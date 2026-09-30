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«El juicio del siglo»: la prensa mundial reacciona al escándalo del Manchester City

Liverpool vs Manchester City
Liverpool
Manchester City
Premier League
Inglaterra

Los diarios de todo el mundo recibieron una impactante sorpresa relacionada con el fútbol inglés, después de que una comisión independiente declarara culpable al Manchester City de infringir todas las normas financieras de la Premier League.

Las consecuencias podrían ser graves para el club, incluyendo multas, la retirada de títulos e incluso el descenso a categorías inferiores.

El diario alemán Bild recogió cómo reaccionó la prensa de todo el mundo ante lo que denominó el "escándalo del Manchester City":

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  • ¡Un daño irreparable!

    El diario británico Daily Mail afirmó: "Deben retirarse los ocho títulos de la Premier League al Manchester City y descender al club a una categoría inferior por sus manipulaciones, que afectaron a la historia de sus rivales: el Manchester United y el Liverpool".

    Y continuó: "El fútbol inglés ha sufrido un daño irreparable y nunca volverá a ser lo que era".

    La cadena británica BBC comentó: "La magnitud del problema no tiene precedente alguno, no solo en la Premier League, y no solo en el fútbol inglés, sino en todos los deportes. Esa es la importancia y la gravedad de la situación".

    Por su parte, el diario The Sun señaló: "Esta no es simplemente una historia de mala conducta, sino un ajuste de cuentas severo por un comportamiento vergonzoso de dimensiones históricas. No es de extrañar que los demás clubes deseen ver un derramamiento de sangre (un castigo severo). El castigo debe ser tan duro como duro es el veredicto".

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  • El juicio del siglo: un paso en una historia que aún no ha terminado

    Por su parte, el diario francés Le Parisien afirmó: "Tras este anuncio, el Manchester City debe esperar lo peor".

    En Italia, el diario La Gazzetta dello Sport comentó: "El fallo no es más que un paso en una historia que aún no ha terminado. Sigue siendo el juicio del siglo para el fútbol inglés. (...) Es una gran victoria para el fútbol inglés. Demuestra que la Premier League es capaz de aplicar sus normas, y que los clubes no pueden simplemente incumplirlas. A pesar de las grandes críticas que ha recibido a lo largo de los últimos quince años, la Premier League sale reforzada como institución".

    También el diario italiano Corriere dello Sport señaló: "Aún no se ha concluido la imposición de las sanciones, pero el fallo es importante. El club podría enfrentarse a un delicado problema económico: reclamaciones de indemnización por parte de otros clubes que se sienten perjudicados".

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  • Tono firme: ¡todas las posibilidades están sobre la mesa!

    Y en Estados Unidos, The New York Times ofreció una opinión que decía: "A pesar del daño sufrido por el Manchester City a raíz de la decisión de la comisión, el comunicado emitido por la Premier League fue aún más contundente".

    Y continuó: "El asunto no se limitó a condenar al club por todos los cargos que se le imputaban, salvo uno de entre más de cien, sino que el lenguaje empleado por la comisión (...) perjudica gravemente la imagen del club y, lo que es más importante, la imagen de sus propietarios en Abu Dabi. ¿Descuento de puntos? ¿Expulsión de la Premier League? Ahora todas las posibilidades están sobre la mesa".

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