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El Leicester ficha a Russell Martin, exentrenador del Rangers y del Southampton, tras descender a la League One
Los Foxes recurren a un especialista en táctica
El exinternacional escocés llega a un club en crisis, recién descendido a la tercera división inglesa por segunda vez en sus 142 años. Una deducción de seis puntos por problemas económicos arruinó su anterior campaña, diez años después de su legendario título en la Premier League, cotizado a 5.000 a 1. Martin, que busca redimirse tras 123 días en Ibrox, es el séptimo entrenador fijo del Leicester desde abril de 2023.
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Martin esboza los objetivos inmediatos del King Power
El nuevo entrenador mostró su gratitud por la oportunidad de estabilizar al antiguo campeón y anunció un cambio de cultura. Declaró: «Estoy encantado de estar aquí y con ganas de trabajar con los jugadores y el cuerpo técnico.
Es un club con gran historia, una afición sólida y grandes expectativas, y estoy deseando conocerlo, así como la ciudad y a los seguidores. Mi prioridad inmediata es el equipo: forjar relaciones sólidas, establecer normas claras y lograr resultados de los que los aficionados del Leicester City se sientan orgullosos».
Se ha prometido apoyo jerárquico para la reconstrucción.
Los responsables del Leicester ya se fijaron en Martin el verano pasado, antes de que se marchara a Escocia, atraídos por su filosofía paciente y de posesión, con la que llevó al Southampton a la Premier League en 2024. La directiva cree que su estilo técnico es ideal para imitar el fútbol que practicaron bajo Enzo Maresca en su última campaña de ascenso.
El director deportivo, James McCarron, añadió: «Russell contará con el respaldo de una estructura futbolística centrada en la coordinación, la responsabilidad y los altos estándares. Nuestra labor es asegurarnos de que el equipo tenga el entorno adecuado para que jugadores y cuerpo técnico rindan al máximo, reforzar la cultura en toda la organización y coordinar de forma coherente nuestro trabajo en fichajes, desarrollo y rendimiento».
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Al nuevo entrenador le espera un duro desafío en la liga.
Martin deberá usar pronto su experiencia en el MK Dons para afrontar la exigente tercera división, pues la temporada 2026-27 de League One arranca el viernes 14 de agosto. La próxima ventana de fichajes de verano, en plena reestructuración financiera, es una prueba de fuego, así que es vital imponer disciplina táctica en un vestuario desmoralizado antes de que empiece el riguroso calendario liguero.