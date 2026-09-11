El director general del Leeds, Evans, ha confirmado que el club está negociando activamente un nuevo contrato con el entrenador Daniel Farke. El técnico alemán se encuentra actualmente en el último año de su contrato en Elland Road.

Farke ha impresionado profundamente a la cúpula del Leeds desde su llegada en 2023. Guiò con éxito al Leeds a un 14.º puesto en la Premier League y a unas semifinales de la FA Cup la temporada pasada, dando continuidad a su sufrido ascenso en la campaña 2024-25.

Con cinco puntos sumados en sus tres primeros partidos de liga de esta temporada, el club está deseoso de asegurar el futuro a largo plazo de Farke. Evans elogió enormemente al entrenador y afirmó que ha hecho "un trabajo fantástico" hasta ahora.