después de que se celebraran conversaciones cruciales el martes.

La cúpula del Liverpool, encabezada por el director deportivo Richard Hughes, el CEO Billy Hogan y el presidente de Fenway Sports Group, Mike Gordon, logró cerrar un acuerdo directamente con el presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi. A pesar de que aún le quedaban dos años de contrato en la capital francesa, Barcola se mantuvo firmemente decidido a asegurar su traspaso a Anfield.