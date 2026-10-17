En un insólito cruce entre la botánica y el deporte de élite, un grupo de científicos ha inmortalizado a Messi al dar su nombre a una nueva especie vegetal. Un reciente estudio académico ha detallado el descubrimiento de una planta singular en las zonas de gran altitud de los Andes, concretamente en el centro y el sur de Perú, según The Athletic.

Los investigadores decidieron llamar a la especie Salvia messii en honor al emblemático futbolista, estableciendo un paralelismo entre la resistencia de la planta y el talento perdurable del capitán del Inter Miami. La planta presenta llamativas flores de color azul claro y blanco, una combinación natural que refleja los célebres colores de la camiseta de la selección argentina.

El proceso para darle nombre siguió las estrictas normas de la nomenclatura botánica, que utiliza raíces latinas para clasificar los nuevos hallazgos biológicos. Al añadir la letra «i» al final del apellido del futbolista de 39 años, la comunidad científica designó la planta como «la salvia de Messi».



