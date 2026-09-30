«El juicio del siglo»: la prensa mundial reacciona al escándalo del Manchester City

El diario británico Daily Mail afirmó: "Deben retirarse los ocho títulos de la Premier League al Manchester City y descender al club a una categoría inferior por sus manipulaciones, que afectaron a la historia de sus rivales: el Manchester United y el Liverpool".

Y continuó: "El fútbol inglés ha sufrido un daño irreparable y nunca volverá a ser lo que era".

La cadena británica BBC comentó: "La magnitud del problema no tiene precedente alguno, no solo en la Premier League, y no solo en el fútbol inglés, sino en todos los deportes. Esa es la importancia y la gravedad de la situación".

Por su parte, el diario The Sun señaló: "Esta no es simplemente una historia de mala conducta, sino un ajuste de cuentas severo por un comportamiento vergonzoso de dimensiones históricas. No es de extrañar que los demás clubes deseen ver un derramamiento de sangre (un castigo severo). El castigo debe ser tan duro como duro es el veredicto".