Infantino ha abandonado oficialmente su controvertido plan de vender participaciones comerciales del Mundial tras una condena generalizada. La decisión supone una gran derrota para el presidente de la FIFA, cuyo liderazgo ha sido descrito como «seriamente sacudido» por figuras destacadas del deporte.

La controvertida iniciativa consistía en crear una empresa filial para supervisar los aspectos comerciales y operativos de los grandes torneos internacionales, incluidos tanto el Mundial masculino como el femenino. Sin embargo, tres confederaciones continentales rechazaron la propuesta de plano, y la UEFA advirtió de que las naciones europeas podrían boicotear los eventos de la FIFA si el plan seguía adelante.

Al confirmar el giro de guion a primera hora del sábado, Infantino reconoció que el proyecto había provocado graves tensiones internas. «Tras escuchar atentamente todas las opiniones, ha quedado claro que el proyecto ha creado divisiones... Como resultado, esta propuesta no seguirá adelante», declaró Infantino.