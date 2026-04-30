El Leeds quiere fichar al internacional japonés que jugó en la dolorosa derrota en cuartos de final de la Liga de Campeones ante el Arsenal

Morita aportaría gran experiencia internacional a Elland Road, con 40 partidos y seis goles con Japón. Su solidez táctica fue clave en el recorrido del Sporting en la Liga de Campeones, que acabó con una dolorosa eliminación en cuartos ante el Arsenal. Jugó los 90 minutos en la ida, que perdió 1-0 en Lisboa, y 77 en la vuelta sin goles en el Emirates, demostrando su nivel ante rivales de élite de la Premier League.