Con Vitinha, João Neves y Bruno Fernandes, Portugal posee el mejor trío de centrocampistas del mundo. Detrás, el seguro Diogo Costa se apoya en una defensa excepcional liderada por Rubén Dias, del Manchester City, y completada por el brillante lateral Nuno Mendes.
Con Bernardo Silva en liza, no faltan experiencia ni calidad en ataque, aunque persisten las dudas sobre si João Félix y Rafael Leão explotarán todo su potencial.
Aun así, mucho depende de Ronaldo. Lo convocaron porque sigue marcando goles en la eliminatoria, la Liga de Naciones y la liga saudí, y eso cuenta. Pero a sus 41 años debe demostrar que aún está al máximo nivel.
Además, debe mantener la calma, no solo frente al arco. Portugal necesita que controle sus emociones cuando aumente la presión en las eliminatorias, algo complicado dada su tensión de los últimos cuatro años.
Su ambición sigue siendo una fuente de inspiración para sus compañeros, que quieren “ganar el Mundial con Ronaldo y para Ronaldo”, como dijo Vitinha. Por eso Portugal parte como favorita.
Que un equipo conceda tanta importancia a un individuo es discutible, pero comprensible. Ronaldo ha sido más que un gran jugador para Portugal; hace tiempo que es un símbolo de la Selección. Además, ha pasado por mucho para llegar hasta aquí.
Ha llevado su cuerpo y mente al límite durante cuatro años en busca de un final de cuento de hadas, así que, aunque no sabemos si su sacrificio dará fruto, una cosa es segura: sea cual sea el desenlace, habrá lágrimas.