El jugador del Inter Alessandro Bastoni se disculpa tras recibir amenazas de muerte por comprar una tarjeta roja de la Juventus que desató una gran polémica en la Serie A
Bastoni, en el centro de la polémica del Derby d'Italia
A pesar de ganar por 3-2, el ambiente en el Nerazzurri y sus alrededores era agridulce debido a la polémica tarjeta roja que acaparó los titulares en las redes sociales. Kalulu fue expulsado por dos faltas sancionables, y la segunda tarjeta amarilla le fue mostrada después de que Bastoni se tirara al suelo anticipándose a una entrada del jugador de la Juventus que nunca llegó.
El francés se quedó atónito y abandonó el campo a regañadientes. El propio Bastoni ya tenía una tarjeta amarilla, y si el árbitro hubiera visto la caída simulada, habría expulsado al jugador del Inter. Lo que empeoró las cosas fue la reacción del italiano ante la tarjeta roja. Bastoni celebró abiertamente la decisión, lo que provocó serias críticas en Internet y en la prensa, y atrajo la atención mundial hacia la división y, en particular, hacia los estándares arbitrales, que se han convertido en un tema cada vez más popular entre los aficionados esta temporada.
El jugador del Inter habla sobre el polémico incidente.
Desde el partido del sábado, Bastoni ha permanecido en silencio, pero el martes por la tarde se unió a su entrenador, Cristian Chivu, en la rueda de prensa previa al partido de la eliminatoria de la Liga de Campeones del miércoles contra el Bodo/Glimt. Ante los medios de comunicación, se disculpó por la forma en que celebró el gol, pero no por el incidente en sí.
Dijo: «Quería venir aquí porque han pasado muchas, muchas más cosas de las que habría pensado o imaginado después del sábado. Esperé unos días para revisar lo que pasó.
Lo que sentí fue un contacto con mi brazo, que se acentuó cuando lo volví a ver. Estoy aquí para asumir mi responsabilidad. Lo que lamento es mi comportamiento posterior. Un ser humano tiene derecho a cometer errores, pero también el deber de reconocerlos. Por eso estoy aquí. Siento haber reaccionado así, es justo reconocerlo.
Pero mi carrera y mi carácter no deberían definirse por un incidente como este. No pensé que causaría tanto revuelo, noté mucha hipocresía, escuché a personas con información privilegiada decir cosas que no deberían decirse ni en el cielo ni en la tierra. Agradezco a aquellos que simplemente me llamaron «estúpido» y lo dejaron así».
El internacional italiano revela amenazas de muerte.
Bastoni reveló que él y su familia, incluyendo a su esposa e hija, han recibido amenazas de muerte tras el incidente en Milán. El jugador de 26 años afirmó que los insultos en Internet no le han afectado mucho y que por eso no había salido antes a aclarar la situación.
Añadió: «No, no me afectó tanto. Estamos expuestos como personas. Estamos acostumbrados a este tipo de acoso mediático y el presidente (del club) lo explicó muy bien.
Soy capaz de manejar la situación, pero lo siento más por mi esposa y mi hija, que se han visto sometidas a amenazas de muerte. También lo siento por el árbitro, La Penna, y por todos los que no están tan acostumbrados a estar tan expuestos».
¿Qué viene después?
El Inter y Bastoni esperan dejar atrás el pasado y centrarse por completo en unas semanas cruciales en su campaña europea. A pesar de tener ocho puntos de ventaja sobre su rival, el AC Milan, en lo más alto de la Serie A, el gigante italiano terminó fuera de los ocho primeros puestos de la Liga de Campeones, lo que le ha llevado a disputar una eliminatoria contra el Bodo/Glimt.
El miércoles disputarán el partido de ida en Noruega, antes de regresar a Italia para el partido de vuelta. Los nerazzurri no subestimarán a su rival, que sumó puntos contra el Manchester City al principio de la campaña.
