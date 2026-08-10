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Lameck Banda LecceGetty
Adhe Makayasa

Traducido por

El Lecce recurre a la FIFA porque el extremo desaparecido Lameck Banda se niega a regresar para la pretemporada

L. Banda
Lecce
Serie A

El Lecce ha recurrido a la FIFA para emprender acciones legales contra Lameck Banda después de que el internacional zambiano no se incorporara a la pretemporada hace cuatro semanas. Pese a seguir teniendo contrato en la Serie A hasta junio de 2027, el extremo ha cortado toda comunicación con el club, mientras varias informaciones le vinculan con un traspaso no autorizado al conjunto libio Al Swehli SC.

  • Un incumplimiento disciplinario provoca una apelación

    Según La Gazzetta dello Sport, el Lecce ha presentado oficialmente una denuncia formal ante la FIFA, así como ante las Federaciones de Fútbol de Zambia y Libia, señalando que el jugador sigue teniendo contrato después de que Banda se ausentara sin autorización de la pretemporada durante cuatro semanas consecutivas.

    El contrato del extremo de 25 años en Italia se extiende hasta junio de 2027 después de que el club ejecutara una opción de ampliación unilateral, pero se ha negado a toda comunicación. La situación se agravó aún más tras las informaciones de que Banda fue visto en El Cairo con el club libio Al Swehli SC, que busca su fichaje después de que el Lecce rechazara una oferta inicial inferior a 1 millón de euros.

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    La jerarquía del club expresa su traición

    La cúpula directiva del club no pudo ocultar su profunda decepción por la conducta poco profesional mostrada por el extremo.

    En declaraciones al diario Nuovo Quotidiano di Puglia, el director deportivo del Lecce, Stefano Trinchera, confirmó que el club no ha logrado establecer contacto con Banda: "Por desgracia, no sabemos nada de Lameck Banda desde hace varios días. Seguimos llamando a Banda para que se someta a las pruebas médicas, pero no recibimos respuesta. Veremos cuánto tiempo sigue así. De lo que sí podemos estar seguros es de que pagará las consecuencias por su comportamiento".

    Trinchera reforzó la sorpresa del consejo dada la firmeza del apoyo que el club le había brindado: "Decir que nos sentimos decepcionados se queda corto. Siempre hemos apoyado mucho a Lameck, también en algunos asuntos personales. Por eso su comportamiento nos ha sorprendido a todos".

  • El extremo fuerza un lucrativo traspaso

    Las medidas extremas de Banda se desencadenaron por una propuesta de contrato de dos años del Al Swehli SC por valor de 1,6 millones de euros por temporada de cara a su campaña en la Liga de Campeones de la CAF. El jugador afirma que desconocía la cláusula de ampliación automática cuando firmó su contrato inicial procedente del Maccabi Petah Tikva en 2022. Desde su llegada a Italia por 2 millones de euros, el internacional zambiano, con 22 partidos, ha disputado 109 encuentros oficiales con los Salentini, con un balance de nueve goles y 12 asistencias.

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    La batalla legal amenaza su carrera

    El Lecce espera ahora una respuesta oficial de la FIFA sobre posibles sanciones que le impidan jugar o restricciones a los traspasos internacionales para el jugador. El entrenador y la cúpula del club deben centrarse en dar forma a su plantilla de la Serie A sin la presencia de Banda antes del inicio de la temporada nacional. Esta disputa legal amenaza con desencadenar un prolongado proceso de arbitraje que podría alterar gravemente la carrera del extremo tanto a nivel de club como internacional.

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