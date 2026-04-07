El jugador del Arsenal que eliminó al equipo de la FA Cup se convierte en el nuevo objetivo de fichaje del Manchester United, mientras que el Southampton fija el precio de venta de su mediocampista estrella

El Manchester United sigue de cerca al centrocampista del Southampton Charles, en su intento por renovar su mediocampo de cara a un mercado de fichajes de verano decisivo. El jugador de 22 años reforzó aún más su creciente reputación el pasado fin de semana, al marcar el gol decisivo que aseguró la victoria por 2-1 sobre el Arsenal en los cuartos de final de la FA Cup.

Según el Daily Mail, el Southampton habría fijado un precio de 20 millones de libras por el joven, que se ha convertido en uno de los talentos más comentados fuera de los tradicionales «Seis Grandes». Sus recientes actuaciones han atraído a un grupo de clubes, con el United y el Everton a la cabeza de los interesados de la Premier League, que están sopesando fichar al que fuera estrella de la cantera del Manchester City.