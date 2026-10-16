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El Leeds United y Daniel Farke alcanzan un principio de acuerdo para un nuevo contrato hasta 2029
Farke apunta a seguir en Elland Road a largo plazo
El Leeds United parece haber asegurado la continuidad a largo plazo de su entrenador, Farke, después de que varias informaciones apuntaran a un principio de acuerdo para renovar su contrato. Según The Athletic, se espera que el técnico alemán, que llegó al club en julio de 2023 con un contrato de cuatro años, firme una ampliación que le mantendrá al frente del equipo hasta 2029.
La noticia llega tras una etapa de importantes avances del club bajo la dirección de Farke, en la que ha pasado de aspirar al ascenso desde la Championship a consolidarse en la Premier League. La posible renovación supone un gran impulso para el Leeds United, que busca dar continuidad a su impresionante rendimiento reciente y afianzar su posición entre la élite del fútbol inglés.
El camino de Farke hacia la redención
La trayectoria de Farke en el Leeds ha sido una historia de superación progresiva. Tras la decepción de perder la final del playoff de ascenso ante el Southampton en 2024, mantuvo la concentración y llevó al equipo al título de la Championship al año siguiente. Su capacidad para adaptarse a las exigencias de la Premier League quedó reflejada en el meritorio decimocuarto puesto logrado la pasada temporada.
Esta temporada, el Leeds ha mantenido esa trayectoria ascendente: permaneció invicto en sus seis primeros partidos de liga antes de caer por la mínima ante el Arsenal. Esa regularidad hizo que la ampliación de su contrato fuera una prioridad para los responsables del club, que querían evitar cualquier incertidumbre de cara al último año de su anterior acuerdo.
El director general expone la visión del club
La postura del club sobre el futuro de Farke se ha mantenido igual durante varios meses, incluso mientras crecían las especulaciones sobre el avance de las negociaciones. El director general Robbie Evans ya había hablado de las conversaciones en curso y había subrayado el deseo de ambas partes de continuar su relación.
«Daniel ha hecho un trabajo fantástico aquí y estamos encantados con las dos últimas temporadas. Queremos seguir así y continuar construyendo el proyecto a largo plazo. Por eso intentábamos encontrar una solución con él a largo plazo», explicó Evans en unas declaraciones difundidas anteriormente por el Yorkshire Evening Post.
«En cuanto a las negociaciones del contrato, Daniel y yo, el equipo de Daniel y yo, hemos mantenido conversaciones muy positivas durante los últimos tres meses y todos estamos de acuerdo en lo que queremos conseguir con el proyecto a largo plazo», añadió el director general.
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Exigencias tácticas y competencia por un puesto en la plantilla
Pese a las buenas noticias fuera del campo, Farke sigue centrado en los retos inmediatos de su plantilla, en particular en la necesidad de que los suplentes tengan un mayor impacto. Tras varios partidos recientes en los que los cambios no alteraron el rumbo del encuentro, el entrenador ha dejado claras sus expectativas sobre los jugadores del banquillo.
En una reciente comparecencia ante los medios, admitió que las actuaciones de quienes habían entrado desde el banquillo habían sido decepcionantes. Señaló que, aunque Lukas Nmecha había marcado la diferencia en una fase anterior de la temporada, no podía decirse lo mismo de las últimas apariciones como suplentes ante rivales de primer nivel. «Si no tienes impacto, a menudo existe la posibilidad de que entre otro. Es la competencia. Todos tenemos que rendir».
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