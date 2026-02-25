Getty Images Sport
El juicio en Grecia contra Harry Maguire por agredir a un agente de policía e intentar sobornarlo podría posponerse por QUINTA vez
¿Por qué arrestaron a Maguire?
Maguire fue arrestado y declarado culpable de los cargos de agresión agravada, resistencia al arresto e intentos repetidos de soborno en 2020 en Syros, Grecia, mientras estaba de vacaciones con su familia y amigos. Los cargos se presentaron tras un altercado con agentes de policía que dio lugar a acusaciones de intento de soborno después de que la estrella del Manchester United fuera trasladada a la comisaría. Maguire fue declarado culpable y condenado a una pena de 21 meses de prisión suspendida. Sin embargo, apeló el veredicto, que, según la legislación griega, fue inmediatamente anulado. El primer nuevo juicio se pospuso en mayo de 2023, ya que su abogado no estaba disponible debido a un conflicto de agenda. El segundo intento se retrasó por una huelga de abogados en febrero de 2024. También se han pospuesto otros dos nuevos juicios, y la última fecha fijada es el 4 de marzo.
El nuevo juicio podría retrasarse de nuevo.
Ahora hay muchas posibilidades de que el nuevo juicio de Maguire se posponga por quinta vez, según el Daily Mail. Si eso ocurriera, aumentaría la posibilidad de que el caso de Maguire nunca llegara a juicio, ya que el plazo de prescripción en Grecia es de ocho años, es decir, en agosto de 2028 en el caso de Maguire.
El defensa del Manchester United siempre ha negado enérgicamente las acusaciones en su contra. En 2020 declaró a BBC Sport: «No es agradable ver malas noticias sobre uno mismo. Nadie sabe lo que pasó esa noche. O lo crees o no lo crees. Incluso después del juicio, las historias que salen a la luz están tan lejos de la verdad que es increíble. Así que no, mi carácter y mi personalidad seguirán siendo los mismos. Soy fuerte mentalmente y superaré esto. Tengo la conciencia tranquila. Sé exactamente lo que pasó esa noche».
Maguire vuelve a la acción en el Manchester United
Maguire no tiene que asistir al nuevo juicio en persona, ya que su equipo de defensa intentará limpiar su nombre si el nuevo juicio se lleva a cabo en Syros. El defensa del Manchester United acaba de regresar tras una baja por lesión de nueve partidos con el equipo de Michael Carrick, aunque su futuro en el club sigue siendo incierto. El jugador de 32 años termina contrato al final de la temporada y aún está por ver dónde jugará al fútbol en 2026-27.
Habló sobre su futuro al comienzo de la temporada y no parecía tener prisa por dejar el United, según declaró a BBC Sport: «Obviamente, tengo algo en mente sobre lo que quiero hacer y dónde quiero estar. No quiero contárselo a todo el mundo, pero es un club increíble para jugar y sería una tontería querer salir de él tan pronto como sea posible. La jerarquía ha llegado, con [el director técnico] Jason [Wilcox] y el entrenador, y creo que lo están llevando por el buen camino. Desde que empecé hace seis años hasta ahora, la estructura detrás del cuerpo técnico es completamente diferente. Estamos en un buen momento. Mucho mejor».
La reciente forma de Maguire en el Manchester United también ha dado lugar a rumores sobre una posible vuelta a la selección inglesa para el Mundial de 2026. El seleccionador de los Tres Leones, Thomas Tuchel, dijo el mes pasado que el defensa estaba «de nuevo en el punto de mira» mientras se prepara para cerrar la convocatoria para el torneo.
¿Qué viene después?
Maguire se centrará en el fútbol mientras espera a ver si se lleva a cabo su último nuevo juicio. Antes de esa fecha, el Manchester United se enfrentará al Crystal Palace en la Premier League. Los Red Devils han ganado cinco partidos y empatado uno bajo la dirección del entrenador interino Carrick, y su objetivo será mantener esa racha el domingo en Old Trafford.
