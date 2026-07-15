El Leeds demanda al Leicester por incumplir las normas financieras, lo que afectó su intento de ascender a la Premier League

Según The Athletic, el Leeds demandó al Leicester por perder el ascenso automático 2023-24. El Leicester ganó la Championship, pero luego fue sancionado por incumplir las normas de gasto. El Leeds, que quedó dos puestos por debajo, perdió la final de los play-offs y se quedó otra temporada en segunda.

La demanda detalla pérdidas económicas y pide una indemnización por el incumplimiento de las normas de rentabilidad y sostenibilidad (PSR). El Leicester fue sancionado con seis puntos la temporada pasada por esas infracciones. Ambos clubes se han negado a hacer declaraciones.