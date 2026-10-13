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El Lille estudia emprender acciones legales tras una entrada «peligrosa» que deja a Tiago Santos con una lesión del ligamento cruzado anterior que le hará perderse el resto de la temporada
Un golpe devastador desata una reacción airada
El equipo del Stade Pierre-Mauroy está dispuesto a emprender acciones legales después de que una durísima entrada pusiera fin antes de tiempo a la temporada de su lateral derecho estrella. Todo ocurrió cuando una fuerte entrada quedó sin sanción y le provocó una rotura de ligamentos en la rodilla derecha, apenas dos años después de sufrir una lesión similar en la izquierda. Los dirigentes del club exigen ahora explicaciones a la federación francesa y a los responsables de la liga, después de que los árbitros del partido y el VAR no sancionaran la entrada.
- AFP
Un club indignado amenaza con emprender acciones judiciales sin precedentes
El Lille publicó un contundente comunicado en el que condenó una entrada que calificó de «peligrosa», cuestionó directamente la actuación arbitral y confirmó que estudia todas las vías legales para reclamar una indemnización.
El Lille exigió responsabilidades a los organismos arbitrales y mostró su firme apoyo al defensa lesionado: «Las circunstancias del incidente y la ausencia de sanción plantean serias dudas al club.
«El LOSC estudia todas las vías legales posibles y se reserva el derecho a emprender las acciones legales necesarias para obtener una indemnización por los perjuicios sufridos. Apoyará a Tiago en cualquier medida que decida tomar para defender sus derechos».
Los rivales defienden al centrocampista en medio de la polémica
Le Havre salió rápidamente en defensa pública de su jugador y deseó una pronta recuperación al lateral portugués. El club señaló que tanto el árbitro del partido, Bastien Dechepy, como el árbitro del VAR optaron por no sancionar la entrada.
Para rebatir las versiones sobre la gravedad de la entrada, el HAC publicó una respuesta oficial: «Le Havre Athletic Club y su jugador, Amir Richardson, desean, ante todo, reiterar su apoyo sincero y total al jugador del Lille Tiago Santos, que sufrió una lesión durante el partido del sábado, y desearle una pronta recuperación».
«Aunque comprende la conmoción provocada por esta lesión y sus consecuencias, el HAC desea recordar que ni el árbitro del partido, el Sr. Bastien Dechepy, ni el árbitro del VAR consideraron necesario sancionar a Amir Richardson».
- ZUMA Press Wire
Se avecina una exigente prueba europea
Pese al duro golpe que supone perder a un defensa clave, los hombres de Davide Ancelotti deben centrarse rápidamente en un exigente duelo de Champions League contra el Arsenal. El Lille quiere resarcirse en Londres tras caer por un ajustado 3-2 ante el Real Betis en su debut europeo. Ocupar la segunda plaza de la clasificación liguera debería, al menos, darles ánimos para afrontar una intensa racha de partidos.
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