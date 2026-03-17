«El jugador más parecido» a Lionel Messi en su bache de forma: al alumno modelo de Pep Guardiola le espera un doble despertar amargo

Pero, ¿qué hay de Lionel Messi?, uno podría preguntarse. El entrenador del Manchester City hizo a finales de noviembre una comparación muy reveladora al respecto: «Ha estado brillante durante toda la temporada», dijo Guardiola sobre Foden, de 25 años. «Me recuerda a un jugador al que entrené en el Barcelona, que llegaba al área y disparaba desde fuera. Es el jugador más parecido que he visto nunca.»

Estas palabras parecieron espolear a Foden. Y es que llegaron justo en un momento en el que el extremo ofensivo iniciaba la mejor racha de su actual temporada. En cuatro partidos de liga, todos ellos ganados por el City, Foden marcó seis goles y dio una asistencia.

Aunque Guardiola dejó a Foden jugar los 90 minutos en cada uno de los cuatro partidos siguientes de la Premier League, desde entonces se ha producido un claro cambio. Foden ha jugado doce veces desde entonces y ha pasado 13 partidos sin sumar ningún punto. Su último gol lo marcó al final de la racha mencionada, el 14 de diciembre.