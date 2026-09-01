La búsqueda del Liverpool de más profundidad en ataque se ha topado con un obstáculo importante tras el colapso de las negociaciones por el delantero del Crystal Palace Sarr, según el especialista en noticias de fichajes Sacha Tavolieri.

El gigante de Merseyside había identificado al exjugador del Watford como un objetivo clave para reforzar su línea ofensiva, pero esas aspiraciones se han visto frustradas por la negativa del Crystal Palace a ceder en su precio de salida.

La cúpula de Selhurst Park ha vuelto a demostrar este verano que es una negociadora complicada. Después de haber gestionado ya el interés por otras de sus estrellas clave, el club dejó claro que no estaba dispuesto a perder a Sarr a menos que se cumplieran por completo sus exigencias económicas específicas. Los informes indican que ahora la operación con el Liverpool se está enfriando.