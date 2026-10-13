El Lille publicó un contundente comunicado en el que condenó una entrada que calificó de «peligrosa», cuestionó directamente la actuación arbitral y confirmó que estudia todas las vías legales para reclamar una indemnización.

El Lille exigió responsabilidades a los organismos arbitrales y mostró su firme apoyo al defensa lesionado: «Las circunstancias del incidente y la ausencia de sanción plantean serias dudas al club.

«El LOSC estudia todas las vías legales posibles y se reserva el derecho a emprender las acciones legales necesarias para obtener una indemnización por los perjuicios sufridos. Apoyará a Tiago en cualquier medida que decida tomar para defender sus derechos».