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Cristiano Ronaldo Portugal World Cup portrait GFX 1:1GOAL
Mark Doyle

Traducido por

El legado de Cristiano Ronaldo en el Mundial: el ídolo portugués necesita un torneo a la altura de su estatus de leyenda en 2026

Analysis
Portugal
C. Ronaldo
World Cup
FEATURES

Las lágrimas rodaron por las mejillas de Cristiano Ronaldo tras el pitido final en el estadio Al Thumama de Doha, la noche del 10 de diciembre de 2022. El delantero, afectado por la sorpresiva derrota de Portugal ante Marruecos en cuartos de final del Mundial, no se atrevió a saludar a sus seguidores. Tan grande era su dolor que solo pudo expresarlo al día siguiente, a través de las redes sociales.

«Ganar un Mundial con Portugal era el sueño más grande de mi carrera», escribió en Instagram. «En mis cinco Mundiales en 16 años, siempre con grandes jugadores y el apoyo de millones de portugueses, lo he dado todo.

Lo di todo en el campo; nunca rehuí una batalla ni renuncié a ese sueño. Por desgracia, ese sueño terminó ayer». Pero no fue así.

A pesar de cumplir 41 años en enero, Ronaldo ha sido convocado para la selección de Portugal de cara al Mundial de 2026, y su última oportunidad de alcanzar la gloria podría ser la mejor hasta ahora...


  • Cristiano Ronaldo Portugal Morocco 2022 World CupGetty

    Un final triste

    Ronaldo llegó a Catar con su habitual confianza: quería silenciar a sus críticos tras un caótico final en el Manchester United y ganar el único título que le faltaba.

    Sin embargo, se marchó de forma parecida a su salida de Old Trafford: su reputación dañada por su malhumor público y por las noticias que indicaban que había amenazado con irse de la concentración de Portugal tras quedarse fuera del partido de octavos contra Suiza —que el equipo de Fernando Santos ganó 6-1 gracias a un hat-trick de Gonçalo Ramos, su sustituto—.

    «Se ha dicho, escrito y especulado mucho, pero mi dedicación a Portugal nunca ha flaqueado», escribió en redes. «Siempre fui un jugador más luchando por el mismo objetivo y nunca le daría la espalda a mis compañeros ni a mi país».

    «Por ahora no hay más que añadir. Gracias, Portugal. Gracias, Catar. El sueño fue bonito mientras duró. Dejemos que el tiempo hable y que cada uno saque sus conclusiones».

    La Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) consideró que era «el momento adecuado para iniciar un nuevo ciclo» con un nuevo seleccionador, aunque sin designar un nuevo capitán.

    Cuando Roberto Martínez lo reemplazó el 9 de enero de 2003, tenía la oportunidad perfecta para construir un equipo joven y emocionante con las futuras estrellas de Portugal. Pero no lo hizo.

    En su primera medida como seleccionador, Martínez voló a Arabia Saudí para convencer a Ronaldo de liderar Portugal en la Eurocopa 2024. Una decisión que, como era de esperar, resultó desastrosa.

    • Anuncios
  • Cristiano Ronaldo Portugal Slovenia Euro 2024Getty

    Desglose

    Ronaldo marcó con facilidad en la fase de clasificación para la Eurocopa, pero no vio puerta en Alemania pese a disparar más que cualquier otro jugador de campo. Peor aún, sus intentos por romper la sequía fueron contraproducentes y vergonzosos.

    Era evidente que había que sacarlo del campo, pero el indeciso Martínez se negó incluso a dejarlo en el banquillo en el último partido intrascendente de la fase de grupos, anteponiendo el capricho del individuo al bien del equipo.

    La presión creció tras el 2-0 ante Georgia y explotó cuando falló un penalti ante Eslovenia.

    En el descanso de la prórroga en Fráncfort, uno de los mejores jugadores de la historia se derrumbó. Una imagen impactante: se habían visto lágrimas en Catar, pero tras la eliminación de Portugal, no durante un partido.

    El peso de las expectativas se volvió insoportable para el jugador decisivo, y no era difícil entender por qué: una leyenda viva se había convertido en un lastre. Tras años cargando heroicamente con sus compañeros, ahora eran ellos quienes lo llevaban a él, y eso fue demasiado para el orgulloso portugués.

    Por eso, resultó difícil no sentir simpatía por el delantero en apuros, seguida de admiración por atreverse a lanzar el primer penalti de la tanda y, además, marcarlo.

  • Cristiano Ronaldo Portugal France Euro 2024Getty

    «Más Portugal, menos Ronaldo»

    Martínez, maestro del engaño y eterno optimista, ignoró en la rueda de prensa el desastre y destacó el coraje de Ronaldo.

    Menos sorprendente aún fue que mantuviera su plan de juego, claramente defectuoso, en los cuartos contra Francia, con Ronaldo como delantero centro.

    Repitió la fórmula y, como era de esperar, Portugal cayó en penaltis ante una Francia ineficaz, con su agotado talismán otra vez mudo. De inmediato se abrió el debate: ¿seguir con Martínez y Ronaldo? Un titular lo resumía todo: «¡Más Portugal, menos Ronaldo!».

    A pesar de la buena racha en la Liga de Naciones 2024-25, se rumoreó que el nuevo presidente de la FPF, Pedro Proença, planeaba echar a Martínez tras la fase final en Alemania y fichar a José Mourinho.

  • Cristiano Ronaldo Portugal Nations League 2025Getty Images

    «Un récord espectacular»

    Como era de esperar, Ronaldo se mostró molesto por las constantes especulaciones sobre Martínez, quien en la práctica prolongó su carrera internacional.

    «Cuestionar a alguien con un palmarés espectacular con Portugal me confunde», declaró antes de la final de la Liga de Naciones contra España. «Ha habido cierta falta de respeto. Hablar de otros entrenadores no tiene sentido. El entrenador ha hecho un trabajo extraordinario.

    Gane o pierda, siempre hay debate; eso viene con los charlatanes de sofá. Lo importante es que estamos muy contentos con su trabajo: llegó de otro país, habla nuestro idioma y canta nuestro himno con pasión. Eso es lo que cuenta.

    «Los resultados son muy positivos, gane o pierda. Siempre habrá debate, pero para mí no tiene sentido».

    Tras defender a Martínez fuera del campo, Ronaldo lo rescató dentro.

    Marcó el gol de la victoria en la semifinal de la Liga de Naciones contra Alemania y luego volvió a anotar en la final contra España, que Portugal ganó en los penaltis. Martínez había arriesgado su puesto y su reputación al apostar por Ronaldo, y la estrategia funcionó, aunque con retraso.

    Aun así, persisten las dudas sobre si seguir confiando en Ronaldo.

  • Cristiano Ronaldo PortugalGetty/GOAL

    Disminución de la movilidad

    Martínez asegura que «no ve indicios de que el nivel de Ronaldo haya bajado desde que se mudó a Arabia Saudí», pero eso omite lo esencial.

    Sus poderes sobrehumanos ya decaían antes de fichar por el Al-Nassr en enero de 2023; eso no es una crítica. Ronaldo retrasó el paso del tiempo hasta los 30 y, que se prepare para su sexta Copa del Mundo, demuestra su compromiso con el oficio.

    Fuera del campo pocos se esfuerzan más, pero dentro ya no puede hacerlo como antes.

    Pocos delanteros pueden jugar al más alto nivel sin presionar, así que Ronaldo resulta una anomalía. Algunos argumentan que Portugal rendiría más con un ariete más móvil.

    No fue casualidad que la Selecção brillara 9-1 ante Armenia con Ramos en punta, justo cuando Ronaldo cumplía sanción.

    Además, la sanción que cumplió sugiere otros posibles problemas en Norteamérica.


  • FBL-WC-2026-IRE-POR-QUALIFIERAFP

    Rabietas

    Ronaldo odia perder y eso lo convierte en un ganador empedernido. Con los años se ha vuelto más irritable.

    Durante sus tres años y medio buscando un título importante con el Al-Nassr mostró muchas rabietas. A principios de este año se declaró en huelga al creer que la Liga Profesional Saudí conspiraba contra su equipo, lo que reforzó la idea de que aún no sabe manejar la frustración.

    Recordemos que el capitán de la Selección ni siquiera debería estar disponible para los primeros partidos de la fase de grupos, tras recibir una tarjeta roja directa por agredir sin sentido a Dara O'Shea en la derrota de la fase de clasificación ante Irlanda el pasado noviembre.

    Sin embargo, la FIFA redujo la suspensión a un partido, por lo que podrá jugar contra la República Democrática del Congo y Uzbekistán, y así empezar con buen pie su última fase final.

    Aun así, su desesperación podría ser un problema cuando lleguen los momentos difíciles de la fase eliminatoria.

  • Cristiano Ronaldo Portugal 2025Getty

    El último baile

    A pesar de la atención mediática sobre Ronaldo, él se presiona más que nadie. Es un perfeccionista: solo le basta lo mejor, y ganar es imprescindible.

    Su fichaje por un equipo de Oriente Medio puede haber sido principalmente económico, pero las lágrimas que derramó en el partido contra el Damac, cuando sentenció la Pro League con su segundo gol, mostraron lo mucho que le importaba ese título.

    Por eso, es difícil exagerar la importancia del próximo Mundial para él: será su última oportunidad en el escenario más grande. Aunque se rumorea que quiere jugar en 2030 con su hijo, Cristiano Jr., no tendrá otra chance de dejar huella en el torneo más prestigioso.

    Pese a ser uno de los mejores de la historia y pentacampeón del Balón de Oro, solo jugó una semifinal y nunca anotó en eliminatorias. Por eso, su legado en el Mundial se juega en Norteamérica, y la presión será mayor que nunca.

    Afortunadamente, esa presión se aliviará gracias a sus compañeros: quizá sea el Ronaldo más débil que hayamos visto, pero forma parte de la selección más fuerte de la historia de la Seleção.

  • Cristiano Ronaldo Portugal 2025Getty

    ¿Un final de cuento de hadas?

    Con Vitinha, João Neves y Bruno Fernandes, Portugal posee el mejor trío de centrocampistas del mundo. Detrás, el seguro Diogo Costa se apoya en una defensa excepcional liderada por Rubén Dias, del Manchester City, y completada por el brillante lateral Nuno Mendes.

    Con Bernardo Silva en liza, no faltan experiencia ni calidad en ataque, aunque persisten las dudas sobre si João Félix y Rafael Leão explotarán todo su potencial.

    Aun así, mucho depende de Ronaldo. Lo convocaron porque sigue marcando goles en la eliminatoria, la Liga de Naciones y la liga saudí, y eso cuenta. Pero a sus 41 años debe demostrar que aún está al máximo nivel.

    Además, debe mantener la calma, no solo frente al arco. Portugal necesita que controle sus emociones cuando aumente la presión en las eliminatorias, algo complicado dada su tensión de los últimos cuatro años.

    Su ambición sigue siendo una fuente de inspiración para sus compañeros, que quieren “ganar el Mundial con Ronaldo y para Ronaldo”, como dijo Vitinha. Por eso Portugal parte como favorita.

    Que un equipo conceda tanta importancia a un individuo es discutible, pero comprensible. Ronaldo ha sido más que un gran jugador para Portugal; hace tiempo que es un símbolo de la Selección. Además, ha pasado por mucho para llegar hasta aquí.

    Ha llevado su cuerpo y mente al límite durante cuatro años en busca de un final de cuento de hadas, así que, aunque no sabemos si su sacrificio dará fruto, una cosa es segura: sea cual sea el desenlace, habrá lágrimas.

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