AFP
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El Leeds United quiere fichar gratis al exinternacional alemán tras la decisión del Dortmund de dejar marchar a este experimentado centrocampista
El Leeds busca un agente libre con experiencia
Según el YEP, el Leeds United considera fichar a Brandt para reforzar su plantilla tras quedar 14.º en la Premier. El jugador, de 30 años, quedará libre este verano tras acabar su contrato con el Dortmund.
Llegó al Borussia Dortmund procedente del Bayer Leverkusen en 2019 por 25 millones de euros y ha disputado más de 380 partidos en la Bundesliga, además de 48 con la selección alemana y varias campañas europeas de alto nivel.
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La trayectoria de Brandt demuestra su pedigrí.
Brandt deja el Dortmund tras una etapa destacada en Alemania. En 307 partidos ha marcado 57 goles y dado 70 asistencias, y cuenta con más de 80 encuentros de Liga de Campeones.
Su experiencia sería clave para el Leeds, que busca más calidad y profundidad. Varios clubes lo siguen, y al menos uno podría ofrecerle la Liga de Campeones.
Su versatilidad hace que Brandt sea una opción atractiva.
La versatilidad de Brandt es su mayor virtud: ha jugado como centrocampista ofensivo, central retrasado y en ambas bandas, lo que brinda múltiples opciones tácticas. Esta flexibilidad atrae al Leeds, que busca reforzar centro del campo y ataque este verano. Brandt aportaría creatividad, experiencia y gol.
Según se informa, el Leeds también sigue de cerca a otros objetivos para el centro del campo, entre ellos el internacional norirlandés Shea Charles, mientras el club sopesa opciones para la nueva temporada.
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Quedan por tomar decisiones clave en materia de contratación
El Leeds debe decidir si intensifica su interés en fichar a Brandt ante la competencia de otros clubes. Aunque la posibilidad de incorporar gratis a un jugador con su experiencia resulta atractiva, también podrían interesarle al centrocampista alemán otros destinos. La actividad del club en el mercado de las próximas semanas dirá si Brandt se convierte en un objetivo realista o si sigue siendo uno de los muchos nombres que se barajan, mientras el Leeds busca reforzar su plantilla con una mezcla de experiencia y talento emergente.