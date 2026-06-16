El Leicester ficha a Russell Martin, exentrenador del Rangers y del Southampton, tras descender a la League One

El nuevo entrenador mostró su gratitud por la oportunidad de estabilizar al antiguo campeón y anunció un cambio de cultura. Declaró: «Estoy encantado de estar aquí y con ganas de trabajar con los jugadores y el cuerpo técnico.

Es un club con gran historia, una afición sólida y grandes expectativas, y estoy deseando conocerlo, así como la ciudad y a los seguidores. Mi prioridad inmediata es el equipo: forjar relaciones sólidas, establecer normas claras y lograr resultados de los que los aficionados del Leicester City se sientan orgullosos».