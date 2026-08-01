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El liderazgo de Gianni Infantino, «muy debilitado» después de que el presidente de la FIFA se viera obligado a desechar el controvertido plan de liquidación del Mundial
Infantino abandona la controvertida propuesta
Infantino ha abandonado oficialmente su controvertido plan de vender participaciones comerciales del Mundial tras una condena generalizada. La decisión supone una gran derrota para el presidente de la FIFA, cuyo liderazgo ha sido descrito como «seriamente sacudido» por figuras destacadas del deporte.
La controvertida iniciativa consistía en crear una empresa filial para supervisar los aspectos comerciales y operativos de los grandes torneos internacionales, incluidos tanto el Mundial masculino como el femenino. Sin embargo, tres confederaciones continentales rechazaron la propuesta de plano, y la UEFA advirtió de que las naciones europeas podrían boicotear los eventos de la FIFA si el plan seguía adelante.
Al confirmar el giro de guion a primera hora del sábado, Infantino reconoció que el proyecto había provocado graves tensiones internas. «Tras escuchar atentamente todas las opiniones, ha quedado claro que el proyecto ha creado divisiones... Como resultado, esta propuesta no seguirá adelante», declaró Infantino.
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Caos interno y dimisiones en la cúpula
La propuesta desencadenó un caos institucional sin precedentes dentro de la sede de la FIFA en Zúrich, lo que provocó salidas de alto perfil. El asesor principal de Infantino, Carlos Cordeiro, y el director de operaciones, Kevin Lamour, dimitieron en protesta por la estrategia comercial, según Independent.
En una contundente declaración de salida, Lamour calificó abiertamente la iniciativa como «un proyecto de una sola persona». Los líderes políticos también condenaron el movimiento, y el primer ministro del Reino Unido, Andy Burnham, tildó el plan comercial de «escandaloso» y afirmó que Infantino era «el hombre equivocado para liderar la organización».
A pesar de esta vergonzosa retirada, Infantino insiste en que su principal prioridad sigue siendo reunificar a los órganos rectores globales del deporte. Confirmó sus planes de reunir a las partes interesadas en las próximas semanas para volver a centrarse en hacer crecer el juego en todo el mundo.
La UEFA cuestiona el futuro de Infantino
El dramático colapso del plan de inversión ha dejado a Infantino bajo un intenso escrutinio sobre su posición a largo plazo. En declaraciones al programa Today de BBC Radio 4, la vicepresidenta de la UEFA, Laura McAllister, reveló que la confianza en el presidente de la FIFA se ha visto gravemente dañada.
«Creo que la confianza en el presidente de la FIFA se ha visto muy sacudida esta semana, sin duda», dijo McAllister. «Con toda razón, la gente se preguntará si es el líder que debe guiarnos hacia adelante como organización global del fútbol... Curiosamente, no creo que el deporte del fútbol se haya visto dañado por lo que ha ocurrido esta semana. Creo que la FIFA como organización sí lo ha sido, y creo que el presidente también».
Cuando se le preguntó si la UEFA podría respaldar a un candidato que compitiera contra Infantino en futuras elecciones, McAllister dijo: «Creo que todas las confederaciones estarán considerando opciones ahora, sin duda, y desde luego nosotros haremos eso en la UEFA».
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¿Qué le espera al fútbol mundial?
Con la propuesta de privatización oficialmente descartada, la FIFA debe ahora reconstruir unas relaciones fracturadas en todo el fútbol mundial. Los dirigentes del fútbol europeo se disponen a revisar la situación con detenimiento mientras evalúan de cara al futuro la gestión de Infantino. Aunque Infantino aspira a restablecer la armonía y seguir adelante con las iniciativas habituales de desarrollo, el daño institucional causado por este asunto podría prolongarse durante meses. Este episodio se erige como uno de los capítulos más turbulentos de su presidencia hasta la fecha.
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