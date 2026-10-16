El Leeds United parece haber asegurado la continuidad a largo plazo de su entrenador, Farke, después de que varias informaciones apuntaran a un principio de acuerdo para renovar su contrato. Según The Athletic, se espera que el técnico alemán, que llegó al club en julio de 2023 con un contrato de cuatro años, firme una ampliación que le mantendrá al frente del equipo hasta 2029.

La noticia llega tras una etapa de importantes avances del club bajo la dirección de Farke, en la que ha pasado de aspirar al ascenso desde la Championship a consolidarse en la Premier League. La posible renovación supone un gran impulso para el Leeds United, que busca dar continuidad a su impresionante rendimiento reciente y afianzar su posición entre la élite del fútbol inglés.



