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¡El lado humano de Ancelotti! El nuevo técnico del Lille desvela el vínculo especial con su plantilla tras la victoria
Construir una cultura ganadora
Davide Ancelotti ha comenzado con fuerza su etapa en el fútbol francés tras guiar al Lille a una convincente victoria por 0-2 a domicilio contra el Angers. Presentado como nuevo entrenador del club de cara a la temporada 2026-27 con un contrato hasta junio de 2028, el técnico italiano ha implantado rápidamente su visión táctica. Tras el exitoso estreno, la atención se ha desplazado de forma natural hacia cómo gestiona el exasistente del Real Madrid su vestuario. La capacidad de Ancelotti para unir tanto a jugadores veteranos como a jóvenes talentos ya ha empezado a dar sus frutos sobre el terreno de juego.
- AFP
Priorizando el factor humano
En declaraciones a los medios tras el partido, Ancelotti ofreció una visión poco habitual de su filosofía como entrenador y de su enfoque diario con la plantilla. En lugar de basarse únicamente en límites profesionales marcados por la autoridad, el joven técnico destacó que los vínculos personales constituyen la base de su estilo de liderazgo. «Siempre doy prioridad a la conexión humana por encima de la relación profesional con mis jugadores», afirmó Ancelotti. Señaló que fomentar la confianza mutua es esencial para afrontar los inevitables desafíos que surgen a lo largo de una exigente temporada nacional.
Gestionar a las estrellas y la armonía del vestuario
El exentrenador del Botafogo reconoció que mantener una comunicación abierta ayuda a tender puentes entre el cuerpo técnico y los jugadores, ya sea al tratar con veteranos curtidos o con talentos emergentes. Señalando su estrecha relación con figuras clave de la plantilla, Ancelotti expresó su alegría al ver a los jugadores correr hacia él para celebrar después de marcar. «Por supuesto, estoy feliz de que vinieran a verme después de su gol», añadió. «Estamos al principio de esta historia y estoy contento con la relación que tengo con todos los jugadores y con el club».
- AFP
Mirando hacia futuras pruebas
Superado con éxito el partido ante el Angers, la atención de Ancelotti se centra de inmediato en mantener esta armonía positiva a medida que se acercan desafíos más exigentes. El defensa Romain Perraud elogió la energía inicial del equipo y el eficaz plan de partido del nuevo cuerpo técnico, aunque advirtió de que la regularidad en ambas partes sigue siendo vital. Mientras el Lille prepara su próximo duelo en casa contra el Paris, el enfoque de Ancelotti en la gestión del vestuario volverá a ponerse a prueba. Mantener unas relaciones sólidas con los jugadores y la resiliencia colectiva será clave si el club quiere sostener su impulso de inicio de temporada.
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