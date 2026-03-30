¿El lateral derecho más completo de la Premier League? A Daniel Muñoz le dicen quién está por encima de él, mientras se advierte a la estrella del Crystal Palace de que su soñado fichaje por el Manchester United «podría no materializarse»

Muñoz fichó por el Selhurst Park procedente del Genk en enero de 2024, en una operación por la que se pagaron 8 millones de euros (7 millones de libras esterlinas/9 millones de dólares). Ese fichaje ha resultado ser toda una ganga, ya que el internacional colombiano de 29 años se ha adaptado rápidamente a las exigencias de la máxima categoría del fútbol inglés.

El sudamericano ha brillado bajo las órdenes del técnico austriaco Oliver Glasner, con un sistema 3-4-2-1 que le permite campar a sus anchas por la banda derecha.

Muñoz —mientras que otros, como el exentrenador del Manchester United Rubén Amorim, han tenido dificultades para que ese enfoque táctico funcione— se ha convertido en el ejemplo perfecto de lo que un lateral moderno debe aportar a cualquier equipo.

Se siente tan cómodo subiendo al ataque como retrocediendo, aportando de forma positiva en ambos extremos del campo. Los jugadores en su posición suelen destacar en el aspecto ofensivo o en el defensivo, y es raro encontrar a alguien que difumine esas líneas.