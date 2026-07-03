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Spain v Austria: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Karim Malim

Traducido por

El jugador fiel a un solo club... ¿Cómo ha forjado el hockey al delantero más peligroso de España?

FEATURES
M. Oyarzabal
España vs Austria
España
Austria
World Cup
Portugal vs España
Portugal
España
Austria
EE. UU.
Portugal

Una lesión casi acaba con su sueño, pero regresó para convertirse en la pesadilla de todas las defensas.

En cada partido del Mundial 2026, todos miran a la joven estrella Lamine Yamal. Las cámaras le siguen, la afición luce su camiseta y los analistas elogian su talento.

Sin embargo, mientras Yamal acapara los focos, otro futbolista trabaja con discreción y eficacia, marcando diferencias sin tanto reconocimiento. Se trata de Mikel Oyarzabal, delantero de la Real Sociedad, convertido en el arma más letal de la plantilla y ejemplo de que los grandes torneos los gana quien mejor aprovecha el momento.

En los dieciseisavos ante Austria marcó dos goles que dieron el 3-0 y supusieron la primera victoria eliminatoria de España en 16 años, confirmando su mejor momento.

  • TOPSHOT-FBL-WC-2026-MATCH84-ESP-AUTAFP

    El hombre que trabaja lejos de los focos

    A pesar de la enorme popularidad de Lamine Yamal, muchos en España consideran que Oyarzabal es la pieza más discreta e influyente del sistema ofensivo.

    El periodista Jaume Balagí lo llama «el hombre invisible» porque aparece en los momentos clave y suele marcar en finales.

    Aunque Yamal acapara la atención de rivales y afición, Oyarzabal es, según Balagí, uno de los jugadores más inteligentes del campo y posee la personalidad necesaria para decidir los partidos cuando España necesita un gol.

    Estas cualidades lo han convertido en un delantero de plena confianza para la selección, según la BBC.

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  • FBL-ESP-CUP-REAL SOCIEDAD-REAL BETISAFP

    La lesión que cambió el rumbo de su carrera

    Oyarzabal debutó con la selección española hace diez años, cuando fue convocado con solo 19 años.

    Su sueño de jugar un Mundial se aplazó tras romperse el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, lo que le marginó del Mundial de Catar 2022 en uno de los momentos más duros de su carrera.

    Tras una recuperación sólida, volvió más fuerte: muchos afirman que es su mejor versión desde que debutó con la Real Sociedad.

    Desde entonces, su nivel ha crecido y ya cosecha los frutos de su esfuerzo, transformando la decepción del Mundial en nueva motivación para brillar.

  • Spain v Austria: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Las cifras confirman que está viviendo su mejor momento

    Las cifras actuales reflejan la evolución del delantero español: 12 goles en sus últimos 12 partidos internacionales, 17 en los 16 que ha sido titular con la selección (cuatro en este Mundial).

    Balaji cree que las dos últimas temporadas son las mejores de Oyarzabal: ahora es más decisivo y maduro, mejora dentro del área y aprovecha cada ocasión.

    Además, es el primer español que marca dos goles en un partido eliminatorio del Mundial desde que Emilio Butragueño lo hiciera ante Dinamarca en 1986, lo que subraya su importancia para la selección.

    En Europa, solo el noruego Erling Haaland, con 22 goles, marca más que él desde principios del año pasado; Oyarzabal no le pierde la pista.

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  • Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Yamal marca la diferencia... y Oyarzabal aprovecha los espacios

    Aunque Oyarzabal marca los goles, su éxito se debe en gran parte al impacto de Lamine Yamal.

    El talento del extremo del Barcelona obliga a los rivales a marcarlo de cerca, lo que crea espacios para sus compañeros en el último tercio.

    Ante Austria, Oyarzabal se movió con inteligencia detrás de los defensas y aprovechó esos espacios para rematar con eficacia.

    Thomas Hitzlsperger, exinternacional alemán, lo resume: «Yamal acapara a la defensa y Oyarzabal aprovecha los espacios para marcar».

  • Real Sociedad v Real Betis Balompie - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Un jugador fiel a un solo club

    Oyarzabal no empezó como delantero: jugó años como extremo izquierdo. Con el tiempo, los entrenadores vieron que brillaba cerca del área y lo convirtieron en punta.

    El exdefensa español César Azpilicueta cree que esta evolución ha dado a la selección un delantero completo, tras años de incertidumbre.

    Hoy combina el juego de un delantero clásico con el de uno moderno: se mueve sin pausa, presiona a los defensas y remata de un toque.

    En una época de grandes fichajes, Oyarzabal destaca por su lealtad a un solo club. Desde su debut solo ha vestido la camiseta de la Real Sociedad y ha rechazado varias ofertas de marcha, prefiriendo seguir en el club que lo lanzó.

    La pasada temporada marcó 15 goles en Liga, su mejor marca, y eso reforzó la confianza de la selección en los partidos clave.

  • TOPSHOT-FBL-WC-2026-MATCH84-ESP-AUTAFP

    ¿Cómo le ayudó el hockey a «oler los goles»?

    Oyarzabal reveló que su olfato goleador viene de su infancia, cuando jugaba al hockey antes de dedicarse al fútbol. Ese deporte le dio instinto en el área y una mentalidad que no se rinde tras fallar.

    «Jugaba al hockey y marcaba muchos goles. Una voz en mi cabeza me decía que fallar no era el fin, sino una nueva oportunidad. Sentía que podía oler los goles», explica.

    Añadió que jugar como delantero es distinto a otras posiciones, pues se trata de anticiparse al balón y estar en el lugar correcto en fracciones de segundo.

    Añadió que el delantero no necesita tocar mucho el balón, sino intuir dónde llegará, habilidad que atribuye a su pasado en el hockey.

  • FBL-WC-2026-MATCH84-ESP-AUTAFP

    España parece una firme candidata al título

    El optimismo español no se debe solo al brillo de Oyarzabal, sino al juego colectivo de la selección en el torneo.

    Tras un inicio irregular y un 0-0 contra Cabo Verde en la fase de grupos, «La Roja» ha elevado su nivel y encadena 34 partidos sin perder, la segunda racha más larga de su historia.

    En cuatro encuentros ha marcado ocho goles y no ha encajado ninguno, lo que la convierte en candidata al título.

    En octavos le aguarda un duro duelo contra Portugal o Croacia, prueba de fuego para sus ambiciones.

    El exdelantero inglés Dion Dublin cree que España aún no ha mostrado su mejor nivel y que ante Austria jugó con el mínimo esfuerzo, pues no se sintió amenazado.

    Añadió que España puede elevar aún más su nivel, lo que la haría más peligrosa ante rivales de primer nivel en las próximas rondas.

    Mientras los focos siguen centrados en Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal escribe su propia historia lejos del bullicio y recuerda que los grandes torneos los ganan quienes responden cuando el país más los necesita.

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