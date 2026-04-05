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Sport-Club Freiburg v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport
Filippo Cataldo

Traducido por

El lema «Mia san Mia» ha llegado a la «Uno-Connection» del Bayern de Múnich: ¡que venga el Real Madrid!

Bundesliga
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Real Madrid vs Bayern Múnich
Real Madrid
Bayern Múnich
Liga de Campeones
Friburgo vs Bayern Múnich
Friburgo
L. Karl
T. Bischof

Que Tom Bischof y Lennart Karl le dieran la vuelta al partido del FC Bayern en Friburgo fue notable, pero no muy sorprendente. Lo que dijeron después al respecto, sin embargo, sí lo fue. Lo que esto podría significar para el próximo partido contra el Real Madrid.

Lo sorprendente de los dos goles del FC Bayern de Múnich contra el SC Friburgo en el tiempo de descuento —y de la explosión de júbilo que siguió por la victoria en la 28.ª jornada de la Bundesliga— no fue que se marcaran. 

Esta victoria por 3-2 en el último segundo contra un Friburgo que jugó de forma brillante, que merecidamente ganaba por 2-0, pero que al final se fue cansando, fue probablemente lo menos sorprendente de esos goles de remontada en el tiempo de descuento; el FC Bayern de Múnich está en una forma monstruosa en estas primeras semanas del año.


  • Karl & Bischofgetty

    El hecho de que los dos goleadores, Tom Bischof y Lennart Karl, pertenecientes a la famosa «Uno-Connection» —de la que también forma parte, por ejemplo, Aleksandar Pavlovic— —los jóvenes del campeón histórico prefieren jugar al Uno, un juego de cartas muy popular no solo entre niños y abuelas, antes que a Fortnite—, se encuentren entre los jugadores más jóvenes del Bayern, fue sin duda notable, pero tampoco necesariamente sorprendente. Ya se ha escrito bastante sobre la obsesión por los jóvenes de Vincent Kompany. Lo sorprendente, sin embargo, fue que los tres goles se anunciaron de antemano. 

    En el caso del autor de dos goles, Tom Bischof, fue necesaria una indicación del jefe del centro del campo. «Antes del partido, Jo Kimmich me dijo que, por favor, disparara de una vez a la portería», declaró Bischof después en DAZN. En los entrenamientos lo hacía con regularidad, pero en los partidos hasta ahora rara vez se había colocado en las posiciones adecuadas para sus disparos desde lejos, explicó Bischof, por lo que tuvo que esperar hasta su 33.º partido oficial de esta temporada con el equipo de Múnich para poder marcar sus primeros goles con el campeón récord.

    En Friburgo, Bischof, alineado nominalmente como lateral izquierdo, se había colocado en espacios prometedores desde muy pronto en el partido; cuando los muniqueses, que al principio actuaban con mucha timidez e imprecisión, se mostraban peligrosos, solía ser a través de él y con él. 


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    Lennart Karl había pronosticado el centésimo gol de la temporada del FC Bayern de Múnich

    En el caso de Lennart Karl, que acababa de cumplir 18 años y, aunque era dos años y medio más joven que Bischof, ya había marcado cuatro goles con el equipo de Múnich y siempre había tenido una confianza en sí mismo muy sólida, bastó con la pura autosugestión. «Sí, la verdad es que ha sido una sensación increíble para mí. Marcar en el último minuto es algo muy especial. De hecho, llevaba todo el rato pensando en quitarme la camiseta y, de alguna manera, realmente sucedió. Por suerte, mi pie derecho respondió en la jugada, el balón entró y fue simplemente una sensación indescriptible», declaró a Sky y, ante la pregunta algo incrédula de si de alguna manera había previsto su gol, precisó: «Sí, de alguna manera tenía la sensación de que hoy marcaría un gol. Entonces, por supuesto, fue perfecto que saliera exactamente así. Entré, marqué y simplemente salió bien».

    En DAZN, Karl, que marcó el gol número 100 del Bayern en la Bundesliga esta temporada, llegó incluso a comentar que en el Bayern impera actualmente una especie de sensación de invencibilidad. «En el vestuario ya hemos hablado de que con esto podemos ganar a cualquier rival. Da igual si es la Bundesliga o la Champions League. Solo hay que darlo todo y así podemos ganar a cualquier rival», afirmó. 

  • tom bischof fc bayern münchengetty

    Los jugadores del FC Bayern de Múnich han aprendido a sufrir

    Esto viene muy bien, ya que el próximo rival es el Real Madrid y ya han quedado atrás los tiempos en los que el equipo de Múnich, y sobre todo Oliver Kahn, eran considerados la bestia negra de los madrileños, un rival muy difícil de batir.

    En el último enfrentamiento, en las semifinales de la Liga de Campeones de 2024, el Real se impuso con bastante suerte tras un 2-2 en el partido de ida; el Bayern se había adelantado gracias a Davies, pero Joselu le dio la vuelta al partido con dos goles en el minuto 88 y en el tiempo de descuento. El Real volvió a hacer lo que suele hacer y acabó ganando la copa con un 2-0 en la final contra el Borussia Dortmund.  

    En aquel entonces, para el Bayern de Thomas Tuchel, la Champions League solo servía para salvar una temporada bastante desastrosa. Ahora, los muniqueses viajan a Madrid no solo como un equipo con una mentalidad de acero, en el que el lema «Mia san Mia» ha calado incluso entre las jóvenes estrellas, sino también como el equipo más eficaz y en mejor forma del continente. Como un equipo que no solo es capaz de marcar goles en cadena y arrollar a sus rivales, sino como un equipo que últimamente también ha aprendido a sufrir... y, aun así, a ganar al final. 


  • FC Bayern - Calendario: los próximos partidos

    Fecha

    Hora

    Partido

    Martes, 7 de abril

    21:00

    Real Madrid - FC Bayern (Liga de Campeones)

    Sábado, 11 de abril

    18:30

    FC St. Pauli - FC Bayern (Bundesliga)

    Miércoles, 15 de abril

    21:00

    FC Bayern - Real Madrid (Liga de Campeones)

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