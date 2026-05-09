Getty Images
Traducido por
El Leeds United está en pole position para fichar al delantero de la Juventus y le ofrecerá un sueldo millonario
El Leeds lidera la carrera por fichar a Openda
El Leeds United sigue siendo favorito para fichar al delantero de la Juventus Lois Openda este verano, pese a la interés del Coventry City, según Football Insider.
Se cree que el club de West Yorkshire está mejor posicionado para cerrar un fichaje costoso en la próxima ventana, con una cesión con opción de compra como opción preferida para llevarlo a la Premier League.
La Juventus quiere deshacerse del jugador de 26 años tras una etapa difícil en Italia, y fuentes señalan que el Leeds está dispuesto a asumir un gran compromiso económico y a ofrecerle un alto salario. Openda ha jugado 37 partidos con la Juventus esta temporada y solo ha marcado dos goles.
- Getty Images Sport
La Juventus está dispuesta a prescindir del delantero belga
Openda llegó a la Juventus con grandes expectativas tras ser cedido por el RB Leipzig el verano pasado, pero hasta ahora no ha estado a la altura.
Su traspaso a Turín se hará definitivo por unos 35 millones de libras, pero la directiva ya busca cómo deshacerse de él.
Luciano Spalletti y su equipo ya buscan traspasarlo este verano. El jugador está lejos del delantero que marcó 41 goles y dio 14 asistencias en 90 partidos con el Leipzig, así que su futuro en la Juventus es incierto.
Refuerzos estratégicos para Daniel Farke
En los últimos meses, el Leeds ha priorizado la contratación de un nuevo delantero y busca fichar a Openda.
Buscando un socio goleador de primer nivel para Dominic Calvert-Lewin, el club aspira a escalar posiciones en la tabla la próxima temporada. Aunque el Coventry también sigue al jugador, por ahora está muy por detrás de los Whites en la puja.
Su experiencia en la Bundesliga avala su calidad, pese a las dificultades en la Serie A. A Farke le atraen su movilidad y versatilidad, y confía en que recupere su mejor nivel en la Premier League.
- AFP
Dificultades económicas al solicitar un préstamo para comprar una vivienda
Según Football Insider, desde abril el Leeds busca un descuento por Openda y quiere ficharlo primero en cesión con opción de compra. La Juventus pide la mayor parte de los 35 millones que pagó por el delantero, pero el club blanco no piensa llegar a esa cifra. Las conversaciones se centrarán en el precio final de esa cláusula.
Además, desean posponer la opción de compra para distribuir su presupuesto entre varias incorporaciones de cara a la próxima temporada.