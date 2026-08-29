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El Lecce inicia una batalla legal contra Lameck Banda y el Al Swehly por una salida en un traspaso «ilegítima»
El Lecce impugna la rescisión unilateral
El club italiano de la máxima categoría ha emprendido oficialmente acciones legales por la rebelión del extremo zambiano después de considerar ilegítimo su traspaso a Libia. Banda, que sigue teniendo contrato en el Stadio Via del Mare hasta junio de 2027, no se presentó al entrenamiento de pretemporada en Austria antes de incorporarse al Al Swehly. Según La Gazzetta dello Sport, el Lecce exige ahora una compensación económica junto con duras sanciones disciplinarias tanto contra el jugador como contra su nuevo equipo.
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Triple frente legal abierto
La cúpula giallorossa, encabezada por el presidente Damiani, ha puesto en marcha una ofensiva legal en varios frentes ante el Tribunal de la FIFA, el Panel Nacional de Arbitraje y los organismos de protección de derechos de imagen. El Lecce está instando a la FIFA a declarar nula y sin efecto la rescisión unilateral del contrato del jugador por falta de causa justificada, al tiempo que acusa al Al Swehly de inducir un incumplimiento contractual. El conjunto salentino también ha impugnado un vídeo promocional publicado por el club libio el 21 de agosto, al alegar un uso no autorizado de imágenes de partidos.
Los tribunales estudian duras sanciones
En el ámbito nacional, el Lecce ha iniciado un procedimiento disciplinario ante el Panel Arbitral para congelar los pagos salariales del extremo con efecto retroactivo desde el 1 de julio del año pasado por incumplimiento de contrato. Esto se produce después de la negativa inicial de la FIGC a sancionar el traspaso antes de que la FIFA concediera una autorización provisional. Si los tribunales fallan a favor del Lecce, el extremo se enfrenta a una larga sanción que le impediría jugar, mientras que el Al Swehly podría recibir una multa considerable y un embargo en el mercado de fichajes.
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El foco en la Serie A continúa
El Lecce debe volver a centrar rápidamente su atención en lo que ocurre sobre el terreno de juego mientras se prepara para un crucial duelo en casa contra la Roma en la Serie A este fin de semana. El entrenador Eusebio Di Francesco debe mantener la estabilidad en el vestuario en medio de la batalla legal que se avecina y de las distracciones de los últimos días del mercado de fichajes. Una resolución final de los órganos judiciales de la FIFA servirá como un referente importante para la integridad contractual en el fútbol europeo.
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