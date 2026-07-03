El jugador fiel a un solo club... ¿Cómo ha forjado el hockey al delantero más peligroso de España?

En cada partido del Mundial 2026, todos miran a la joven estrella Lamine Yamal. Las cámaras le siguen, la afición luce su camiseta y los analistas elogian su talento.

Sin embargo, mientras Yamal acapara los focos, otro futbolista trabaja con discreción y eficacia, marcando diferencias sin tanto reconocimiento. Se trata de Mikel Oyarzabal, delantero de la Real Sociedad, convertido en el arma más letal de la plantilla y ejemplo de que los grandes torneos los gana quien mejor aprovecha el momento.

En los dieciseisavos ante Austria marcó dos goles que dieron el 3-0 y supusieron la primera victoria eliminatoria de España en 16 años, confirmando su mejor momento.