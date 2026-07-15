Getty Images Sport
Traducido por
El Leeds demanda al Leicester por incumplir las normas financieras, lo que afectó su intento de ascender a la Premier League
Solicitud de indemnización económica
Según The Athletic, el Leeds demandó al Leicester por perder el ascenso automático 2023-24. El Leicester ganó la Championship, pero luego fue sancionado por incumplir las normas de gasto. El Leeds, que quedó dos puestos por debajo, perdió la final de los play-offs y se quedó otra temporada en segunda.
La demanda detalla pérdidas económicas y pide una indemnización por el incumplimiento de las normas de rentabilidad y sostenibilidad (PSR). El Leicester fue sancionado con seis puntos la temporada pasada por esas infracciones. Ambos clubes se han negado a hacer declaraciones.
- Getty Images Sport
El precedente de Burnley allana el camino
El Leeds decidió acudir a los tribunales tras el éxito del Burnley en su demanda contra el Everton. El mes pasado se conoció que el Everton debe pagar al Burnley 35 millones de libras por incumplir la PSR en la temporada 2021-22. El Everton terminó cuatro puntos por encima del Burnley, que descendió y perdió los ingresos de la Premier League.
El Burnley demostró que habría permanecido en la categoría de haber aplicado una deducción de puntos al Everton. Una comisión independiente concluyó que, “a la luz de las probabilidades”, el incumplimiento de la PSR por parte del Everton provocó el descenso del Burnley. Aunque el Everton ha anunciado que recurrirá la decisión, el marco para la indemnización ya está establecido.
Oportunidades de ascenso perdidas
Aunque el caso del Burnley no crea un precedente jurídico vinculante, ha marcado una guía clara para que otros clubes reclamen indemnizaciones. Se espera que el Leeds argumente que habría ascendido automáticamente a la Premier League en la temporada 2023-24 si el Leicester hubiera cumplido estrictamente las normas del PSR.
La diferencia económica entre la Championship y la Premier es enorme, y el Leeds se quedó sin importantes ingresos al quedarse a las puertas de los play-offs. En lugar de jugar en primera, tuvo que prepararse para otra temporada agotadora en la Championship. Este litigio refleja la tendencia de los clubes a exigir responsabilidades y compensación cuando sus rivales incumplen las normas financieras.
- AFP
¿Qué pasará ahora?
La batalla legal entre Leeds y Leicester está en sus primeras fases y no se celebrará hasta el próximo verano. Mientras tanto, ambos clubes se centrarán en sus temporadas. El resultado podría cambiar aún más el panorama jurídico del fútbol inglés y abrir la puerta a que más clubes reclamen indemnizaciones por incumplimientos financieros.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias