Ronaldo llegó a Catar con su habitual confianza: quería silenciar a sus críticos tras un caótico final en el Manchester United y ganar el único título que le faltaba.

Sin embargo, se marchó de forma parecida a su salida de Old Trafford: su reputación dañada por su malhumor público y por las noticias que indicaban que había amenazado con irse de la concentración de Portugal tras quedarse fuera del partido de octavos contra Suiza —que el equipo de Fernando Santos ganó 6-1 gracias a un hat-trick de Gonçalo Ramos, su sustituto—.

«Se ha dicho, escrito y especulado mucho, pero mi dedicación a Portugal nunca ha flaqueado», escribió en redes. «Siempre fui un jugador más luchando por el mismo objetivo y nunca le daría la espalda a mis compañeros ni a mi país».

«Por ahora no hay más que añadir. Gracias, Portugal. Gracias, Catar. El sueño fue bonito mientras duró. Dejemos que el tiempo hable y que cada uno saque sus conclusiones».

La Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) consideró que era «el momento adecuado para iniciar un nuevo ciclo» con un nuevo seleccionador, aunque sin designar un nuevo capitán.

Cuando Roberto Martínez lo reemplazó el 9 de enero de 2003, tenía la oportunidad perfecta para construir un equipo joven y emocionante con las futuras estrellas de Portugal. Pero no lo hizo.

En su primera medida como seleccionador, Martínez voló a Arabia Saudí para convencer a Ronaldo de liderar Portugal en la Eurocopa 2024. Una decisión que, como era de esperar, resultó desastrosa.