Según RMC Sport, el partido comenzó con una presión intensa del equipo de Dino Toppmöller, que rápidamente puso al PSG contra las cuerdas. El gol llegó en el minuto 32, cuando Matthieu Udol puso un preciso centro raso al área. Thauvin se colocó a la perfección en el segundo palo para empujar el balón a la red y desatar la locura en el Stade Bollaert-Delelis.

El gol premió el planteamiento agresivo del Lens y dejó en evidencia las fragilidades defensivas de la zaga del PSG. Enrique vio cómo a sus jugadores les costaba responder a esa intensidad y apenas lograron generar un par de medias ocasiones por medio de Desire Doue y Khvicha Kvaratskhelia, mientras los locales marcaban con comodidad el ritmo en los primeros compases del encuentro.