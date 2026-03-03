El jugador favorito de los aficionados del Arsenal revela su mayor queja sobre la vida en Londres

Mientras que muchos futbolistas de renombre son conocidos por sus colecciones de supercoches de lujo, Calafiori ha adoptado un enfoque decididamente diferente para moverse por las calles de Londres. El internacional italiano de 23 años, que se incorporó al Arsenal procedente del Bolonia en 2024, ha revelado que encuentra el tráfico de la ciudad tan insoportable que ha decidido no tener ningún vehículo. Londres ha sido clasificada sistemáticamente como una de las megaciudades más congestionadas del mundo, con velocidades medias que a menudo se reducen a un paso de tortuga, y esta falta de dinamismo ha puesto a prueba la paciencia del defensa.

Más allá del gran volumen de coches en la carretera, Calafiori ha expresado su desconcierto por la mentalidad de los conductores británicos. Acostumbrado al estilo de conducción más fluido y quizás más agresivo de su país natal, considera que el estricto cumplimiento de las normas en el Reino Unido es más un obstáculo que una ayuda. «No conduzco, pero me desplazo con un chófer. Prefiero no conducir aquí. No tengo coche, pero sé conducir», declaró en el podcast Supernova. «No me gusta cómo conducen aquí. Siguen demasiado las normas y son un poco lentos. A veces ves grandes atascos sin motivo aparente».