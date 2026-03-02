Getty Images & @mmudryk10
El jugador descartado del Chelsea, Mykhailo Mudryk, entrena en un club que no pertenece a la liga mientras continúa la suspensión provisional por dopaje de la estrella de 89 millones de libras
Mudryk entrena con un club que no pertenece a la ligaMudryk recurrió a las redes sociales para ofrecer un vistazo de su actual exilio. El vídeo mostraba al extremo entrenando en el campo Honeycroft del club de la Southern League Premier South Division. En el clip, se podía ver a Mudryk fingiendo un disparo más allá de un maniquí amarillo de entrenamiento sobre una superficie artificial antes de lanzar un característico disparo con la pierna izquierda que sacudió el poste y acabó en el fondo de la red. Aunque la elección del lugar es inusual para una superestrella de la Premier League, se entiende que el campo se encuentra a unos 40 minutos en coche de su residencia en la lujosa zona de Imperial Wharf, en Fulham.
Mudryk sigue cumpliendo la sanción.
Mudryk no ha jugado ningún partido oficial con los Blues desde un encuentro de la Europa Conference League en noviembre de 2024. Su pesadilla comenzó en diciembre de ese año, cuando dio positivo por meldonium, una sustancia prohibida por la Agencia Mundial Antidopaje. Tras una acusación formal por parte de la Asociación de Fútbol en junio de 2025, el ucraniano ha quedado inhabilitado para jugar. Ha mantenido constantemente su inocencia a lo largo del proceso, aunque los procedimientos legales han ofrecido muy poca claridad sobre cuándo se alcanzará un veredicto definitivo sobre su elegibilidad a largo plazo.
Al confirmar la acusación a sus seguidores a través de las redes sociales el año pasado, Mudryk expresó su incredulidad ante la situación. Declaró: «Puedo confirmar que se me ha notificado que una muestra que proporcioné a la FA contenía una sustancia prohibida. Esto ha sido una completa sorpresa, ya que nunca he utilizado a sabiendas ninguna sustancia prohibida ni he infringido ninguna norma, y estoy trabajando en estrecha colaboración con mi equipo para investigar cómo ha podido ocurrir esto. Sé que no he hecho nada malo y mantengo la esperanza de volver pronto a los terrenos de juego. No puedo decir nada más ahora debido a la confidencialidad del proceso, pero lo haré tan pronto como pueda».
Dirigiéndose a los fans en las redes sociales
Aunque el jugador, valorado en 89 millones de libras, ha permanecido en gran medida fuera del foco de atención durante su suspensión provisional, ha realizado intentos esporádicos por reconectar con una afición que le ha visto poco sobre el terreno de juego. El verano pasado estuvo presente en la celebración del trofeo de la Conference League del club, a pesar de no poder jugar. El día de Año Nuevo, publicó en Instagram un sincero mensaje de agradecimiento a quienes le han apoyado durante su periodo más difícil en el fútbol inglés.
En un mensaje a sus seguidores, Mudryk escribió: «Feliz Año Nuevo a todos mis fans. Solo quería daros las gracias por vuestro apoyo. Leo todos vuestros mensajes y los aprecio de verdad, así que, por favor, no perdáis la fe en mí, ya que yo no la pierdo en mí mismo. Estoy deseando veros pronto». Queda por ver si sus sesiones de entrenamiento en Uxbridge son un paso hacia una solución, pero, por ahora, la antigua estrella del Shakhtar Donetsk sigue siendo el espectador más caro de la Premier League mientras espera su destino.
El futuro incierto de una inversión de 89 millones de libras esterlinas
El Chelsea ha experimentado numerosos cambios en su plantilla y en su dirección táctica desde la última vez que Mudryk jugó, y aún está por ver dónde encajaría en la jerarquía del equipo si se levantara su sanción. Por ahora, la atención sigue centrada en la batalla legal que libra su equipo de abogados en segundo plano. Hasta que la FA dicte su veredicto definitivo, Mudryk probablemente continuará con sus sesiones de entrenamiento en solitario, esperando una resolución que le permita reanudar su carrera en la Premier League.
