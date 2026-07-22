El legendario portero mexicano Guillermo Ochoa se retira a los 41 años tras ingresar, junto a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, en la historia de los Mundiales

Ochoa, uno de los mejores porteros mexicanos de la historia, anunció este martes su retirada del fútbol de élite. Ya había dicho que el Mundial 2026 sería su último torneo, aunque muchos esperaban que firmara un contrato corto para alargar su carrera.

Para acallar los rumores, recurrió a las redes sociales y escribió: «Lo di todo; lo dejé todo en el campo por mis clubes y por la selección, y hoy cuelgo los guantes». Y añadió: «Ser portero es esperar 90 minutos por un único momento en el que todo depende de ti. Y cuando llega, no puedes dudar».