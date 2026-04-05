El lema «Mia san Mia» ha llegado a la «Uno-Connection» del Bayern de Múnich: ¡que venga el Real Madrid!

El hecho de que los dos goleadores, Tom Bischof y Lennart Karl, pertenecientes a la famosa «Uno-Connection» —de la que también forma parte, por ejemplo, Aleksandar Pavlovic— —los jóvenes del campeón histórico prefieren jugar al Uno, un juego de cartas muy popular no solo entre niños y abuelas, antes que a Fortnite—, se encuentren entre los jugadores más jóvenes del Bayern, fue sin duda notable, pero tampoco necesariamente sorprendente. Ya se ha escrito bastante sobre la obsesión por los jóvenes de Vincent Kompany. Lo sorprendente, sin embargo, fue que los tres goles se anunciaron de antemano.

En el caso del autor de dos goles, Tom Bischof, fue necesaria una indicación del jefe del centro del campo. «Antes del partido, Jo Kimmich me dijo que, por favor, disparara de una vez a la portería», declaró Bischof después en DAZN. En los entrenamientos lo hacía con regularidad, pero en los partidos hasta ahora rara vez se había colocado en las posiciones adecuadas para sus disparos desde lejos, explicó Bischof, por lo que tuvo que esperar hasta su 33.º partido oficial de esta temporada con el equipo de Múnich para poder marcar sus primeros goles con el campeón récord.

En Friburgo, Bischof, alineado nominalmente como lateral izquierdo, se había colocado en espacios prometedores desde muy pronto en el partido; cuando los muniqueses, que al principio actuaban con mucha timidez e imprecisión, se mostraban peligrosos, solía ser a través de él y con él.



